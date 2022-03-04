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Немецкий бизнес в России

В каких сферах работают немецкие компании в России? Каковы цели инвесторов из Германии и как оценивают их активность россияне?

Публикации, посвященные инвестициям немецкого бизнеса в российский бизнес.

У разбитого корыта. Немецкий бизнес надолго отворачивается от России

У разбитого корыта. Немецкий бизнес надолго отворачивается от России 04.03.2022

Поддержка западных санкций и разрыв с режимом Путина: деловые круги ФРГ кардинально пересматривают свое отношение к германо-российскому экономическому сотрудничеству и рвут связи с РФ.
Комментарий: С лоббистов СП-2 Россия требует теперь тест на ВИЧ и сифилис

Комментарий: С лоббистов "СП-2" Россия требует теперь тест на ВИЧ и сифилис 07.02.2022

Работающие на российском рынке немецкие бизнесмены и их организации всячески угождали Кремлю, но в Москве так и не оценили их верноподданничество, считает Андрей Гурков.
Путин и Бербок, СП-2, Украина: какие темы волнуют немецкий бизнес в России

Путин и Бербок, СП-2, Украина: какие темы волнуют немецкий бизнес в России 21.01.2022

Потеряет ли рынок РФ привлекательность для инвесторов при эскалации конфликта с Украиной и как отнесутся в ФРГ к санкциям США против СП-2 - что говорят в Восточном комитете германской экономики?
Немецкие лоббисты заявили об угрозе запланированным инвестициям в РФ

Немецкие лоббисты заявили об угрозе запланированным инвестициям в РФ 17.01.2022

Конфликт с Россией вызывает существенную неопределенность в немецких бизнес-кругах, заявил Восточный комитет немецкой экономики на фоне визита Бербок в Киев и Москву.
Фирмы из ФРГ в 2022 году ожидают роста бизнеса в России, но опасаются шоков

Фирмы из ФРГ в 2022 году ожидают роста бизнеса в России, но опасаются шоков 09.12.2021

Оптимистичные настроения немецкого бизнеса сильно омрачены дискуссиями о "Северном потоке - 2", возможным отключением России от SWIFT и медицинскими предписаниями российской бюрократии.
Немецкий бизнес предвкушает рост спроса на машины в России

Немецкий бизнес предвкушает рост спроса на машины в России 12.11.2021

Вызванный пандемией спад спроса на новые автомобили оказался в России вдвое меньшим, чем в Европе. А в ближайшие годы немецкие коммерсанты ожидают ускорения обновления российского автопарка.
Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций

Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций 05.11.2021

Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.
Немецкие лоббисты бизнеса с Россией выступили в защиту Газпрома

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией выступили в защиту "Газпрома" 21.09.2021

Рост цен на газ не является следствием преднамеренной политики РФ, считает Восточный комитет немецкой экономики. По словам немецких лоббистов, "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства.
Бизнес с Россией в эру Меркель: два взлета, падение и спорный газопровод

Бизнес с Россией в эру Меркель: два взлета, падение и спорный газопровод 21.09.2021

Под конец своего канцлерства Ангела Меркель довела дело до конца: "Северный поток - 2" достроили. Однако германо-российское экономическое сотрудничество утратило свое былое значение.
Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ 25.08.2021

Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.
В ФРГ критикуют отказ немецкому журналисту освещать Евро-2020 в России

В ФРГ критикуют отказ немецкому журналисту освещать Евро-2020 в России 11.06.2021

Одному из авторов журналистских расследований о связях "Газпрома" с футбольным бизнесом в Европе и коррупции в ФИФА, журналисту немецкой медиакомпании ARD Роберту Кемпе отказано во въезде в Россию.

Немецкий бизнес в России: чем рынок так привлекает и пугает предпринимателей из ФРГ? (04.06.2021) 04.06.2021

Россия остается привлекательной страной для иностранных инвесторов. Однако есть немало проблем и помимо политических. По мнению бизнесменов, всякий, кто решил работать в России, должен быть готовым идти на риск.
Немецкий бизнес вновь увеличивает инвестиции в России

Немецкий бизнес вновь увеличивает инвестиции в России 31.05.2021

За первый квартал 2021 года объем инвестиций немецких компаний в России составил 1,1 миллиарда евро. По итогам 2020 года данный показатель оказался отрицательным и упал до - 370 миллионов евро, сообщила AHK.
Немецкий бизнес прогнозирует рост инвестиций в России

Немецкий бизнес прогнозирует рост инвестиций в России 13.05.2021

Германо-российская внешнеторговая торговая палата ожидает улучшения ситуации в 2021 году после обвала в коронавирусном 2020 году. Немецкие машиностроители также рассчитывают на расширение деловых связей с Россией.
Число немецких компаний в РФ в 2020 году снизилось на 7 процентов

Число немецких компаний в РФ в 2020 году снизилось на 7 процентов 31.12.2020

По оценкам главы Германо-российской внешнеторговой палаты, наибольшее сокращение количества фирм из Германии на фоне пандемии наблюдается в российских регионах.

В Германии заявили о восстановлении прямых инвестиций в России

В Германии заявили о восстановлении прямых инвестиций в России 19.12.2020

Инвестиции немецкого бизнеса в России, несмотря на пандемию и санкции, в третьем квартале составили почти 700 миллионов евро, заявила Германо-российская внешнеторговая палата.
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