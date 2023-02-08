Причины землетрясения в Турции. Что говорят эксперты из ФРГ

Регион Турции, где 6 февраля произошло мощное землетрясение, находится в зоне особого риска. DW узнала у экспертов об особенностях этой территории и причинах землетрясения.

В результате мощного землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии более 5000 человек погибли и еще больше - получили ранения. Спасатели и волонтеры продолжают работать на пределе возможностей, чтобы спасти людей из-под завалов, однако против них играют неблагоприятные погодные условия. Температура в пострадавших районах временами опускается ниже нуля, в некоторых местах прошел сильный снегопад.

По данным турецкого агентства по борьбе со стихийными бедствиями AFAD, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стала турецкая провинция Кахраманмараш, расположенная близ границы с Сирией. Вскоре после первого землетрясения в турецкой провинции Газиантеп произошло еще одно - магнитудой 6,6.

Смещение континентальных плит

Чтобы понять, почему в Турции и некоторых других регионах мира землетрясения происходят снова и снова, необходимо учитывать, что земная кора - это своего рода пазл, и при этом - относительно динамичный, состоящий из множества частей, а именно: нескольких гигантских океанических плит и нескольких континентальных плит земной коры.

Единого мнения относительно точного числа мелких и мельчайших плит у ученых нет. Однако считается доказанным, что эти плиты постоянно перемещаются, на несколько сантиметров в год. И это нормально. Они либо удаляются друг от друга, либо трутся друг о друга, или же одна плита заходит под другую. Тогда приходит в движение расположенный на них континент. И это называется тектоникой плит.

"Вопрос не в том, случится ли землетрясение, а в том, когда оно случится"

В октябре 2020 года землетрясение произошло в Эгейском море. Его эпицентр находился недалеко от провинции Измир, подземные толчки были вблизи поверхности моря. Более 100 человек тогда погибли и более 1000 получили ранения.

Турция уже давно интересует сейсмологов. Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ) в Потсдаме устанавливает измерительное оборудование в Турции и проводит сейсмический мониторинг с 1980-х годов. Эти наблюдения показывают, что риск землетрясений особенно высок во всем регионе вокруг Мраморного моря, на побережье которого расположен Стамбул.

Как сказал еще в 2019 году Марко Бонхофф (Marco Bohnhoff), сейсмолог из GFZ и эксперт по региону: "Вопрос не в том, произойдет ли землетрясение. Вопрос в том, когда это произойдет". Такую оценку Бонхофф и другие эксперты основывают на том, что за всю историю Стамбула произошло уже несколько сильных землетрясений, смещение плит под Мраморным морем продолжается, а непосредственно у турецкой столицы находится сейсмоопасная зона, которая долгое время была подозрительно спокойной.

"Многое говорит о том, что эта территория сейчас и уже долгое время является "сцепленной". При этом нарастает напряжение, которое в какой-то момент превышает прочность породы. В результате толчка обе плиты смещаются на несколько метров в течение нескольких секунд", - пояснил сейсмолог в интервью платформе ESKP (Earth System Knowledge Platform).

Ключевая роль способа строительства и грунта при землетрясениях

Фактическую опасность для зданий, инфраструктуры и местного населения представляют возникающие в результате землетрясения сейсмические волны, говорит Бонхофф. Их сила имеет решающее значение для потенциальных разрушений и числа жертв.

По словам эксперта, лучшей защитой при землетрясении является возведение устойчивых к подземным толчкам построек. К сожалению, это очень дорого, признает сейсмолог, поэтому возникает вопрос: что лучше - модернизация или строительство с нуля. В результате последних землетрясений в районе турецко-сирийской границы только в Турции, по некоторым данным, обрушилось более 1700 зданий.

Ключевую роль для безопасности зданий при землетрясении играют способ возведения и грунт Фото: Benoit Tessier/REUTERS

"На фотографиях видно, что некоторые из рухнувших зданий, возможно, были построены до вступления в силу современных правил безопасности при землетрясениях. Эти здания не были рассчитаны на землетрясение такой силы", - отмечает Мохаммад Кашани, доцент кафедры строительного и сейсмостойкого инженерного дела в Университете Саутгемптона в Великобритании.

"Сочетание огромной силы толчков и возникновение их относительно близко к поверхности земли придало этому землетрясению большую разрушительную силу. Мы должны внимательно изучить рухнувшие здания и извлечь уроки из этого ужасного события. Только так мы сможем сделать наши здания и города безопасными при землетрясениях в будущем", - уверен эксперт.

Между тем важную роль в плане безопасности построек при землетрясениях играет не только способ строительства, но и поверхность, грунт, на котором возводят здания: чем она тверже, тем лучше. "Лучше всего, если поверхность состоит из гранита. По-другому дело обстоит, если она состоит из высохших отложений, таких как песок или глина", - говорит Бонхофф.

По его словам, на мягких грунтах более вероятно усиление движения поверхности, иногда сопровождающееся так называемым "эффектом разжижения". Сейсмолог сравнивает это с мокрым песком на пляже. Если несколько раз нажать на одно и то же место в песке, там соберется вода, "и тогда почва становится неустойчивой".

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