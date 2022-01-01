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Еврозона

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Еврозона - валютный союз, действующий в рамках ЕC.

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Контекст

Социальные квартиры в Кельне в районе Хорвайлер

Жилье в Германии: дефицит съемных квартир кончится не скоро

Жилье в Германии: дефицит съемных квартир кончится не скоро

Кризис в жилищном строительстве ФРГ продолжает обостряться, при этом цены на недвижимость не растут, а падают.
Экономика и бизнес23 ноября 2023 г.
Прохожая на фоне магазина с символом скидок в виде знака %

В еврозоне резко упала инфляция и минимально сократился ВВП

В еврозоне резко упала инфляция и минимально сократился ВВП

Бывшие проблемные страны ЕС - в лидерах экономического роста, Германия в числе отстающих, рывок в Латвии, минус в Литве.
Экономика и бизнес31 октября 2023 г.
Бельфор, февраль 2022. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на заводе компании GE Steam Power, выпускающей турбины для АЭС

Почему во Франции - экономический рост, а Германия отстает

Почему во Франции - экономический рост, а Германия отстает

Президент Эмманюэль Макрон пожинает плоды своих реформ, однако у французской истории успеха есть и обратная сторона.
Экономика и бизнес31 октября 2023 г.
Заправочные пистолеты на немецкой АЗС

Конец инфляции в ФРГ еще не так близок, как могло показаться

Конец инфляции в ФРГ еще не так близок, как могло показаться

Рост цен в Германии и еврозоне замедляется, но резкое торможение вызвано статистическим эффектом. А горючее дорожает.
Экономика и бизнес29 сентября 2023 г.
Монета в 1 евро и долларовые купюры

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Период слабости европейской валюты на фоне войны в Украине закончился. Укрепление к доллару вызвано политикой ФРС и ЕЦБ.
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Производство автомобилей "Мерседес" на заводе Mercedes-Benz Group в Зиндельфингене (ФРГ)

Экономика ЕС: энергия дешевеет, рост ускоряется, ФРГ буксует

Экономика ЕС: энергия дешевеет, рост ускоряется, ФРГ буксует

Еврокомиссия улучшила прогноз на 2023 год, назвала самые динамичные страны и особо отметила проблему базовой инфляции.
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