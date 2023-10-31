Почему во Франции - экономический рост, а Германия отстает

Есть такое популярное среди экономистов выражение: "Больной человек Европы". В прошлом с таким человеком не раз сравнивали Францию, указывая на неготовность французского общества к реформам или на многолетнюю высокую безработицу. Но в данный момент подобный ярлык явно неуместен.

Если в таких странах в северной части Европы, как Германия или Швеция, ВВП в этом году, согласно прогнозам, сократится, то во Франции, которую скорее причисляют к Южной Европе, он растет. Так, во 2-м квартале рост составил 0,5% в квартальном выражении. Эксперты объясняют это, в частности, структурными особенностями французской экономики и реформами последних лет.

Германию сейчас подводит индустриальный сектор

"Французские фирмы заработали в этом году миллиарды евро благодаря продаже круизных лайнеров и самолетов, что, конечно же, сказалось на наших показателях роста, - пояснил в беседе с DW Филипп Кревель, директор экономического аналитического центра Cercle de l'Epargne. - Но главное: у Франции - мощный сектор услуг, который добился в этом году хороших результатов, особенно в области туризма". В этом, подчеркнул эксперт, она похожа на Испанию, экономика которой сейчас тоже растет.

"А немецкая экономика, - продолжил Филипп Кревель, - опирается на сильный индустриальный сектор, который традиционно очень много экспортировал. В результате теперь Германия страдает от пробуксовки мировой торговли, поскольку рост китайской экономики замедлился, к тому же у США и Евросоюза - торговые конфликты с Китаем".

АЭС Каттеном на востоке Франции - одна из 57 французских атомных электростанций Фото: Pierre Heckler/PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/picture alliance

Еще одна серьезная проблема немецкой экономики - дороговизна энергии, ведь "индустриальные предприятия потребляют особенно много электроэнергии". Собеседник DW напомнил, что раньше Германия делала ставку на поставки российского газа, но Россия сначала резко сократила их после широкомасштабного нападения на Украину в феврале 2022, а потом и вовсе прекратила. В то же время во Франции примерно 70% электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях, и она относительно дешевая.

К тому же немецкая экономика проигрывает от того, что на мировом автомобильном рынке из-за изменения климата идет переход на электромобили и отход от двигателей внутреннего сгорания. "Германия традиционно было крупным автостроителем, однако аккумуляторные батареи, которые при производстве электромобилей обеспечивают основную часть добавленной стоимости, пока приходится импортировать главным образом из Китая" - отметил Филипп Кревел.

Франция щедро и быстро раздавала финансовую помощь

Анн-Софи Альсиф, главный экономист консалтинговой компании BDO, указала еще на одно существенное различие между экономиками двух соседних стран: "Во Франции рост обеспечивается прежде всего внутренним спросом. Покупательная способность французских потребителей из-за кризисов последних лет, безусловно, несколько снизилась, но обвального сокращения все же не произошло". Собеседница DW напомнила, что перед большой войной в Украине была еще и пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году.

То, что Франция довольно удачно справляется с многочисленными нынешними проблемами, объясняется, прежде всего, быстрой реакцией государственных структур, считает, в свою очередь, Кристофер Дембик, инвестиционный консультант парижского филиала швейцарской компании Pictet Asset Management, специализирующейся на управлении капиталом.

"Франция не только щедро раздавала финансовую помощь и кредиты во время кризиса COVID-19, обеспечивая тем самым сохранение покупательной способности домашних хозяйств и инвестиционную активность предприятий, - подчеркнул он в беседе с DW. - Она также чрезвычайно быстро защитила экономику от растущих цен на энергию, оказав ей финансовую поддержку. И она сделала это на год раньше, чем Германия, что сыграло очень большую роль, хотя немецкое правительство в конечном счете потратило несколько более высокую долю в ВВП".

Париж, апрель 2023. Одна из многочисленных демонстраций протеста против пенсионной реформы Фото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

То, что Берлин среагировал не так быстро, как нужно было бы, критикует и немецкий профессор Армин Штайнбах (Armin Steinbach), преподающий экономику и право в парижском университете HEC и сотрудничающий с брюссельским аналитическим центром Bruegel.

"Нам бы не помешало что-нибудь позаимствовать у французской президентской системы с ее четкой вертикалью, чтобы в кризисные времена сделать наши механизмы принятия решений более эффективными, - поделился он своими соображениями в беседе с DW. - Пока в Германии с ее федеративной системой еще шли дискуссии в поисках консенсуса центральной и земельных властей, Франция уже полным ходом претворяла в жизнь принятые решения".

Во Франции самый низкий уровень безработицы за 20 лет

Но дело, естественно, далеко не только в этой особенности государственного устройства Франции. "Президент Эмманюэль Макрон пожинает теперь плоды своих решительных экономических реформ, которые он проводил еще с 2017 года, со времени своего первого президентского срока. Он снизил налоги на бизнес, либерализовал рынок труда, реформировал систему страхования от безработицы, а недавно добился еще и принятия своей весьма болезненной реформы пенсионной системы", - перечислил профессор Штайнбах. И указал на один из очевидных результатов принятых мер: уровень безработицы составляет сейчас во Франции 7%, это самый низкий показатель за двадцать лет.

Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Олаф Шольц. Французская экономика по темпам роста заметно опережает сейчас немецкую Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Нынешние экономические успехи Франции вносят даже некоторую дополнительную напряженность в германо-французские отношения, которые и без того уже некоторое время находятся не в лучшем состоянии. А ведь тандем этих двух стран является мотором всего Европейского Союза. "Германия в экономическом отношении всегда шла впереди, но теперь ситуация может измениться, причем на длительный срок, и это порождает нервозность на немецкой стороне. В том числе и потому, что Франция из-за своих хороших экономических показателей теперь надувает щеки", - отметил Армин Штайнбах, который на протяжении десяти лет работал в правительственном аппарате ФРГ, в том числе в министерстве финансов.

Катрин Матье, работающая в центре экономического мониторинга OFCE при парижском университете Sciences Po, сложившуюся ситуацию расценила в беседе с DW так: "Если сравнить 2019 год, предшествовавший кризису из-за коронавируса, и 2023 год, то не Франция выбилась в образцовые ученики, а Германия особенно сильно отстала".

В доказательство своего тезиса она привела следующие цифры: "В еврозоне ВВП вырос по сравнению с концом 2019 года в среднем на 3,1%, во Франции - на 1,7%. В то же время немецкая экономика фактически стагнировала, показав минимальный рост на 0,2%".

Французский госдолг стремительно растет

Однако у нынешней французской истории успеха имеется и обратная сторона. Это стремительный рост госдолга, который уже превысил 3000 млрд евро или 112,5% ВВП. В 2019 году данный показатель был ниже 100%. К тому же дефицит французского бюджета составил 5% ВВП, что значительно больше установленного в еврозоне допустимого максимума в 3%.

Правда, никто из экономистов не ожидает, что подобное нарушение действующих в ЕС правил финансовой стабильности в обозримом будущем подорвет кредитоспособность Франции. Тут проблема в другом, указал Армин Штайнбах: "Если стране приходится обслуживать очень большой долг, ей начинает не хватать денег для решения других важных задач. А необходимость экономить может привести к политической дестабилизации." Но еще раньше наступает момент, когда выясняется, что "денег для щедрых государственных программ финансовой помощи больше нет".

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