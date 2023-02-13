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Фото: Onur Dogman/ZUMA Press/SOPA/picture alliance
ОбществоТурция

Турция: спасатели уходят, остаются страх эпидемий и гнев

Гуннар Кёне | Алисан Улудаг | Виталий Кропман
1 ч. назад

Надежды найти живых под завалами уже практически не остается. Выжившие после землетрясения задаются вопросом, почему в сейсмоопасной зоне было сделано так мало для обеспечения безопасности. Репортаж DW.

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Спустя неделю после разрушительного землетрясения в районе турецко-сирийской границы число жертв природной катастрофы превысило 35 тысяч человек. Согласно официальным данным, на территории Турции погибли более 29 тысяч человек. В регионах, контролируемых правительством Сирии, говорят о 1400 жертвах, на территориях, где продолжают действовать группировки, оппозиционные официальному Дамаску, число жертв превысило 4500.

Надежды тают, гнев растет

"Спасатели приехали и снова уехали, потому что ничего не услышали", - в отчаянии рассказывает DW Семир Озалп, стоя перед развалинами дома в Армутлу в Хатае, где под завалами до сих лежит ее 25-летний сын. "В первый день звуковые сигналы от него были", - повторяет она, но спасатели появились лишь спустя несколько дней.

Завалы в Кахраманмараше
Завалы в КахраманмарашеФото: Stoyan Nenov/REUTERS

Озалп в отчаянии, даже на пятый день после катастрофы она умоляет искать ее сына. "Может быть, он не умер, может быть, мы сможем найти его живым", - плачет она. Но поисковики идут дальше. "Команда приходит, команда уходит, никто не помогает. Мы бессильны, мы не можем ничего добиться голыми руками, нам нужны машины", - говорит Семир Озалп дрожащим голосом.

Тем временем международные команды спасателей начинают покидать Турцию. И причина не только в том, что спустя неделю после катастрофы шансы найти выживших под завалами стремятся к нулю. Чудеса случаются: в понедельник, 13 февраля, в городе Адымаян шестилетняя девочка была извлечена живой из под обломков рухнувшего здания.

11 февраля стало известно, что поисковые работы в граничащей с Сирией и серьезно пострадавшей от землетрясения провинции Хатай прекратили австрийские и немецкие спасатели.Причина: угроза безопасности в связи с нарастающей агрессией населения, перестрелками между местными вооруженными группировками и мародерством.

12 февраля зону бедствия вынужденно покинули около 40 израильских спасателей из организации экстренного реагирования United Hatzalah. Решение свернуть миссию досрочно было принято из-за "конкретной и непосредственной угрозы", рассказал изданию The Times of Israel вице-президент организации Дови Майзел. По его словам, в Кахраманмараше, также известном как Мараш, где, по оценкам, погибло более 10 000 человек, растет разочарование действиями турецкого правительства по устранению последствий землетрясения. Особый гнев вызывает решение быстро похоронить жертв в братских могилах. "В адрес различных международных делегаций поступали угрозы похитить людей и использовать их в качестве заложников, чтобы не дать правительству выполнить этот план", - пояснил он.

Мусор в палаточном городке в провинции Хатай
Мусор в палаточном городке в провинции ХатайФото: Alican Uludag/DW

"Пережили землетрясение, теперь умрем от эпидемии"

Отсутствие спасателей и необходимых машин и оборудования - это еще не полная картина катастрофы. В Хатае, расположенном в 200 км от эпицентра, но сильно пострадавшем от разгула стихии, и сегодня царит хаос. Пищевые отходы и мусор повсюду. В воздухе - сильный запах разложения. Не хватает воды, нет уборных. В городе не без оснований опасаются начала эпидемии.

В палаточном городке, установленном в городском парке, где находят приют люди, лишившиеся жилья, есть только два туалета, в которых несколько дней нет воды, рассказывают очевидцы. Муниципальная служба вывоза мусора не работает, вокруг палаток вырастают стихиные свалки. "Мы пережили землетрясение, но боимся заразится какой-нибудь болезнью", - рассказывает молодой волонтер. По его словам, невозможно найти или купить элементарные мешки для мусора. "Все так плохо. У нас очень сложная санитарная ситуация: в любой момент может возникнуть эпидемия. Трупы - это одно, а мусор - совсем другое", - указывает он.

