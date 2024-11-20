Hipp остается в России и восхищается работниками в Украине

Не бизнес, а гуманитарный долг? Как немецкий производитель детского питания объясняет продолжение работы на российском рынке. Что известно про завод в Калининградской области?

Немецкий производитель детского питания Hipp намерен и дальше работать как в России, так и в Украине. Об этом свидетельствует интервью главы компании Штефана Хиппа (Stefan Hipp) изданиям Funke Mediengruppe, опубликованное 19 ноября. Твердое намерение продолжать работу на российском рынке предприниматель объяснил гуманитарными, а не коммерческими соображениями.

Что происходит с прибылью компании Hipp в России?

"Мы не получаем прибыли в России. Но мы хотим обеспечить надежность поставок для матерей и их детей. Мы чувствуем также ответственность за наших сотрудников", - подчеркнул Штефан Хипп и добавил, что, согласно провозглашенному ООН праву на питание, санкции не распространяются на поставки продовольствия.

Интервью с ним состоялось в баварском Пфаффенхофене-на-Ильме, где семейное предприятие Hipp было основано 125 лет назад и где по-прежнему находится его штаб-квартира, и головной завод. Так что это, по сути дела, немецкая компания, хотя формально она считается швейцарской фирмой, поскольку Hipp Holding официально зарегистрирован в Швейцарии, где более низкие налоги.

Штаб-квартира компании Hipp в баварском Пфаффенхофене-на-Ильме Фото: Action/IMAGO

А есть ли у Hipp красные линии, спросил журналист и указал на то, что компания поставляет молочные смеси для новорожденных, в частности, в Иран. А эта страна, напомним, как и Россия, находится под международными санкциями. Штефан Хипп вновь сослался на позицию ООН, категорически запрещающую использование поставок продовольствия для оказания политического давления.

"Могут ли нести ответственность за правительство новорожденный или его мать, которая и без того в беде, поскольку не в состоянии кормить грудью? Я считаю, что тут надо делать различие. Неужели вы перестали бы поставлять лекарства в страну только потому, что у нее чокнутый глава правительства?", - ответил предприниматель.

DW направила в штаб-квартиру Hipp список вопросов, в том числе попросила разъяснить, как понимать фразу Штефана Хиппа про то, что компания не получает в РФ прибыли. Означает ли это, что она убыточна, или российские власти просто не разрешают ей, как и другим иностранным инвесторам, выводить заработанную прибыль из страны и ее приходится держать в России? А как она импортирует свою готовую продукцию в РФ из стран ЕС? И в каких объемах идет этот импорт? 20 ноября пресс-служба Hipp письменно отказала редакции в предоставлении какой-либо дополнительной информации.

Злоключения завода Hipp в Калининградской области

Поэтому остается только строить предположения. Например, о том, сколько же человек трудятся сейчас в московском офисе компании Hipp и, главное, на ее заводе в поселке Мамоново в Калининградской области. Он был открыт в 2009 году и обошелся тогда, по сообщениям СМИ, в 15 млн евро. Для немецкого среднего бизнеса, к которому относится семейное предприятие из Пфаффенхофена, это весьма значительная инвестиционная сумма.

Производство детского питания, в том числе и соков, началось на заводе Hipp в Мамоново Калининградской области в сентябре 2009 года Фото: Tass Molchanov/Tass/dpa/picture-alliance

Правда, вместо первоначально запланированных 120 рабочих мест на заводе были созданы тогда только 50, сообщали в сентябре 2009 года портал "Новый Калининград" и специализированный на новостях из молочной отрасли российский сайт The DairyNews. В последующие годы штат, возможно, увеличился, однако уже через пять лет, в 2014 году, российский завод Hipp оказался в крайне сложном положении после того, как Россия ввела эмбарго на продукты питания из стран ЕС.

"После введения продуктового эмбарго мощности предприятия были загружены лишь на 20%", - сообщала российская экономическая газета "Ведомости". Дело в том, что завод не смог найти в России поставщиков органического, иными словами - экологически чистого сырья, соответствующего строгим требованиям компании Hipp к качеству овощных и мясных продуктов, используемых при производстве детского питания.

"По прогнозу Hipp, чтобы в России появилась полноценная сырьевая база для органического детского питания, надо еще несколько лет интенсивной работы", - отмечала газета. Лишь летом 2016 года правительство РФ отменило эмбарго на поставки говядины, мяса птицы и овощей для производства детского питания, писали "Ведомости" в статье "Hipp полностью восстановит работу российского завода".

