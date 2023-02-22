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Последствия землетрясения в турецкой провинции ХатайФото: Umit Bektas/REUTERS
КатастрофыТурция

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 50 000

Павел Мыльников
10 мин. назад

В Турции разрушительные землетрясения 6 февраля унесли жизни 43 556 человек, сообщил глава МВД Сойлу. В Сирии активисты зафиксировали 6747 погибших.

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В Турции число погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших на границе с Сирией 6 февраля, выросло до 43 556 человек. Такие данные турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу привел в среду, 22 февраля.

В то же время в соседней Сирии количество погибших достигло 6747 человек, сообщил в этот же день Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Так, 2226 человек погибли в регионах, контролируемых правительством, и 4521 - в северо-западных районах Сирии, находящихся под контролем повстанцев.

Десятки тысяч раненых в результате землетрясений в Турции и Сирии

В результате землетрясений магнитудой до 7,8 на турецкой-сирийской границе 6 февраля десятки тысяч человек были ранены и находятся в больницах. Множество людей в условиях зимы остались без крова и зависят от гуманитарной помощи.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, в результате катастрофы пострадали до 23 млн человек. Эксперты, специализирующиеся на стихийных бедствиях, оценили экономический ущерб от землетрясения более чем в 20 млрд долларов США (18,8 млрд евро).

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