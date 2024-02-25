Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом
Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Берлин: десятки украинских флагов у Бранденбургских ворот
В ряде городов Германии сотни людей вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы выразить поддержку подвергшейся российскому нападению стране и почтить память погибших в этом конфликте. В Берлине акция прошла у Бранденбургских ворот.
Лондон: цветы в желтых и голубых тонах
Сотни сторонников Украины устроили шествие по центру британской столицы. Многие из участников акции несли украинские флаги и плакаты с призывом к России прекратить войну. Некоторые женщины были одеты в национальные украинские костюмы и украсили волосы цветами в желтых и голубых тонах.
Лиссабон: "Остановите войну, идущую 10 лет"
Десятки человек вышли на площадь Praça do Comércio в центре Лиссабона, чтобы выразить солидарность с Киевом и украинцами, защищающими свою страну. Некоторые принесли плакаты в цветах украинского флага с надписями: "10 лет войны" и "Мы требуем справедливости".
Будапешт: "Остановите Путина"
"Остановите Путина", - призывают на своих плакатах участники шествия в поддержку Украины в столице Венгрии. Другие требуют не прекращать поддержку подвергшейся нападению страны.
Цепной мост в цветах флага Украины
Визитная карточка венгерской столицы - Цепной мост - в день второй годовщины российского военного вторжения в соседнее государство была подсвечена в цвета украинского флага.
Варшава: память о жертвах войны
Перед посольством России в столице Польши были установлены импровизированные надгробные кресты с именами украинских военных и мирных жителей, погибших с начала полномасштабного военного вторжения РФ в соседнее государство.
Вильнюс: гигантский флаг Украины в руках у демонстрантов
Участники шествия в знак солидарности с Киевом в Вильнюсе развернули огромное полотно в цветах украинского флага. Во флаги Украины были обернуты также многие участники акции.
Тбилиси: шествие к зданию парламента
Украинцы, проживающие в Грузии, и сочувствующие им грузины прошли маршем от площади Первой Республики до здания парламента Грузии. Ранее мэрия Тбилиси сообщила, что в знак солидарности с Украиной столичная телевышка будет подсвечена в цвета украинского флага.
Кишинев: протест против действий президента РФ Владимира Путина
В столице Молдовы один из участников акции в поддержку Украины принес с собой плакат с изображением президента РФ Владимира Путина, на лице которого - кровавый отпечаток руки. "Убийца", - гласит надпись на этом плакате.
Буэнос-Айрес: шествие с флагом Украины
В Буэнос-Айресе в день второй годовщины российского вторжения в Украину также состоялась акция солидарности с обороняющейся от агрессии соседа страной. За два года войны в Аргентину эмигрировали многие антивоенно настроенные россияне.
Стамбул: солидарность с Украиной и украинцами
Десятки людей вышли на улицы Стамбула, чтобы выразить поддержку Киеву и украинцам. Как и Аргентина, Грузия и некоторые другие страны, Турция стала новым домом для большого числа россиян, осуждающих вторжение РФ в Украину и не желающих участвовать в этой войне.
Осака: десятки свечей в память о жертвах войны
В Осаке украинские беженцы и японцы, выражающие солидарность с защищающейся от российской агрессии страной, зажгли десятки свечей и выложили из них герб Украины прямо на улице. Участники акции принесли также красные гвоздики в память о погибших.
Киев: сотни флажков в память о погибших
Память жертв полномасштабного российского нападения на Украину почтили и в Киеве. Сотни флажков Украины в центре столицы призваны напоминать о героизме защитников страны и гражданских жертвах.
Буча: горожане посещают могилы своих близких
В пригороде Киева Буче жители пришли на кладбище, чтобы почтить память близких, погибших в ходе российского вторжения. После освобождения города от российской оккупации весной 2022 года мировые СМИ опубликовали фото- и видеосвидетельства массовых убийств мирных граждан там.