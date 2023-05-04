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Самолет авиакомпании "Россия"Фото: Russian Look/picture alliance
ПолитикаРоссия

В РФ отменяют авиарейсы после сокращения госфинансирования

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В 2022 и 2023 годах власти значительно снизили объем бюджетного финансирования программы региональных полетов, авиакомпании вынуждены отменять рейсы, пишут "Известия".

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Российские авиакомпании отменяют рейсы внутри страны из-за сокращения государственного финансирования. В 2022 году власти снизили субсидирование программы региональных полетов в обход Москвы с 9 млрд до 7,5 млрд рублей на фоне бюджетного дефицита, сообщила в четверг, 4 мая, газета "Известия" со ссылкой на три источника в отрасли и источник, близкий к министерству транспорта РФ. Больше всего рейсов отменили в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

В 2023 году финансирование сокращено на 17 процентов

В 2023 году Минтрансу поручили сократить расходы в целом на 5 процентов, что привело к 17-процентному сокращению финансирования программы региональных полетов, отмечают "Известия". Из этой программы исключили маршруты, по которым авиакомпании еще не заключили договоры о совместном финансировании с регионами, заявил один из собеседников.

Среди прочих отменены рейсы Кемерово - Чита и Нижний Новгород - Петрозаводск, от двух еженедельных полетов из Петербурга в Тобольск отказалась авиакомпания "Россия", сообщается далее.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину против авиационного сектора России были введены беспрецедентные санкции. Кроме закрытия воздушного пространства Европы, а также США и ряда других стран, введен запрет на лизинг и продажи самолетов и запчастей российским компаниям, практически полностью запрещено техобслуживание лайнеров из РФ.

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