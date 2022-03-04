Путин и Бербок, СП-2, Украина: какие темы волнуют немецкий бизнес в России

Потеряет ли рынок РФ привлекательность для инвесторов при эскалации конфликта с Украиной и как отнесутся в ФРГ к санкциям США против СП-2 - что говорят в Восточном комитете германской экономики?