Непонятно, в какой мере столь сильно зависящее от импортного сырья производство в Калининградской области в последующие годы действительно восстановилось, и насколько мощности в Мамоново оказались загруженными после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, которое привело к радикальному разрыву связей РФ с Евросоюзом. В любом случае можно предположить, что у Hipp в России в настоящее время в лучшем случае порядка ста сотрудников, и вряд ли существенно больше.

Какую роль играет "патриарх" компании Клаус Хипп?

Выходит, из-за того, что компания Hipp, в которой в разных странах мира работают около 3200 человек, чувствует ответственность за судьбу примерно ста российских сотрудников и членов их семей, она вот уже скоро три года упорно отказывается уходить из России, несмотря на имиджевые потери на фоне войны в Украине? Когда такой же аргумент (забота о персонале) выдвигает немецкий концерн Metro, у которого в РФ, по данным на его сайте, 93 торговых центра и около 11 000 сотрудников, он звучит все же более убедительно.

Хочется спросить: а руководство Hipp не пыталось предложить столь небольшому числу работников щедрые по российским меркам компенсации? Тем более, если компания работает в РФ с прибылью, но все равно не может ее вывозить. Однако спросить некого: пресс-служба компании отказывается предоставлять какую-либо информацию.

Поэтому можно только гадать, почему немецкий производитель детского питания, помимо гуманитарных соображений, продолжает работать на российском рынке. Это связано с тем, что власти РФ сильно усложнили уход иностранных компаний из России? Или, может быть, это связано c фигурой "патриарха" компании - 86-летнего Клауса Хиппа (Claus Hipp)?

Сентябрь 2009. Клаус Хипп в день открытия завода компании Hipp в поселке Мамоново в Калининградской области Фото: Tass Molchanov/Tass/dpa/picture-alliance

Именно он в 2000-е годы активно развивал контакты и бизнес своей семейной фирмы на постсоветском пространстве, причем не только в России и Украине, но также, к примеру, и в Грузии. Этому способствовало то, что в свое время он изучал русский язык. Оперативное руководство Hipp Holding Клаус Хипп передал в 2021 году своим сыновьям Штефану и Себастьяну, но, несомненно, остается главным авторитетом в семье.

Можно предположить, что они из уважения к отцу, вложившему столько сил и средств в развитие бизнеса в России и верившему в его большие перспективы, не ставят вопрос о закрытии не приносящего прибыль завода под Калининградом. Нечто подобное происходило ведь и в куда более крупном немецком семейном предприятии Knauf.

Там отошедший ныне от дел 88-летний "патриарх" фирмы Николаус Кнауф (Nikolaus Knauf) в свое время тоже с большим энтузиазмом развивал бизнес в России. До весны 2024 года концерн Knauf, несмотря на жесткую критику в Германии, продолжал работать на российском рынке, пока после публикаций в СМИ не разразился скандал: оказалось, что его стройматериалы использовались на объектах в оккупированном Мариуполе, в том числе на стройках министерства обороны РФ, что выглядело уже как прямое нарушение санкционного режима ЕС. После этого Knauf объявил о полном уходе из России. Однако производителю детского питания Hipp такой скандал, естественно, не грозит.

Бизнес Hipp в Украине

В интервью Штефана Хиппа изданиям Funke Mediengruppe речь зашла и о заводе компании Hipp в Украине. Подвергался ли он атакамв ходе войны, спросил журналист. "Слава богу, нет. Наша фабрика находится в Карпатах, в Западной Украине. Однако офис у нас в Киеве. Нам несколько раз приходилось вывозить часть наших сотрудников в Польшу или Венгрию, чтобы защитить их", - ответил предприниматель.

2020 год. Широкий выбор детского питания различных производителей в одном из киевских супермаркетов Фото: IMAGO/Depositphotos

Он выразил восхищение украинскими работниками фирмы: "То, как они трудятся в этих ужасных условиях, просто выше человеческих сил. А наши торговые представители отправляются и непосредственно в зону боевых действий". Штефан Хипп заверил: "Мы твердо намерены продолжать нашу деятельность в Украине". По его словам, компания Hipp уже несколько десятилетий работает на украинском рынке и у нее в Украине 120 сотрудников. Никакой дополнительной информации пресс-служба фирмы в ответ на запрос DW не предоставила.