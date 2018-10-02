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Николай Патрушев, секретарь Совбеза России
Фото: Sergey Guneev/SNA/IMAGO

Николай Патрушев

Николай Патрушев - секретарь Совета безопасности, бывший глава ФСБ России.

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Контекст

Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин в окружении куриц, одна из них "говорит": "Цены на курятину выросли!", другая "подтверждает": "Это слишком дорого", Путин отвечает: "Ай-ай-ай как же так?".

Путин про курятину, или Протестные настроения в курятнике

Путин про курятину, или Протестные настроения в курятнике

Путин отчитал главу Минсельхоза за рост цен на курицу. Даже новости из курятника не радуют президента РФ. Карикатура DW.
Политика26 октября 2023 г.
Первые кадры с места преступления в парке Малый Тиргартен в Берлине, где Вадим Красиков расстрелял бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Фото из архива

Убийство ФСБ чеченского командира, потрясшее Берлин

Убийство ФСБ чеченского командира, потрясшее Берлин

В ФРГ вышла книга о том, как российский киллер убил бывшего чеченского полевого командира в центре германской столицы.
Политика17 августа 2023 г.
Папа римский Франциск

Инициатива Ватикана и другие события 258-го дня войны

Инициатива Ватикана и другие события 258-го дня войны

Папа римский готов посредничать в переговорах России с Украиной. РФ строит оборонительные сооружения вокруг Мариуполя.
Конфликты8 ноября 2022 г.
Вида на Кремль со стороны Москвы-реки

"Ценности" Патрушева - война, изоляция и несменяемая власть

"Ценности" Патрушева - война, изоляция и несменяемая власть

Рассуждения чиновников Рф об "уникальных ценностях" сводятся к желанию править несменяемо, считает Федор Крашенинников.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников
Комментарий
Политика19 июня 2020 г.
Джон Болтон и Николай Патрушев

Болтон и Патрушев поговорили о разоружении

Болтон и Патрушев поговорили о разоружении

Болтон хочет уточнить позицию по СНВ-3, РФ готова устранять претензии по Договору о РСМД.
Политика22 октября 2018 г.
Сергей Скрипаль

Скрипаль передал MI-6 компромат на Патрушева

Скрипаль передал MI-6 компромат на Патрушева

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на новую книгу о шпионаже.
Политика2 октября 2018 г.
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