Немецкий бизнес в России

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В каких сферах работают немецкие компании в России? Каковы цели инвесторов из Германии и как оценивают их активность россияне?
Публикации, посвященные инвестициям немецкого бизнеса в российский бизнес.
Россия остается привлекательной страной для иностранных инвесторов. Однако есть немало проблем и помимо политических. По мнению бизнесменов, всякий, кто решил работать в России, должен быть готовым идти на риск.