Мародеры и самосуд: новые беды в зоне землетрясения в Турции

В пострадавшей от землетрясения провинции Хатай горе переходит в страх и гнев. В Сети курсируют видео сцен грабежа - и насилия в отношении предполагаемых мародеров. Какова ситуация в регионе?

Четверо мужчин лежат на полу. Один - полуголый, остальные в темных брюках и куртках. Двое полицейских оскорбляют их и жестоко избивают дубинками. "Люди лежат под обломками, а вы, ублюдки, украли лапшу? Мы приняли вас в нашу страну, и что вы делаете? Воруете?", - кричат они. Полицейский направляет перцовый баллончик в сторону лиц беспомощных мужчин. "Сломай их воровские руки", - звучит голос на заднем плане.

Горе перерастает в гнев и отчаяние

В Сети появляется все больше и больше подобных видео. До сих пор Турецкая ассоциация по правам человека (IHD) регистрировала лишь единичные случаи насилия. Но почти все они в Хатае. Самая южная провинция страны сильно пострадала от удара стихии. Репортеры DW на местах сообщают о разрушениях невообразимых масштабов. Антакья, административная столица провинции Хатай, выглядит так, как будто была театром военных действий в течение нескольких лет. Все, кто могут, покидают город. Многие члены семей местных жителей до сих пор находятся под завалами.

Провинция Хатай сильно пострадала от ударов стихии Фото: DHA

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, в зоне землетрясения работают более 12 000 тяжелых машин, которые расчищают завалы, убирают стальные и бетонные конструкции. По-прежнему срочно требуются зимние палатки, обогреватели, электрогенераторы, продукты питания и медикаменты. Отсутствие проточной воды и туалетов еще больше усложняет и без того тяжелые будни пострадавших от землетрясения и сотрудников гуманитарных организаций. В некоторых местах вонь от лопнувших канализационных труб смешивается с запахом разложения, расказывают местные жители.

В этой ситуации, в основном, правые популисты и националисты проводят агитацию против беженцев. "Сириец разграбил супермаркет, а также украл презервативы", - утверждают они, выкладывая в интернет фотографию упаковки презервативов. Турция не в состоянии обеспечить даже своих собственных граждан, беженцы должны уйти - так комментируют подобные публикации многие пользователи Сети. Горе перерастает в гнев и отчаяние, при котором невинных людей часто принимают за мародеров.

"Нас избили на темной улице"

В видеообращении двое мужчин из Хатая рассказывают, как их избили охранники. "Мы возвращались домой из аптеки, у нас в руках были лекарства для наших родителей. Охранники остановили нас, они приняли нас за мародеров и избили. После этого они просто оставили нас на улице в таком виде", - делится один из них. На лбу у него темно-красный след от удара дубинки, правый глаз заплыл. "Пожалуйста, удалите все видео, в которых нас выставляют мародерами! Мы не мародеры", - умоляют эти мужчины.

Этих двух человек приняли за мародеров и избили на улице Фото: Privat

Нечто подобное пережили и пять молодых курдов из Диярбакыра. По словам правозащитников, курды отправились в зону землетрясения в качестве волонтеров. Перед поездкой они даже получили официальное подтверждение от властей. Тем не менее после первой спасательной операции в провинции Адыяман они были задержаны и доставлены в полицейский участок. Там их, утверждают правозащитники, избили, а затем бросили без одежды в другом городе.

История, на которую обратили внимание в Ассоциация прогрессивных юристов (CHD), закончилась смертельным исходом. В выходные жандармерия муниципалитета Алтинезю в Хатае арестовала двух предполагаемых мародеров. Для одного из мужчин пребывание в полицейском участке оказалось недолгим: на следующий день его отцу пришлось опознать своего погибшего сына. По данным CHD, у скончавшегося были сломаны ребра и нос. Второй арестованный, говорят правозащитники, также подвергся пыткам и до сих пор находится в больнице.

Линчевание беженцев

На видео в Twitter трое мужчин, предположительно беженцев, не подавая признаков жизни лежат на дороге рядом с белым фургоном. "Мародеры получили по заслугам", - слышится голос на заднем плане. Глаза одного человека из тех, что лежат на дороге, неподвижно смотрят в небо, на лице кровь. Это видео было удалено из Twitter вечером 13 февраля.

Как подчеркивает Турецкая ассоциация по правам человека, пытки являются преступлением против человечности, которое не имеет срока давности. В IHD призвали турецкие власти немедленно найти виновных в случаях самосуда и привлечь их к ответственности. Правительство должно четко подчеркнуть, что насилие не останется без последствий и что пытки и самосуд запрещены, подчеркнули правозащитники.

Напряженная ситуация с безопасностью

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о 75 случаях мародерства в зоне землетрясения, зафиксированных за минувшие выходные. 57 подозреваемых были задержаны. Срок нахождения под стражей в полиции задержанных по подозрению в грабежах и мародерстве был продлен до четырех дней. Обычно это 24 часа.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу Фото: Muhammed Selim Korkutata/AA/picture alliance

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, напротив, заявил 12 февраля, что в стране вообще не было случаев мародерства в регионе, пострадавшем от стихии. По его словам, о безопасности позаботились, а единственная проблема на данный момент в Хатае - это распространение лжи.

В частности, министр обвинил австрийских спасателей, которые на выходных приостановили работу по соображениям безопасности, в распространении лжи и дезинформации против Турции. Михаэль Бауэр, пресс-секретарь Минобороны Австрии, в свою очередь, написал в Twitter, что австрийские военные спасатели продолжили свою работу под защитой турецких солдат.

Немецкие спасательные команды, которые были развернуты в Хатае, также пристанавливали работу. С выходных они в основном остаются в базовом лагере, покидая его только для проведения специальных спасательных операций, сообщил представитель Федерального агентства по оказанию технической помощи Германии (THW) в ответ на запрос DW. На вопрос, поступали ли угрозы немецким спасателям в районе проведения их операций, в THW ответили отрицательно.

С 13 февраля все больше иностранных спасателей возвращаются на родину, потому что надежды найти живых под завалами рухнувших зданий почти нет. Сотрудники немецких гуманитарных организаций также вернулись домой 14 февраля.

Немецкие спасатели вернулись в Германию, 13 февраля 2023 года Фото: Kadir Ilboga/Anadolu Agency/picture alliance

В Хатае замечены военизированные группировки

По данным IHD, особенно уязвимы в Хатае женщины, дети и беженцы. Правозашитники говорят, что в провинции появились военизированные группировки, которые еще больше усугубляют ситуацию в сфере безопасности. Хатай - самая южная провинция Турции, примыкающая к турецко-сирийской границе. Она находится на расстоянии более 200 километров от эпицентра землетрясения, произошедшего 6 февраля.

Однако его последствия для региона очень масштабные. В частности, разрушены аэропорт, многочисленные больницы и здание Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции. Это еще больше осложнило работу по оказанию помощи пострадавшим. Аэропорт возобновил свою работу только 13 февраля.

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