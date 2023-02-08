Землетрясение в Турции и Сирии: чем помогает Германия

После сокрушительного землетрясения власти Турции и Сирии обратились за международной помощью. Пострадавшим помогают поисково-спасательные отряды и из ФРГ. Помощь Сирии затруднена из-за санкций.

Землетрясение в Турции и Сирии магнитудой 7,8 стало самым смертоносным за последние более чем 10 лет. Число жертв природной катастрофы уже превысило 11 200 человек. К 8 февраля количество погибших в Турции составило более 8,5 тысяч, в Сирии - свыше 2,6 тысяч.

Ожидается, что в дальнейшем эти цифры будут расти: большое число людей по-прежнему остается под завалами при низких температурах, тысячи до сих пор числятся пропавшими без вести. В Турции, по словам вице-президента страны Фуата Октая, пострадали более 34 тысяч человек, в Сирии, по данным правительства и спасателей, - около 5000 человек.

Немецкие спасатели ищут людей под завалами

Сразу после землетрясения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился за международной помощью. В числе стран, откликнувшихся на призыв турецких властей, была и Германия. "Федеральное правительство окажет немедленную помощь турецким властям", - заявил канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Спасатели в городе Адана ищут людей, оставшихся под завалами после землетрясения, 8 феараля 2023 года Фото: Teri Schultz/DW

Уже утром следующего дня в Турцию прибыл поисково-спасательный отряд немецкой гуманитарной организации ISAR, специализирующейся на поиске людей, оказавшихся под завалами. Около 50 экспертов и семь специально обученных собак отправились в сильно пострадавший от землетрясения город Кирихан, что вблизи турецко-сирийской границы.

Специально обученные собаки ищут людей под завалами Фото: Ann-Marie Utz/dpa/picture alliance

По словам официального представителя ISAR Штефана Хайне (Stefan Heine), сотрудники организации вторые сутки ведут поиски людей, погребенных под руинами разрушенных домов. "В таких ситуациях решающую роль играет время. Наше преимущество в том, что город расположен неподалеку от Средиземного моря, и температура ночью не опускается до минус десяти градусов, как в других районах катастрофы", - говорит Хайне.

Немецкие спасатели используют в работе специальную поисковую технику: гидролокаторы и биорадары, с помощью которых они пытаются обнаружить выживших жертв катастрофы. В поисковый отряд входят также кинологи, техники и врачи.

500 тонн гуманитарных грузов самолетами бундесвера

В регионы бедствия отправились и специалисты по поиску и извлечению людей из-под завалов из Федерального агентства по оказанию технической помощи (THW). Отряд из 50 человек вылетел в Турцию чартерным рейсом из аэропорта Кёльн-Бонн. На борту самолета находились 16 тонн специальной поисковой техники и спасательного оборудования. Учитывая масштабы разрушений и опасность афтершоков, THW ожидает, что миссия будет трудной и, возможно, продолжительной.

Самолеты бундесвера Airbus A400M доставят гуманитарную помощь в Турцию Фото: Fabian Bimmer/REUTERS

Гуманитарная организация Malteser International также отправила в пострадавший регион отряды по оказанию чрезвычайной помощи. "Большая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, состоит в том, что мы с трудом можем добраться в места бедствия", - поделился в программе Morgenmagazin на телеканале ZDF представитель организации Оливер Хочедез (Oliver Hochedez). Многие турецкие аэропорты в районе землетрясения перегружены или закрыты, а дороги разрушены.

Бундесвер на трех транспортных самолетах Airbus A400M отправит в пострадавшие районы около 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе, почти две тысячи походных кроватей, спальных мешков и одеял. Вылет с военного аэродрома Вунсторф в Нижней Саксонии запланирован на четверг, 8 февраля. Волонтеры из THW 7 февраля на семи грузовиках уже привезли туда гуманитарную помощь из логистического центра министерства иностранных дел ФРГ.

Помощь Сирии затруднена

Не меньше Турции пострадала от разрушительного землетрясения и соседняя Сирия. Ее власти также запросили помощь у международного сообщества. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад призвал Европейский Союз помочь Дамаску справиться с последствиями катастрофы. Международные санкции против Сирии не являются оправданием для того, чтобы не оказывать стране помощь, подчеркнул он.

ЕС готов помочь пострадавшим в Сирии посредством своих механизмов гуманитарной помощи, на которые не распространяются санкции ЕС, пояснил в ответ еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. Представитель министерства иностранных дел ФРГ также подчеркнула, что санкции не затрагивают поставки продовольствия, медикаментов и оборудования для спасательных работ в регионы бедствия.

Поставки гуманитарной помощи в Сирию затруднены из-за разрушений в районе пограничного перехода Баб-эль-Хава - единственного гуманитарного коридора, оставшегося между Турцией и Сирией. Региональный гуманитарный координатор ООН по Сирии Муханнад Хади выразил надежду на то, что к 9 февраля контрольно-пропускной пункт будет полностью восстановлен. "Наши грузовики с гуманитарными грузами готовы к отправке", - сообщил он.

Чтобы ускорить доставку помощи, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала открыть все пограничные переходы между Турцией и Сирией. Это позволит быстрее оказывать поддержку пострадавшим регионам в Сирии, в частности, в провинции Идлиб, где проживает около четырех миллионов человек. Идлиб сейчас находится под контролем двух оппозиционных группировок, которые борются не только с сирийским правительством, но и друг с другом.

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