ЕС запустил высший механизм реагирования для Турции и Сирии

Система Интегрированного политического реагирования на кризисы (IPCR) в настоящий момент активирована для четырех кризисов: войны в Украине, пандемии коронавируса, миграции и землетрясения в Турции и Сирии.

Председательствующая в Совете Евросоюза Швеция в связи с землетрясением в Турции и Сирии инициировала введение в действие высшей в ЕС системы реагирования на катастрофы - механизма Интегрированного политического реагирования на кризисы (IPCR). Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 6 февраля.

Подобный механизм призван облегчить и ускорить принятие решение на уровне стран ЕС, институтов и других сторон. Ранее утром был введен в действие Европейский механизм гражданской обороны. Теперь же в рамках IPCR в работе по координации помощи жертвам землетрясения будут задействованы чиновники более высокого уровня.

По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель мобилизовал более десяти поисково-спасательных групп, активировал свою спутниковую систему Copernicus для предоставления картографических услуг и сообщил о готовности поддержать пострадавших в Сирии через программы гуманитарной помощи.

Как отмечается на сайте Евросовета, землетрясении в Турции и Сирии - это четвертая чрезвычайная ситуация, в отношении которой сейчас действует подобный механизм. Он также задействован в связи с российским вторжением в Украину, пандемией коронавируса и вопросами миграции.

Число жертв землетрясения превысило 3800 человек

Первое землетрясение магнитудой 7,8 было зафиксировано в Турции рано утром 6 февраля. В результате толчков в нескольких регионах Турции и соседней Сирии произошли масштабные разрушения. Толчки различной силы продолжались в течение всего дня.

По данным турецких властей, по состоянию на вечер понедельника в результате землетрясения в стране погибли более 2379 человек, еще почти 15 тыс. получили ранения. В Сирии погибли не менее 1444 человек, пострадали 3530, сообщает агентство AFP.. В Геологической службе США отметили, что землетрясение стало одним из сильнейших в стране за последние сто лет. Его сравнили с землетрясением магнитудой 7,8, произошедшим в Турции в 1939 году. Тогда погибли более 30 тысяч человек.

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