Мощное землетрясение в Турции и Сирии

Землетрясение на границе Турции и Сирии стало сильнейшим за несколько десятилетий и привело к массовым жертвам и разрушениям.

6 февраля на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к массовым жертвам и масштабным разрушениям. Это землетрясение стало одним из сильнейших в стране за последние 100 лет. По данным ВОЗ, в результате разрушений пострадали около 23 млн человек. Лидеры зарубежных стран выразили соболезнования в связи с разрушительной природной катастрофой и предложили всестороннюю помощь. ЕС ввел в действие высший механизм реагирования на катастрофы.

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