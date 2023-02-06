Землетрясение: мировое сообщество поможет Турции и Сирии

В результате мощного землетрясения в Турции и Сирии погибли более 600 человек. О помощи уже объявили Греция, Израиль, Украина, а также ЕС.

Международное сообщество предлагает Турции и Сирии помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого в обеих странах погибли сотни человек. "Мы окажем быструю помощь нашим партнерам", - написала в Twitter в понедельник, 6 февраля, глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Она также заявила об "ужасных новостях" и отметила, что в мыслях она с близкими погибших и с пострадавшими.

Италия, Греция и ЕС предлагают свою помощь

Свою поддержку также предложило правительство Италии. Премьер-министр Джорджия Мелони следит за ситуацией в районе бедствия и выражает сочувствие пострадавшим, заявили в Риме.

Власти Греции, несмотря на серьезную напряженность в двусторонних отношениях Афин с Анкарой, объявили о готовности направить в район землетрясения спасательные команды. "Греция немедленно поможет", - заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. У Греции имеются спасательные команды EMAK, обладающие большим опытом работы в сейсмоопасных регионах.

В Брюсселе тоже выразили готовность помочь в спасательных работах после землетрясения. "Наши мысли - с народами Турции и Сирии. ЕС готов оказать помощь", - написал в микроблоге Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Израиль и Украина объявили о помощи пострадавшим

Власти Израиля направят Турции гуманитарную помощь. Израильский министр обороны Йоав Галант поручил своему ведомству и армии принять необходимые подготовительные меры. "Наши силы безопасности готовы оказать любую необходимую помощь", - заявил Галант, отметиы, что у Израиля имеется опыт действий в чрезвычайных ситуациях. Израильская спасательная служба Zaka готовится отправить команду спасателей. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн выразил Турции соболезнования в связи с большим числом погибших и пострадавших и пообещал помощь своего министерства.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже пообещал оказать Турции необходимую помощь. "Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это трудное время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", - указывается в Twitter Зеленского на турецком языке.

Одно из сильнейших землетрясений за последние годы

Ранним утром 6 февраля в результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии погибли более 600 человек. Число жертв катастрофы в Турции превысило 280 человек, пострадали свыше 2000, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. По его словам, в разных городах Турции разрушены либо повреждены как минимум 1710 зданий. Власти Сирии зарегистрировали не менее 230 погибших и более 600 раненых, заявило сирийское министерство здравоохранения.

Эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 ранним утром в понедельник стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Позже произошли еще более 42 толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из них составила 6,6. Это одно из наиболее мощных землетрясений в регионе за последние годы. Власти Турции объявили самый высокий уровень тревоги.

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