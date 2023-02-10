Турцию продолжит трясти. Чем опасны афтершоки

Повторные подземные толчки после мощного землетрясения в Турции и Сирии могут привести к еще более масштабным разрушениям. Почему они происходят и насколько опасны?

Ситуация в Турции и Сирии пока не стабилизировалась. После мощнейшего землетрясения 6 февраля повторные подземные толчки, афтершоки, наблюдались и позже. В результате стихийного бедствия погибли уже более 20 тысяч человек. Эксперты говорят о том, что число жертв может увеличиться - многие люди еще могут оставаться под завалами. Кроме того, повторяющиеся подземные толчки могут привести к обрушению уже поврежденных зданий.

Почему происходят повторные подземные толчки

После сильного землетрясения, как правило, имеют место более слабые подземные толчки. Обычно это происходит в первые 48 часов после катастрофы и может повторяться в некоторых случаях даже до года. Если магнитуда землетрясения составляет около 7 по шкале Рихтера, то сейсмологи прогнозируют афтершоки силой в 6.

"Это средний показатель, но иногда бывает и не так, - говорит в интервью DW сейсмолог Роже Муссон из British Geological Survey. - Иногда повторные толчки могут быть сильнее, чем первое землетрясение. Будучи сейсмологом, нужно всегда ожидать сюрпризов, которые готовит земля". В турецко-сирийском приграничье повторные подземные толчки были такими же сильными, как и само землетрясение.

Что такое повторные подземные толчки

Подземные толчки считаются афтершоками, а не сам землетрясением, если происходят на расстоянии одной-двух линий разлома от эпицентра. На линии разлома сталкиваются две тектонические плиты земной поверхности. Зона вокруг этого места является сейсмоопасной. Причиной повторных толчков является продолжающееся после мощного землетрясения движение тектонических плит.

Землетрясение в Турции привело к массовым разрушениям Фото: DHA

В Сирии и Турции после землетрясения было около 100 повторных подземных толчков. Согласно Муссону, при сильных землетрясениях почти всегда наблюдаются афтершоки. В то время как при более слабых их может и не быть. Землетрясение магнитудой в 7,8, такое как в Турции и Сирии, вызвало повторные толчки в 7,5 - гораздо более мощные, чем обычно.

По словам Муссона, причиной является то, что это землетрясение происходило в зоне восточно-анатолийской линии разлома, которая состоит из нескольких линий разлома вдоль основной. Первое, самое сильное, землетрясение привело не как обычно к повторным подземным толчкам на основной линии разлома, а к движению тектонических плит на других линиях.

Когда и как долго проходят афтершоки

Это зависит от силы первого землетрясения. Самые мощные повторные подземные толчки обычно случаются спустя два дня после него. При сильных землетрясениях возможно, что их интенсивность будет долго ослабевать, и лишь через год афтершоки могут полностью прекратиться. Исследования показали, что в экстремальных случаях они наблюдались в течение ста лет после первого землетрясения.

В течение последующих дней станет ясно, повторятся ли подземные толчки в Турции и Сирии. "Афтерфшоки часто наносят ущерб, который непропорционален их силе, потому что здания уже находятся в поврежденном состоянии. Это является одной из причин того, что спасатели после землетрясения проходят по улицам, отмечая отдельные здания, которым грозит обрушение, и предупреждая людей, что туда нельзя возвращаться", - резюмировал Муссон.

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