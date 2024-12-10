Глава исламистов в Сирии аль-Джулани: что о нем известно

Лидер радикальной исламистской суннитской группировки "Хаджат Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулани возглавил свержение сирийского правителя Башара Асада. Кто он, и какие у него планы по поводу будущего Сирии?

Еще несколько недель назад его имя, вероятно, знали лишь немногие за пределами Сирии. Теперь же фото Абу Мохаммеда аль-Джулани, главы радикальной исламистской суннитской группировки "Хаджат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), на первых полосах ведущих газет по всему миру.

В воскресенье, 8 декабря, альянс повстанцев во главе с ХТШ захватил сирийскую столицу Дамаск, вынудив бежать теперь уже бывшего президента Башара Асада. С конца ноября в столкновениях с правительственными войсками участвовали многие вооруженные группировки, однако именно аль-Джулани и ХТШ стали инициаторами и движущей силой успешного наступления на Дамаск.

Аль-Джулани вошел в столицу страны как победитель и отпраздновал успех в знаменитой мечети Омейядов. Он объявил город освобожденным - через 13 лет после того, как Асад жестоко подавил протесты против правительства, что привело к началу гражданской войны в Сирии. По данным российских СМИ, сейчас Асад и его семья находятся в Москве.

Новый имидж аль-Джулани - военная форма вместо тюрбана

Долгие годы Абу Мохаммед аль-Джулани действовал тайно, а теперь появляется на публике и раздает интервью крупным зарубежным изданиям. Лидер ХТШ также заметно изменил свой внешний вид - он все реже появляется в джихадистском тюрбане, который носил с начала гражданской войны в Сирии, предпочитая сейчас фуражку и военную форму.

Башар Асад покинул Сирию и, по сообщениям российских СМИ, находится сейчас в Москве Фото: Mohammed Al-Rifai/AFP/Getty Images

По сообщениям СМИ, Ахмед аль-Шараа, таково настоящее имя руководителя "Хаджат Тахрир аш-Шам", родился в Саудовской Аравии в начале 1980-х годов. По данным BBC, его отец работал там инженером-нефтяником до 1989 года. В том же году семья переехала в Массех, богатый район Дамаска. Пишут, что отец аль-Шараа был противником Башара Асада и, прежде чем отправиться в изгнание, провел много лет в сирийских тюрьмах.

Аль-Шараа изучал СМИ и медиа в университете Дамаска. Считается, что после терактов в США 11 сентября 2001 года он проявил интерес к исламистской террористической организации "Аль-Каида", а в 2003 году отправился в Ирак, где присоединился к джихадистам, сражавшимся с войсками США. В 2006-м был задержан американскими военными и пять лет провел в лагере для военнопленных Кэмп-Букка.

Эволюция аль-Джулани: от "Аль-Каиды" к "Хаджат Тахрир аш-Шам"

В 2011 году с началом гражданской войны в Сирии он вернулся в эту страну и возглавил "Джебхат ан-Нусру", сирийское отделение "Аль-Каиды", из которого впоследствии и возникла группировка "Хаджат Тахрир аш-Шам". В США аль-Джулани с 2013 года внесен в список особо опасных террористов. В интервью "Аль-Джазире" он говорил, что в Сирии должны действовать законы шариата.

В мае 2015 года аль-Джулани заявил, что, в отличие от террористического "Исламского государства", он не планирует никаких атак против Запад. И добавил, что в случае поражения Башара Асада не будет мстить алавитам - этническому меньшинству в Сирии, к которому принадлежит семья Асада. Когда аль-Джулани порвал с "Аль-Каидой", он объяснил, что делает это для того, чтобы у Запада не было причин атаковать его новую организацию.

Абу Мохаммед аль-Джулани заметно изменил свой внешний вид - он все реже появляется на публике в джихадистском тюрбане Фото: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

В январе 2017 года аль-Джулани заставил конкурирующие исламистские группировки, действовавшие на северо-западе Сирии, объединиться с ХТШ. В результате под ее контроль перешла значительная часть провинции Идлиб. На этой территории ХТШ создала гражданскую администрацию и сформировала своего рода государство, одновременно продолжая борьбу со своими противниками.

Тогда местные жители и правозащитные организации обвиняли "Хаджат Тахрир аш-Шам" в жестоких действиях против ее оппонентов. ООН квалифицировала эти действия как военные преступления. Несмотря на публичное размежевание с "Аль-Каидой" и смену названия, ХТШ по-прежнему считается ООН, Соединенными Штатами, Великобританией, Россией и другими странами террористической организацией.

Каковы могут быть планы аль-Джулани?

Теперь едва ли не весь мир пристально смотрит на Абу Мохаммеда аль-Джулани. Тот факт, что до сих пор в стране не было насилия в отношении национальных и религиозных меньшинств, является "обнадеживающим признаком", указал в беседе с DW Джеймс Дорси, эксперт по Сирии из Института Ближнего Востока в Вашингтоне. Бывший посол Германии в Дамаске Андреас Райнике (Andreas Reinicke) настроен более скептически. ХТШ все еще исповедует идеологию "Аль-Каиды", поэтому будущее сирийских христиан и курдов находится под угрозой, предупредил Райнике в интервью агентству KNA.

Чтобы улучшить свой имидж, аль-Джулани в прошлом посещал лагеря беженцев и руководил работами по оказанию помощи, например, во время разрушительного землетрясения в Сирии в 2023 году Теперь он заверил жителей Алеппо, что им не следует бояться насилия. На данный момент в Алеппо все еще проживают около 20 000 христиан, десятки тысяч их уже покинули город за последние годы. Лидер ХТШ также призвал своих бойцов обеспечить безопасность в недавно занятых районах страны.

Арон Лунд из исследовательского института Century International объяснил агентству AFP, что на данный момент это хороший политический ход. "Чем меньше будет паники на местном и международном уровне и чем больше аль-Джулани будет выглядеть как ответственный игрок, а не токсичный джихадист-экстремист, тем легче будет его задача", - полагает Лунд. И одновременно уточняет: "Является ли он полностью искренним? Конечно, нет". Однако, по выражению эксперта, очевидно, что нынешние действия аль-Джулани - "это самое разумное, что можно сказать и сделать в данный момент".

По оценке BBC, "Хаджат Тахрир аш-Шам" придерживается стратегии "умеренного джихада", которая является более прагматичной, чем классическая версия этой идеологии. Поэтому подход аль-Джулани может свидетельствовать о том, что жесткие джихадистские движения, такие как ИГ и "Аль-Каида", теряют позиции, поскольку их методы считаются неэффективными и неприемлемыми.