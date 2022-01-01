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Еврозона - валютный союз, действующий в рамках ЕC.
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Контекст
Жилье в Германии: дефицит съемных квартир кончится не скоро
Жилье в Германии: дефицит съемных квартир кончится не скоро
Кризис в жилищном строительстве ФРГ продолжает обостряться, при этом цены на недвижимость не растут, а падают.
Экономика и бизнес
23.11.2023
23 ноября 2023 г.
В еврозоне резко упала инфляция и минимально сократился ВВП
В еврозоне резко упала инфляция и минимально сократился ВВП
Бывшие проблемные страны ЕС - в лидерах экономического роста, Германия в числе отстающих, рывок в Латвии, минус в Литве.
Экономика и бизнес
31.10.2023
31 октября 2023 г.
Почему во Франции - экономический рост, а Германия отстает
Почему во Франции - экономический рост, а Германия отстает
Президент Эмманюэль Макрон пожинает плоды своих реформ, однако у французской истории успеха есть и обратная сторона.
Экономика и бизнес
31.10.2023
31 октября 2023 г.
Конец инфляции в ФРГ еще не так близок, как могло показаться
Конец инфляции в ФРГ еще не так близок, как могло показаться
Рост цен в Германии и еврозоне замедляется, но резкое торможение вызвано статистическим эффектом. А горючее дорожает.
Экономика и бизнес
29.09.2023
29 сентября 2023 г.
Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России
Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России
Период слабости европейской валюты на фоне войны в Украине закончился. Укрепление к доллару вызвано политикой ФРС и ЕЦБ.
Экономика и бизнес
14.07.2023
14 июля 2023 г.
Экономика ЕС: энергия дешевеет, рост ускоряется, ФРГ буксует
Экономика ЕС: энергия дешевеет, рост ускоряется, ФРГ буксует
Еврокомиссия улучшила прогноз на 2023 год, назвала самые динамичные страны и особо отметила проблему базовой инфляции.
Экономика и бизнес
15.05.2023
15 мая 2023 г.
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31.01.2023
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ЕЦБ вновь сильно ударил по инфляции. Это укрепит курс евро?
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Экономика и бизнес
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27 октября 2022 г.
ЕЦБ ударил по инфляции. Что будет с нефтью и курсом евро?
Лучше падение ВВП, чем рост цен? Резкое повышение базовой ставки в еврозоне может вызвать рецессию и удешевить энергию.
Экономика и бизнес
09.09.2022
9 сентября 2022 г.
Почему евро упал ниже доллара, и что это значит
Слабый евро можно объяснить российским вторжением в Украину - но не только этим. Какие еще факторы имеют значение?
Экономика и бизнес
31.08.2022
31 августа 2022 г.
20 лет наличного евро: какие прогнозы сбылись? Фактчекинг DW
Введение единой европейской валюты в наличное обращение 1 января 2002 года породило как надежды, так и опасения.
Экономика и бизнес
01.01.2022
1 января 2022 г.