  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Женщина на обломках рухнувшего во время землетрясения дома
Женщина на обломках рухнувшего во время землетрясения дома Фото: Khalil Hamra/AP Photo/dpa
КатастрофыТурция

Причины землетрясения в Турции. Что говорят эксперты из ФРГ

Ханна Фукс | Карла Блейкер
9 мин. назад

Регион Турции, где 6 февраля произошло мощное землетрясение, находится в зоне особого риска. DW узнала у экспертов об особенностях этой территории и причинах землетрясения.

https://p.dw.com/p/4NCTn

В результате мощного землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии более 5000 человек погибли и еще больше - получили ранения. Спасатели и волонтеры продолжают работать на пределе возможностей, чтобы спасти людей из-под завалов, однако против них играют неблагоприятные погодные условия. Температура в пострадавших районах временами опускается ниже нуля, в некоторых местах прошел сильный снегопад.

По данным турецкого агентства по борьбе со стихийными бедствиями AFAD, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 стала турецкая провинция Кахраманмараш, расположенная близ границы с Сирией. Вскоре после первого землетрясения в турецкой провинции Газиантеп произошло еще одно - магнитудой 6,6.

Смещение континентальных плит

Чтобы понять, почему в Турции и некоторых других регионах мира землетрясения происходят снова и снова, необходимо учитывать, что земная кора - это своего рода пазл, и при этом - относительно динамичный, состоящий из множества частей, а именно: нескольких гигантских океанических плит и нескольких континентальных плит земной коры.

Единого мнения относительно точного числа мелких и мельчайших плит у ученых нет. Однако считается доказанным, что эти плиты постоянно перемещаются, на несколько сантиметров в год. И это нормально. Они либо удаляются друг от друга, либо трутся друг о друга, или же одна плита заходит под другую. Тогда приходит в движение расположенный на них континент. И это называется тектоникой плит.

"Вопрос не в том, случится ли землетрясение, а в том, когда оно случится"

В октябре 2020 года землетрясение произошло в Эгейском море. Его эпицентр находился недалеко от провинции Измир, подземные толчки были вблизи поверхности моря. Более 100 человек тогда погибли и более 1000 получили ранения.

Турция уже давно интересует сейсмологов. Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ) в Потсдаме устанавливает измерительное оборудование в Турции и проводит сейсмический мониторинг с 1980-х годов. Эти наблюдения показывают, что риск землетрясений особенно высок во всем регионе вокруг Мраморного моря, на побережье которого расположен Стамбул.

Как сказал еще в 2019 году Марко Бонхофф  (Marco Bohnhoff), сейсмолог из GFZ и эксперт по региону: "Вопрос не в том, произойдет ли землетрясение. Вопрос в том, когда это произойдет". Такую оценку Бонхофф и другие эксперты основывают на том, что за всю историю Стамбула произошло уже несколько сильных землетрясений, смещение плит под Мраморным морем продолжается, а непосредственно у турецкой столицы находится сейсмоопасная зона, которая долгое время была подозрительно спокойной.

"Многое говорит о том, что эта территория сейчас и уже долгое время является "сцепленной". При этом нарастает напряжение, которое в какой-то момент превышает прочность породы. В результате толчка обе плиты смещаются на несколько метров в течение нескольких секунд", - пояснил сейсмолог в интервью платформе ESKP (Earth System Knowledge Platform).

Ключевая роль способа строительства и грунта при землетрясениях

Фактическую опасность для зданий, инфраструктуры и местного населения представляют возникающие в результате землетрясения сейсмические волны, говорит Бонхофф. Их сила имеет решающее значение для потенциальных разрушений и числа жертв.

По словам эксперта, лучшей защитой при землетрясении является возведение устойчивых к подземным толчкам построек. К сожалению, это очень дорого, признает сейсмолог, поэтому возникает вопрос: что лучше - модернизация или строительство с нуля. В результате последних землетрясений в районе турецко-сирийской границы только в Турции, по некоторым данным, обрушилось более 1700 зданий.

Больница в Турции, разрушенная в результате землетрясения
Ключевую роль для безопасности зданий при землетрясении играют способ возведения и грунтФото: Benoit Tessier/REUTERS

"На фотографиях видно, что некоторые из рухнувших зданий, возможно, были построены до вступления в силу современных правил безопасности при землетрясениях. Эти здания не были рассчитаны на землетрясение такой силы", - отмечает Мохаммад Кашани, доцент кафедры строительного и сейсмостойкого инженерного дела в Университете Саутгемптона в Великобритании.

"Сочетание огромной силы толчков и возникновение их относительно близко к поверхности земли придало этому землетрясению большую разрушительную силу. Мы должны внимательно изучить рухнувшие здания и извлечь уроки из этого ужасного события. Только так мы сможем сделать наши здания и города безопасными при землетрясениях в будущем", - уверен эксперт.

Между тем важную роль в плане безопасности построек при землетрясениях играет не только способ строительства, но и поверхность, грунт, на котором возводят здания: чем она тверже, тем лучше. "Лучше всего, если поверхность состоит из гранита. По-другому дело обстоит, если она состоит из высохших отложений, таких как песок или глина", - говорит Бонхофф.

По его словам, на мягких грунтах более вероятно усиление движения поверхности, иногда сопровождающееся так называемым "эффектом разжижения". Сейсмолог сравнивает это с мокрым песком на пляже. Если несколько раз нажать на одно и то же место в песке, там соберется вода, "и тогда почва становится неустойчивой".

Смотрите также:

Страшная катастрофа в Турции и Сирии. DW Новости (06.02.23)

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)

Ураганы, землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы обрушились этим летом на нашу планету. DW - о самых масштабных из них.
Природа и окружающая среда8 сентября 2017 г.02:09 мин.
external

Новое землетрясение в Мексике (20.09.2017)

Новое землетрясение в Мексике (20.09.2017)

В Мексике произошло новое сильное землетрясение. Число жертв исчисляется сотнями.
Общество20 сентября 2017 г.00:45 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Leopard 1 на полигоне в Мунстере, 1995 год.

Немецкий эксперт о Leopard 1: Танк старый, но не металлолом

Немецкий эксперт о Leopard 1: Танк старый, но не металлолом

Конфликты10 ч. назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин, 2014 год

Агент КГБ? Что именно узнали в Швейцарии о патриархе Кирилле

Агент КГБ? Что именно узнали в Швейцарии о патриархе Кирилле

Религия19 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Землетрясение в Турции. Истребители для Киева? DW Шоу

Землетрясение в Турции. Истребители для Киева? DW Шоу

Политика20 ч. назад59:53 мин.
Карикатура - карикатурный правитель КНДР Ким Чен Ын сидит на плечах северокорейкого хакера и подгоняет его: "Хакни! Хакни их всех!"

Хакеры Кима, или Как Северная Корея деньги на ракеты находит

Хакеры Кима, или Как Северная Корея деньги на ракеты находит

Преступность22 ч. назад
Женщина на обломках рухнувшего во время землетрясения дома

Причины землетрясения в Турции. Что говорят эксперты из ФРГ

Причины землетрясения в Турции. Что говорят эксперты из ФРГ

Катастрофы9 мин. назад
Обручальное кольцо на фоне разорванной свадебной фотографии

В Беларуси развестись станет сложнее - супругов будут мирить

В Беларуси развестись станет сложнее - супругов будут мирить

Общество8 ч. назад
На главную страницу