ЕЦБ начал снижать ключевую ставку. Европа победила инфляцию?

Это первое смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне после энергетического кризиса из-за войны в Украине. Вопрос в том, когда ждать следующих шагов по удешевлению кредитов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ключевую ставку в еврозоне с 4,5% до 4,25% годовых. Об этом он объявил в четверг, 6 июня, во Франкфурте-на-Майне после очередного заседания руководства банка. Принятое решение не стало неожиданностью. Европейский регулятор под руководством Кристин Лагард заблаговременно дал понять финансовым рынкам, что видит возможность приступить к смягчению своей денежно-кредитной политики, поскольку в 20 странах, перешедших на валюту евро, инфляция явно замедляется.

Всплеск цен из-за ковида и войны в Украине

Резкое ужесточение денежной политики ЕЦБ в 2022/2023 годах было вызвано глобальным всплеском инфляции. Рост мировых цен значительно ускорился еще во время пандемии COVID-19, когда многочисленные локдауны привели к длительным сбоям в мировой экономике, и достиг рекордных за последние десятилетия темпов из-за энергетического кризиса, разразившегося на фоне полномасштабной агрессии России против Украины в феврале 2022 года.

Эта война вызвала, в частности, скачок цен на нефть и беспрецедентное удорожание природного газа, поскольку "Газпром" прекратил его поставки в Германию и другие страны Евросоюза. Больше всего цены на энергоносители взлетели именно в Европе, и это повлекло за собой быстрое удорожание практически всех товаров и услуг.

Резкое ускорение инфляции в 2022/2023 годах почувствовал в Германии каждый покупатель в супермаркете Фото: Martin Wagner/IMAGO

С целью борьбы с инфляцией многим центральным банкам мира пришлось повысить ключевые ставки, под которые они выдают кредиты коммерческим банкам и тем самым регулируют поступление денег в экономику. Федеральная резервная система США (ФРС) подняла свою базовую ставку до диапазона 5,25-5,50% - самого высокого уровня за 22 года, а, к примеру, Центральный банк России - до 16%, ведь традиционно более высокую российскую инфляцию дополнительно сильно разогнали значительно увеличившиеся военные расходы.

ЕЦБ начал ужесточать свою денежно-кредитную политику в июле 2022 года с уровня 0% годовых, на котором ключевая ставка оставалось к тому моменту уже более шести лет. Многолетняя политика сверхдешевых денег была реакцией на долговой кризис в Греции и ряде других стран еврозоны.

ЕЦБ стал действовать раньше американской ФРС

В Америке ФРС начала поднимать ставку на четыре месяца раньше, и действовала при этом куда более решительно, чем европейский регулятор. Впоследствии критики неоднократно обвиняли руководство ЕЦБ в том, что оно слишком поздно осознало опасность и масштабы надвигавшейся инфляции. В сентябре 2023 года ставка в еврозоне после десяти повышений подряд выросла до 4,5%.

Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне Фото: Liu Jie/XinHua/dpa/picture alliance

И вот теперь ЕЦБ снизил ее на 25 базисных пунктов (б.п.), что считается стандартной величиной при изменении ставки. Долго время на финансовых рынках исходили из того, что к снижению сначала приступит ФРС, ведь она раньше начала поднимать ставку и довела ее до более высокого уровня.

Однако темпы инфляции в США замедлились не столь сильно, как ожидалось (в апреле до 3,4%), поэтому европейский регулятор смог раньше, чем американский, приступить к смягчению денежно-кредитной политики. Иными словами - к стимулированию экономики, которая пока растет в еврозоне довольно медленно, а в Германии, крупнейшей стране ЕС, и вовсе пробуксовывает.

Инфляция в еврозоне приближается к целевой отметке

Средний показатель роста цен в еврозоне, взлетевший в 2022 году до 8,4% (в Германии инфляция несколько месяцев превышала 10%), в апреле этого года снизился до 2,4%. Тем самым он уже почти вплотную приблизился к целевому показателю Европейского центрального банка, который исходит из того, что оптимальный для здорового макроэкономического развития уровень инфляции составляет около 2% годовых.

Правда, в мае показатель поднялся до 2,6%, однако в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне не стали переоценивать такие колебания. Там считают, что тренд очевиден: рост цен в еврозоне нормализуется. Ведь вот уже полгода темпы инфляции неизменно оставались ниже 3%.

Здание штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне - финансовой столице Германии Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance

Поэтому и было принято решение подать финансовым рынкам, бизнесу и потребителям обнадеживающий сигнал и сделать кредиты в еврозоне более дешевыми, пусть пока и минимально. В экспертных кругах полагают, что европейский регулятор может продолжить снижение ставок в сентябре и декабре после получения обширной макроэкономической статистики по текущему 2-му и предстоящему 3-му кварталам.

Однако никакого автоматизма при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики не будет, все зависит от реальных темпов роста цен, неоднократно подчеркивали в последние недели представители ЕЦБ. Иными словами, провозглашать окончательную победу над инфляцией в Европе пока никто не собирается.

Ипотечные кредиты в еврозоне должны подешеветь

Вот почему даже те эксперты, которые в преддверии нынешнего решения о снижении ставки критиковали такой шаг как преждевременный, не предвидят серьезных отрицательных последствий от этого первого смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне.

Но и серьезных импульсов для экономики пока ждать не следует. Однако этот первый шаг может иметь важный психологический эффект и способен укрепить постепенно нарастающий оптимизм в деловых кругах, а также улучшить настроение в тех отраслях, которые особенно зависят от уровня кредитных ставок.

Например, в строительной отрасли. В Германии сфера жилищного строительства очень сильно пострадала от того, что в результате ужесточения денежной политики в еврозоне ипотечные кредиты подорожали примерно в четыре раза: с 1% годовых до 4%. Теперь у немецких потенциальных покупателей жилья появилась надежда, что кредиты вновь заметно подешевеют, если за принятым 6 июня решением последует целый цикл снижения ключевой ставки ЕЦБ.