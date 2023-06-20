  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесЕвропа

В Ле Бурже Airbus заключил контракт на продажу 500 самолетов

Александра Иванова
2 ч. назад

Индийский лоукостер Indigo намерен приобрести у Airbus около 1000 лайнеров. Заказ в Ле Бурже стал самым крупным единичным заказом в истории авиаперевозок.

https://p.dw.com/p/4SnCv
Представитель авиакомпании Ingigo Рахул Бхатия и глава концерна Airbus Гийом Фори на авиасалоне в Ле-Бурже, 19 июня 2023 года
Представитель авиакомпании Ingigo Рахул Бхатия и глава концерна Airbus Гийом Фори на авиасалоне в Ле-БуржеФото: Arnaud Dumontier/dpa/picture alliance

Европейский авиапроизводитель Airbus в первый день работы Парижского аэрокосмического салона в пригороде французской столицы Ле Бурже, понедельник, 19 июня, заключил с индийским авиаперевозчиком Indigo контракт на продажу ему 500 авиалайнеров из модельного ряда A320neo. 

Как заявил глава отдела продаж Airbus Кристиан Шерер (Christian Scherer), это самый крупный единый заказ в истории авиаперевозок.

В 2019 году индийский лоукостер Indigo уже заказал у Airbus 300 лайнеров из того же модельного ряда. В общей сложности авиакомпания намерена приобрести у европейского авиапроизводителя почти 1000 самолетов, 480 из них - до конца текущего года. Поставка заказанных 19 июня машин начнется, однако, лишь в 2030 году. Сумму контракта при этом Airbus и Indigo называть не стали.

54-й салон в Ле Бурже стал первым после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Россия на нем в этом году не представлена. Среди экспонатов военной части авиасалона - созданный Германией, Францией и Испанией истребитель Future Combat Air System (SCAF).

Смотрите также:

Ан-225 "Мрия": что будет с самым большим самолетом в мире

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украина получит боевые самолеты после турне Зеленского по Европе? DW Новости (09.02.2023)

Украина получит боевые самолеты после турне Зеленского по Европе? DW Новости (09.02.2023)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ряд ведущих европейских политиков дали понять, что готовы поддержать Киев в том числе и поставками боевых самолетов. Об этом украинский лидер заявил после встречи с лидерами 27 стран ЕС. По его словам, об этом шла речь в ходе двусторонних переговоров.
Политика9 февраля 2023 г.32:48 мин.
external

A380 выходит на линию

A380 выходит на линию

Первый самолет-гигант А380 сдан в эксплуатацию и начинает летать из Гамбурга в Токио. Билет первого класса стоит 12 тысяч евро.
Технологии8 июня 2010 г.04:38 мин.
Самолет Boeing 737 российской авиакомпании "Победа"

NYT: В Россию ввозили запчасти Boeing и Airbus в обход санкций

NYT: В Россию ввозили запчасти Boeing и Airbus в обход санкций

Двое россиян могли организовать схему по поставке деталей на миллионы долларов российским авиакомпаниям. Их арестовали в США.
Экономика и бизнес15 мая 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

БПЛА Shahed-136 над Киевом

Генштаб: ВСУ сбили 28 из 30 запущенных Россией БПЛА Shahed

Конфликты29 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: белорусский правитель Александр Лукашенко окучивает на поле растения, у которых вместо цветов - атомы.

Что Лукашенко в Беларуси посеял и что пожнет?

Что Лукашенко в Беларуси посеял и что пожнет?

Политика15 ч. назад
Фильм "Мавка"

"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины

"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины

Культура16 ч. назад
Майя Санду выступает на митинге проевропейских сил в Кишиневе, 21 мая 2023 года

Санду: РФ должна быть наказана за то, что делает в Украине

Санду: РФ должна быть наказана за то, что делает в Украине

Политика20 ч. назад
Чемпионат мира-2010

Патриотизм или национализм? Опыт Германии

Патриотизм или национализм? Опыт Германии

Культура22 ч. назад
Паспорт вакцинации в Германии

Post-Vac-синдром после прививки от ковида: что мы знаем?

Post-Vac-синдром после прививки от ковида: что мы знаем?

Здоровье3 ч. назад
Проект производственного комплекса Intel по выпуску чипов в Магдебурге

Intel начинает в Германии гигантский проект на 30 млрд евро

Intel начинает в Германии гигантский проект на 30 млрд евро

Экономика и бизнес11 ч. назад
На главную страницу