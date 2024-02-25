Десятки людей вышли на улицы Стамбула, чтобы выразить поддержку Киеву и украинцам. Как и Аргентина, Грузия и некоторые другие страны, Турция стала новым домом для большого числа россиян, осуждающих вторжение РФ в Украину и не желающих участвовать в этой войне.