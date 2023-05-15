NYT: В Россию ввозили авиазапчасти в обход санкций

Двое россиян могли организовать схему по поставке деталей на миллионы долларов российским авиакомпаниям. Их арестовали в США.

Несмотря на санкции, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину, в 2022 году в Россию ввозили запчасти для самолетов Boeing и Airbus, пишет в понедельник, 15 мая, газета The New York Times . По данным издания, поставки проходили через подставные компании, а конечными получателями авиазапчастей были "Аэрофлот", "Победа", "Урал", "Россия", UTair и S7 Airlines.

С мая 2022 года в РФ были отправлены более пяти тысяч партий с авиационными деталями на сумму более 14,4 млн долларов (12,8 млн евро). Поставки осуществлялись в основном через ОАЭ, Китай, Турцию и Мальдивы.

11 мая в США были арестованы двое россиян, которых обвиняют в нарушении экспортного контроля и отмывании денег. Как отмечает NYT, они могли быть организаторами схемы по поставкам запчастей для российских авиакомпаний.

Кризис авиаотрасли в РФ

Из-за санкций, введенных после начала войны в Украине, российские авиакомпании остались без поставок самолетов, запчастей и техобслуживания европейских и американских производителей. Кроме того, в 2022 и 2023 годах власти сократили госфинансирование программы региональных полетов. В связи с этим авиакомпании также вынуждены отменять рейсы внутри РФ.

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