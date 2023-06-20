В Ле Бурже Airbus заключил контракт на продажу 500 самолетов

Индийский лоукостер Indigo намерен приобрести у Airbus около 1000 лайнеров. Заказ в Ле Бурже стал самым крупным единичным заказом в истории авиаперевозок.

Европейский авиапроизводитель Airbus в первый день работы Парижского аэрокосмического салона в пригороде французской столицы Ле Бурже, понедельник, 19 июня, заключил с индийским авиаперевозчиком Indigo контракт на продажу ему 500 авиалайнеров из модельного ряда A320neo.

Как заявил глава отдела продаж Airbus Кристиан Шерер (Christian Scherer), это самый крупный единый заказ в истории авиаперевозок.

В 2019 году индийский лоукостер Indigo уже заказал у Airbus 300 лайнеров из того же модельного ряда. В общей сложности авиакомпания намерена приобрести у европейского авиапроизводителя почти 1000 самолетов, 480 из них - до конца текущего года. Поставка заказанных 19 июня машин начнется, однако, лишь в 2030 году. Сумму контракта при этом Airbus и Indigo называть не стали.

54-й салон в Ле Бурже стал первым после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Россия на нем в этом году не представлена. Среди экспонатов военной части авиасалона - созданный Германией, Францией и Испанией истребитель Future Combat Air System (SCAF).

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