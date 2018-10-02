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Фото: Sergey Guneev/SNA/IMAGO
Николай Патрушев
Николай Патрушев - секретарь Совета безопасности, бывший глава ФСБ России.
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Контекст
Путин про курятину, или Протестные настроения в курятнике
Путин про курятину, или Протестные настроения в курятнике
Путин отчитал главу Минсельхоза за рост цен на курицу. Даже новости из курятника не радуют президента РФ. Карикатура DW.
Политика
26.10.2023
26 октября 2023 г.
Убийство ФСБ чеченского командира, потрясшее Берлин
Убийство ФСБ чеченского командира, потрясшее Берлин
В ФРГ вышла книга о том, как российский киллер убил бывшего чеченского полевого командира в центре германской столицы.
Политика
17.08.2023
17 августа 2023 г.
Инициатива Ватикана и другие события 258-го дня войны
Инициатива Ватикана и другие события 258-го дня войны
Папа римский готов посредничать в переговорах России с Украиной. РФ строит оборонительные сооружения вокруг Мариуполя.
Конфликты
08.11.2022
8 ноября 2022 г.
"Ценности" Патрушева - война, изоляция и несменяемая власть
"Ценности" Патрушева - война, изоляция и несменяемая власть
Рассуждения чиновников Рф об "уникальных ценностях" сводятся к желанию править несменяемо, считает Федор Крашенинников.
Федор Крашенинников
Комментарий
Политика
19.06.2020
19 июня 2020 г.
Болтон и Патрушев поговорили о разоружении
Болтон и Патрушев поговорили о разоружении
Болтон хочет уточнить позицию по СНВ-3, РФ готова устранять претензии по Договору о РСМД.
Политика
22.10.2018
22 октября 2018 г.
Скрипаль передал MI-6 компромат на Патрушева
Скрипаль передал MI-6 компромат на Патрушева
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на новую книгу о шпионаже.
Политика
02.10.2018
2 октября 2018 г.
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