В еврозоне резко упала инфляция и минимально сократился ВВП

Борьба с инфляцией в еврозоне идет успешнее, чем ожидалось, но она тормозит экономический рост, хотя сокращение ВВП в квартальном выражении оказалось минимальным. Германия сейчас - в рядах отстающих, во Франции - замедление, в Италии - стагнация. Роль локомотивов роста теперь взяли на себя менее крупные члены ЕС, в том числе бывшие проблемные государства на юге Европы. Динамика в трех странах Балтии разнонаправленная.

Таковы некоторые основные выводы из опубликованных Европейским статистическим агентством Eurostat во вторник, 31 октября, предварительных и пока неполных данных о темпах экономического роста в Евросоюзе и в еврозоне в 3-м квартале, а также об уровне октябрьской инфляции в 20 странах с валютой евро.

Инфляция в еврозоне упала до 2,9%

Самой большой неожиданностью стало резкое замедление инфляции в еврозоне: если в сентябре она составляла еще 4,3%, то в октябре, согласно первым оценкам, упала до 2,9%. В середине ноября Eurostat представит уточненные данные, но уже ясно, что годовые темпы роста цен существенно приблизились к тому уровню, который Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает оптимальным для здорового развития экономики: чуть меньше 2%.

Продовольственная инфляция пока остается высокой повсюду в еврозоне Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Замедление инфляции вызвано прежде всего значительным удешевлением энергоносителей, которые прошлой осенью стоили особенно дорого. Благодаря эффекту высокой базы цены на энергию снизились по сравнению с октябрем 2022 на 11,1%, свидетельствует Eurostat. Теперь инфляцию раскручивают главным образом продукты питания, алкогольные и табачные изделия. Эта группа товаров подорожала по сравнению с октябрем прошлого года больше всего - на 7,5%. Правда, месяц назад данный показатель составлял еще 8,8%, так что продовольственная инфляция тоже замедляется, но по-прежнему очень далека от желаемого уровня.

В сообщении Eurostat указана не только годовая инфляция (сравнение с аналогичным месяцем прошлого года), но и месячная. В небольшой группе стран, где цены в октябре по сравнению с сентябрем 2023 не выросли, а снизились, оказались, в частности, Германия (минус 0,2%), Латвия (- 0,3%), Кипр (- 0,4%) и Эстония (- 0,5%). Это означает, что в этих странах годовая инфляция - чаще всего более высокая, чем в среднем по еврозоне, - замедляется в данный момент быстрее, чем в остальных.

Политика Европейского центрального банка дала результат

В Германии, согласно предварительным подсчетам Eurostat, годовая инфляция составила в октябре 3,0%. Буквально накануне Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis), использующее несколько иную методику, сообщило, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике Европы снизились до 3,8%, и это - самая низкая величина с августа 2021-го. В Германии в октябре тоже произошло весьма резкое торможение инфляции, ведь еще в сентябре скорость роста цен в ФРГ составляла 4,5%, а в августе - 6,1%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард после заседания руководства банка в Афинах 26 октября 2023 года Фото: Giannis Panagopoulos/Eurokinissi/ANE/picture alliance

Наряду с удешевлением энергии, важной причиной замедления инфляции в еврозоне стало ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Руководство ЕЦБ с лета прошлого года десять раз подряд на каждом из своих заседаний поднимало базовую ставку, доведя ее до 4,5%. Однако 26 октября оно воздержалось от дальнейших повышений, поскольку принимаемые меры явно начали давать желаемый результат.

Ведь повышение базовой ставки, с помощью которой центральный банк регулирует поступление кредитных денег в экономику, является обоюдоострым оружием. Удорожание кредитов тормозит не только рост цен, но и рост экономики, поскольку снижает деловую и потребительскую активность. Поэтому всегда есть опасность, что борьба с инфляцией приведет к сокращению ВВП.

Именно это, судя по предварительным данным, и произошло в 3-м квартале: ВВП в еврозоне снизился в квартальном выражении, хотя и минимально - на 0,1%. При этом в целом по ЕС, где 7 стран имеют национальные валюты и самостоятельные центральные банки с собственной денежно-кредитной политикой, ВВП, наоборот, вырос, хотя тоже минимально - на 0,1%.

