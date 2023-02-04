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Какая она, Россия? – "Заповедник", выпуск 254, 05.03.23

5 марта 2023 г.

Знаменитая картина эпохи позднего путинизма: "Слепой ведет незрячего". Уроки от ЕС по самообороне без поставок оружия для Украины. Свидетели нападения на Приднестровье ищут новых адептов. Байден обдумывает второй срок. Джонсон на собеседовании в НАТО. Песня о мирном плане для Украины. Смотрите в 254-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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