Касьянов: новое правительство - сценарий войны на истощение

DW обсудила новое правительство России, назначение экономиста Андрея Белоусова на пост министра обороны и роль экономического блока в системе путинской власти с Михаилом Касьяновым, который с 2000 по 2004 год был председателем правительства России.

DW: Как вам новый состав российского правительства пятого путинского срока?

Михаил Касьянов: Удивительного ничего нет, кроме одного факта - назначение Белоусова министром обороны. Это сигнал, что Путин по главной теме своего нынешнего существования, а это война против Украины, выбирает сценарий войны на истощение. Он понимает, что силенок без новой волны мобилизации для нового интенсивного штурма не хватит. Мобилизацию он не хочет, не хочет плодить всякие риски, а война на истощение - это минимальный риск. Белоусов - очень консервативный советского толка экономист. Он за большее регулирование, за больший контроль со стороны государства, за большее участие государства в экономической жизни, и поэтому он, по пониманию Путина, сможет наладить ситуацию в Минобороны.

И у него партнер есть по этой теме, это Мантуров - первый вице-премьер. Он будет обеспечивать вместе с Минфином исполнение тех заказов, которые Белоусов будет формулировать от имени военной машины. Путин уверен в том, что людского ресурса в Украине гораздо меньше, и, что правильно, уверен, что экономически Украина, конечно, слабее. Несмотря на санкции Путин смог в прошлом году перевести всю российскую экономику на военные рельсы. И теперь военная машина, ВПК - это главный движущий фактор экономической политики путинского очередного срока.

- Вы знакомы с Андреем Белоусовым, сталкивались с ним каким-то образом, какой он человек по своей натуре?

- Сталкивался, он был одним из моих советников-консультантов в период, когда я был главой правительства. Это была группа экономистов, но поскольку я понимал, что у него взгляды советского толка, его рекомендации были мне полезны только в части промышленности. Он очень хорошо анализировал состояние того или иного сектора промышленности, точки роста. Касаясь общей экономической позиции, особенно макроэкономики, у него, конечно, противоположные взгляды.

- Вы говорите, что российское правительство и Путин стремятся все ближе к государственной экономике советской модели. Насколько сейчас российская экономика приблизилась к той самой модели - госпланированию, госзаказу?

- Нет, в эту сторону ситуация не идет, потому что люди, которые вокруг Путина, и он сам понимают, что реалии уже иные. Они используют преимущество капиталистического образа формирования и ведения экономики. Поэтому они в своей модели больше к китайской (идут.- Ред.). Главные потоки уже полностью под контролем Путина, вне зависимости от того, в чьей собственности это формально находится. Он дает понять, что если кто-то владеет большой частью собственности, то это временно, государство дало попользоваться, а поток наличности, средств, который генерирует этот промышленный актив, все равно под контролем Путина.

- Николай Патрушев считался очень влиятельной фигурой, а теперь он помощник Путина по кораблестроению. Многие эксперты говорят, что Путин - это про систему сдержек и противовесов. Старшего Патрушева убрали, сыну его дали большую должность, чтобы он не набрал так много сил и его "клан" не стал самым влиятельным. Что вы думаете про эту концепцию и конкретно про уход одного Патрушева и приход другого?

- Прежде всего, я не считаю, что Николай Патрушев отправлен в отставку. Помощник президента - это должность по путинским рангам примерно уровня федерального министра. Это не советник, советник ниже. Может быть чуть-чуть понижение с должности секретаря Совбеза, тем не менее я не вижу, что это реальное понижение, поскольку он остается близким Путину человеком, и какую формальную должность он занимает, не имеет значения.

Что касается сына - Дмитрия Патрушева, я не думаю, что он очень хотел расстаться с министерством сельского хозяйства. Думаю, что он мечтал быть вице-премьером и министром. Я думаю, что это повышение, но должности вице-премьеров носят координационный характер. Решения принимает премьер-министр и министры в рамках своей компетенции, а вице-премьеры - это координатор подготовки решения премьера. Эта должность больше про "давай собери всех сюда, заставь принять такое решение".

- Есть такое мнение, что в этом правительстве победили технократы. Силовиков отодвинули. Вы согласны с этим?

- Нет, не согласен, силовиков не отодвинули. Шойгу не был большим представителем силовиков. Главные силовики - это ФСБ, Патрушев, который каждый день видится с Путиным, и они решают, что и как, все остальные - МВД, Росгвардия, ФСО и так далее. В Минобороны "силовики" - это генералы. Они настолько там уже вычищены, генералов со стержнем внутренним не осталось таких, кто мог бы перечить Путину.

- Есть еще одно мнение, что вообще этот взгляд на соперничество башен в Кремле устарел и сейчас это такая общая картина и общая команда Путина без конкуренции идей и подходов.

- Это так. Главный силовик - Путин, он у власти, остальные просто обслуживают рождаемые им идеи - им и узким кругом. В узкий круг входит и Николай Патрушев - главное лицо. Там много других людей.

- Спрошу про работу экономического блока, который сохранился целиком. По итогам 2023 года ВВП России вырос больше, чем прогнозировал МВФ. Реальные зарплаты растут, доходы бюджета в этом году от нефти и газа на 82% выше, чем год назад. Это все на фоне санкций. Получается, что экономический блок реально эффективно работает?

- Рост в три процента - это действительно так, поскольку Путин смог перевести экономику на военные рельсы, и вся промышленность, включая старые советские предприятия, которые производили много снарядов, заработали в полную мощь. Сейчас даже склады забиты этими вооружениями. Объемы производства большие, они учитываются при подсчете ВВП. Этот произведенный продукт тут же уничтожается на фронте, поэтому для граждан и будущего страны это ноль эффекта, даже отрицательный, но формально это (рост. - Ред.) так.

Не нужно обольщаться, что все прекрасно. Госфинансы в более-менее нормальном состоянии. В прошлом году как раз экономический блок, конечно, спас. И ключевые люди - это, конечно, Набиулина и Силуанов. Квазилибералы, которые поклялись помогать Путину, и они, конечно, участники того, что они спасают Путина от огромных проблем, которые уже давно случились бы в экономике и финансах.

- Сколько еще есть времени, чтобы так продолжать наращивать расходы?

- В прошлом году нарастающий дефицит, который мог стать катастрофическим, был ликвидирован двумя способами. Первое - был создан теневой флот из брошенных судов, которые не подлежат эксплуатации. Они плавали и возили нефть. А финансово-экономический блок решил девальвировать валюту с 60 почти до 100 рублей за доллар, поэтому бюджет был спасен, напечатали денег.

Прошлый год они смогли спасти. Финансово-экономический блок полностью устраивает Путина, они ему присягнули и исполняют. Как долго это будет... Сейчас Путин едет в Китай, попросит там еще и денежный кредит для поддерживания платежного баланса, потому что китайский юань стал фактически резервной валютой России, это нужно для сохранения курса рубля. Я думаю, что они будут пытаться держать рубль в диапазоне 90-100 за доллар. Китай с юанями - это ключевой элемент этой политики.