ВВП Германии в этом году сокращается

Впрочем, отрицательный рост в еврозоне в значительной мере связан еще и с тем, что в 3-м квартале ушла в минус ее крупнейшая экономика - немецкая, причем все на те же минимальные 0,1%. Destatis сообщило об этом 30 октября, за сутки до публикации сводных данных Eurostat. Они содержат показатели роста как в квартальном выражении, по сравнению со 2-м кварталом 2023, так и в годовом выражении, по сравнению с 3-м кварталом 2022. В Евросоюзе первым делом смотрят на рост квартал к кварталу, потому что это позволяет точнее судить о текущем моменте, в России традиционно делают упор на рост год к году.

Контейнерный терминал Гамбургского порта. Экономика Германии сильно зависит от экспорта, а он в этом году сокращается Фото: Marcu Brandt/dpa/picture-alliance

Так вот, у Германии ВВП сократился в 3-м квартале, с июля по сентябрь, как по сравнению с предшествующим кварталом (- 0,1%), так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (- 0,4%). Это не тяжелый кризис, в настоящий момент это даже не техническая рецессия, поскольку во 2-м квартале 2023 в ФРГ, согласно обновленным теперь данным Destatis, был рост на 0,1%, а в 1-м квартале - нулевой рост, а о рецессии эксперты говорят после двух подряд кварталов с сокращением ВВП. По сути дела, немецкая экономика находится сейчас в состоянии стагнации, застоя, который в текущем 4-м квартале, правда, может перейти в рецессию.

Но в любом случае Германия сейчас - в числе отстающих, к которым в этом году относятся в ЕС также, к примеру, Ирландия, Австрия, Швеция и Эстония. У Эстонии ВВП упал в квартальном выражении на 0,2%, а в годовом - даже на 2,5%.

На подъеме сейчас Испания, Латвия и, видимо, Греция

В то же время экономика соседней Латвии, наоборот, на подъеме. Из стран, которые уже представили Eurostat национальные статистические данные за 3-й квартал, у Латвии был самый большой рост в квартальном выражении: 0,6%. Иными словами, латвийская экономика в данный момент весьма динамично выходит из пережитой в первом полугодии рецессии. Годовой рост ВВП у нее тоже 0,6%. В то же время еще в одной стране Балтии - Литве после непродолжительного всплеска вновь идет заметное охлаждение экономической конъюнктуры. В результате годовой рост составил 0,0%, а в квартальной выражении зафиксировано снижение на 0,1%.

Здание Сейма Латвии в Риге Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/Global Look/picture alliance

Впрочем, замедление переживают и другие европейские экономики, в том числе крупнейшие. Так, во Франции, показавшей во 2-м квартале, по уточненным данным, квартальный рост 0,6%, в 3-м квартале ВВП увеличился всего на 0,1%. В Италии, оказавшейся на грани рецессии, он составил только 0,0%. Таким образом, три крупнейшие экономики ЕС в данный момент не могут играть роль экономических локомотивов в Европе. В годовом выражении Франция показывает относительно скромный рост на 0,7%, у Италии он нулевой, в Германии, как уже отмечалось, он отрицательный (- 0,4%).

В этой ситуации роль локомотивов взяли на себя некоторые сравнительно небольшие страны, как, например, Бельгия, а также четвертая по размерам в ЕС испанская экономика. У Испании сейчас годовой рост в 1,8%. Еще выше - 1,9% - годовой показатель у Португалии. Это еще одна из тех стран Южной Европы, которые десять лет назад переживали острый долговой кризис и нуждались в финансовой помощи ЕС, а сегодня демонстрируют наиболее высокую экономическую динамику.

Вполне вероятно, что в число лидеров роста войдет и Греция. Она пока не предоставила свои данные Eurostat, однако уже понятно, что ее ключевая отрасль, туристическая, обслужит в этом году рекордное число иностранных гостей. А 20 октября агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции до инвестиционного уровня, которого она не имела с 2010 года. Это еще одно свидетельство того, что эта страна на юге Европы сейчас на подъеме.

Смотрите также: