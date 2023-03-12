  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаРоссия

Байки о Путине – "Заповедник", выпуск 256, 19.03.23

13 ч. назад

В траншеях ищут того, кто видел Путина. Экономически уверенный Байден. Иран и Китай меняются с Россией. Эрдогану параллельны запреты на импорт. Весенние политические неврозы Лукашенко, Орбана и Нетаньяху. Мозговой штурм пропагандистов. Смотрите в 256-м выпуске "Заповедника"!

https://p.dw.com/p/4OuYB

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Пропустить раздел О программе

О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

Перейти к программе Сатирическое шоу "Заповедник"
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бои за Бахмут

ISW: Наступление ВС РФ близится к завершению

Конфликты22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Пожары в Багдаде после ракетных ударов США по Ираку (Фото из архива)

Война в Ираке: ложь и нарушение международного права

Война в Ираке: ложь и нарушение международного права

Политика4 ч. назад
Предвыборные плакаты в Алматы

Выборы в парламент Казахстана. Что иначе, чем при Назарбаеве

Выборы в парламент Казахстана. Что иначе, чем при Назарбаеве

Политика19 марта 2023 г.
Городская администрация Купянска

Остаться человеком. Как в Купянске сопротивлялись оккупации

Остаться человеком. Как в Купянске сопротивлялись оккупации

Конфликты19 марта 2023 г.
Georgien | Proteste in Tiflis gegen "Agenten-Gesetz"

Между Евросоюзом и Россией: по какому пути идет Грузия

Между Евросоюзом и Россией: по какому пути идет Грузия

Политика19 марта 2023 г.
external

Истории российских беженцев

Истории российских беженцев

Политика18 марта 2023 г.03:40 мин.
Погрузка пшеницы в грузовик в августе 2022 года в Хмельницкой области Украины

Продление зерновой сделки и другие события 388-го дня войны

Продление зерновой сделки и другие события 388-го дня войны

Конфликты18 марта 2023 г.
На главную страницу