Землетрясение: Берлин обещает Турции и Сирии срочную помощь

Немецкая Служба технической помощи готовит поставки аварийных генераторов, палаток и одеял. В Турцию и Сирию готовы вылететь российские и британские спасатели. "Белые каски" помогают в районе бедствия.

Правительство ФРГ обещает немедленную помощь пострадавшим от землетрясения в районе турецко-сирийской границы. "Мы скорбим вместе с родственниками и тревожимся за тех, кто погребен под завалами. Германия, конечно, пришлет помощь", - написал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своем Twitter в понелельник, 6 февраля. При этом глава правительства не стал уточнять, о какой помощи может идти речь.

Более конкретно высказалась глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Служба технической помощи (Technisches Hilfswerk, THW) может предоставить аварийные убежища и установки для очистки воды", - пояснила министр, добавив, что THW "уже готовит поставки помощи с аварийными генераторами, палатками и одеялами и, по моей просьбе, уже тесно координирует свои действия с гражданской обороной Турции".

"Мы приведем в действие всю помощь, которую сможем активизировать", - заверила Фезер. Германия тесно координирует свои действия с партнерами по ЕС, уточнила она, и будет "помогать всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, которые сейчас крайне необходимы". По словам политика, она уже обсудила ситуацию с послом Турции в Германии.

Католическая гуманитарная организация Caritas International также намерена поддержать людей в Турции и Сирии через свои партнерские организации. "У нас есть два партнера в Турции, которые изучают возможности оказания помощи пострадавшим в кратчайшие сроки", - сказал представитель организации. Кроме того, Caritas Aleppo будет участвовать в мероприятиях по оказанию помощи в Сирии. В качестве первой финансовой помощи партнерам уже было выделено около 100 000 евро, а в дальнейшем будут выделены и другие средства, передает медиакомпания n-tv.

Великобритания направляет спасателей

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что Соединенное Королевство "немедленно направляет в Турцию помощь, включая команду из 76 спасателей, оборудование и поисковых собак". Первая помощь, в которую по просьбе Анкары также включено оборудование для резки бетона, прослушивающие устройста и инструменты для поддержки конструкций разрушенных зданий, прибудет в Газиантеп около 21.00 по местному времени (совпадает с московским). Кроме того, будет направлена бригада неотложной медицинской помощи для оценки ситуации на месте.

Кроме того, уточнили в МИД, финансируемые Великобританией организация "Белые каски" проводит "значительные поисково-спасательные работы" на северо-западе Сирии и "мобилизовала все свои ресурсы для удовлетворения возникающих потребностей".

Российские военные помогают в Сирии

Разрушения в сиирйской провинции Идлиб Фото: Omar Albam

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с правителем Сирии Башаром Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал направить российские команды в обе страны. "В ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию", - указано на сайте Кремля. По информации Министерства обороны РФ, 300 военнослужащих, дислоцированных в Сирии, помогают в расчистке местности.

Президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует агентсво AFP, заявил, что его раздираемая войной страна "готова оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы".

Израиль готов помочь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что после получения запроса по дипломатическим каналам одобрил отправку помощи в Сирию, правительство которой не признает еврейское государство. Он также указал, что направит гуманитарную помощь в Турцию.

В то же время неназванный сирийский чиновник в разговоре с журналистами отрицал, что Дамаск запрашивал помощь у израильской стороны.

Землетрясения в районе турецко-сирийской границы

Эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра по местному времени стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясение магнитудой 6,6 спустя короткое время было зафиксировано в провинции Газиантеп. Затем подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае.

Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле. Через несколько часов на юго-востоке Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2. Его эпицентр находился в провинции Малатья.

В Турции объявлен общенациональный траур

Общее число жертв, по последним данным, превышает 2400 человек. В Турции погибли не менее 1651 человека, пострадали более 11 тысяч, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В то же время число погибших в Сирии превысило 780, пострадали более 2200 человек, указал заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамириджех.

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