Да и палаток турецкого Красного Полумесяца и государственной службы по борьбе со стихийными бедствиями AFAD явно не хватает, жалуются жители Хатая. В дефиците обогреватели и электрогенераторы, поэтому многие предпочитают оставаться на улице, где хотя бы можно согреться у костра: ночью даже в самом южном городе Турции на берегу Средиземного моря температура опускается до нуля.

Разрушения в городе Антакия
Разрушения в городе АнтакияФото: Hussein Malla/AP/picture alliance

Вспоминая землетрясение 1999 года

В 1999 году на западе Турции произошло мощное землетрясение в районе Мраморного моря. Тогда погибли более 17 тысяч человек. На этот раз, как опасаются многие, число жертв может оказаться существенно больше.

Причем жалобы пострадавших сегодня - такие же, что и почти 24 года назад. Почему государство не приходит на помощь быстрее? Почему даже новые здания рушатся как карточные домики? Как контролировалось соблюдение строительных норм и правил, которые были ужесточены после 1999 года? Почему в таком сейсмоопасном регионе, как юго-восточная Турция, разрешено строить высотки? Как случилось, что больницы, построенные государством, не выдерживают землетрясения?

В турецких СМИ, которые почти полностью контролируются правительством, такие вопросы задавать не принято, но недовольство людей нарастает. Приехаший в Адыяман министр транспорта Турции был вынужден спасаться бегством от разгневанных горожан.

Хасан Аксунгур, председатель Палаты гражданских инженеров в городе Адана, где также обрушилось одиннадцать зданий, сказал DW, что проблема не в законах. "Вопрос о том, строить ли здание в три или десять этажей, упирается в большие деньги. Часто на нарушения просто закрывают глаза". В городе Кахраманмараш, расположенном примерно в 70 км к северу от Газиантепа, здание местной инженерной палаты - одно из немногих, не пострадавших от землетрясения.

Тем временем власти Турции во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которого в мае ждут непростые парламентские и президентские выборы, начали активный поиск виновных в трагедии. Уже объявлено о 130 подозреваемых в нарушениях при строительстве в сейсмоактивной зоне, прокуратурой выданы 113 ордеров на арест. К утру 12 февраля арестованы 12 человек.

По мнению оппозиционных политиков, власть пытается направить гнев населения на строителей и девелоперов и тем самым отвлечь внимание от многочисленных коррупционных нарушений строительных нормативов и нецелевого использования средств спецналога на повышение сейсмоустойчивости зданий, введенного после землетрясения 1999 года. 

Предупреждения геологов не воспринимаются всерьез

Сейчас снова и снова раздаются голоса,что это было землетрясение века, которое не пощадило бы любую страну на земле, учитывая манитуду в 7,8 и территорию, которая в два раза меньше Германии и имеет несколько городов с миллионным населением. Но это не дает ответ на вопрос: почему предупреждения турецких геологов о растущем напряжении вдоль тектонических плит не были восприняты всерьез.

Тунджай Шахин, студент из Берлина, родом из деревни Токар недалеко от Адыямана. Его мать была похоронена под обломками своего дома в ночь землетрясения. Соседи извлекли ее тело голыми руками - одну из шести погибших только в этой деревне. В день катастрофы его отец был в поездке.

Через два дня после землетрясения молодой человек добрался до Токара. "Мы все знали, что здесь могут происходить землетрясения, но то, что они так сильно ударят по нам, просто непостижимо", - говорит он, стоя на могиле матери. Его родители построили двухэтажный дом в 1990-х годах. Но обрушилось и новое здание, которому был всего год. "Государство должно более тщательно контролировать строительные работы и материалы в деревнях", - уверен Шахин. Его поддерживают несколько соседей. "Отныне мы будем строить здесь только одноэтажные дома, - кричит один из них. - Как наши предки".

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Землетрясение в Турции. Почему так много погибших?

 

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