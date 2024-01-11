Ritter Sport: шоколад - в Россию, пожертвования - в Украину

Любовь россиян к шоколаду и забота о выращивающих какао-бобы фермерах в Центральной Америке и Западной Африке - вот что заставляет немецкую компанию Ritter Sport не уходить с российского рынка. Во всяком случае, так она сама объясняет продолжающийся на фоне войны в Украине масштабный экспорт своих знаменитых квадратных плиток шоколада в Россию.

Этими поставками она не нарушает международных санкций против РФ, которые не распространяются на продукты питания, но сильно вредит своему имиджу, поскольку оказалась на видном месте в списке западных фирм, упорно продолжающих вести бизнес со страной-агрессором. Чтобы исправить репутацию, Ritter Sport (официальное название Alfred Ritter GmbH) вот уже два года жертвует всю полученную в Россию прибыль благотворительным организациям, активно работающим в Украине.

При этом она особо не афиширует такие пожертвования: то ли из скромности, то ли чтобы не ставить в неловкое положение получателей заработанных в России денег, то ли чтобы не отбивать аппетит на свой шоколад у российских покупателей.

Россия обеспечивает Ritter Sport десятую часть выручки

Такая весьма специфическая бизнес-модель вырисовывается из беседы генерального директора Ritter Sport Андреаса Ронкена (Andreas Ronken) с информационным агентством dpa и из эксклюзивных ответов пресс-службы этой компании на вопросы DW. Попытаемся разобраться в этой модели. Иными словами: в том, почему немецкая шоколадная фирма так держится за Россию.

Основанная в 1912 году в городке Вальденбух близ Штутгарта и остающаяся по сей день семейным предприятием, компания Ritter Sport поставляет сегодня свою продукцию в более чем сто стран мира, указано на фирменном сайте. Однако в 2023 году вторым важнейшим рынком сбыта для нее после родного немецкого вновь стал российский, сообщил dpa Андреас Ронкен. Пресс-служба в ответ на запрос DW уточнила: доля РФ в суммарной годовой выручке опустилась ниже 10%.

Данных за прошлый год генеральный директор не предоставил, ограничившись указанием на "легкий рост" глобальной выручки по сравнению с 2022 годом, когда она, как напомнило dpa, достигла 538 млн евро. Таким образом, нетрудно вычислить, что выручка Ritter Sport в России составила в 2023 году приблизительно 50 млн евро.

Генеральный директор фирмы Alfred Ritter GmbH Андреас Ронкен Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

"Мы продолжаем искать зарубежные альтернативы, чтобы снизить значение российского рынка для нашего бизнеса и для цепочек поставок", - заверил Андреас Ронкен и указал на недавно начатый экспорт в Китай и на "большие амбиции" в США, но для экспансии там, по его словам, еще надо подготовить почву. Но как понимать его слова про цепочки поставок? На вопрос DW, закупает ли Ritter Sport что-либо в РФ, пресс-служба однозначно ответила: "Нет, мы не закупаем в России сырье или упаковочные материалы, этого не было в прошлом и нет сейчас".

Так что РФ для этой немецкой фирмы - классический экспортный рынок. "Мы представлены в России с 2003 года собственной сбытовой дочерней фирмой. Мы производим свой шоколад Ritter Sport исключительно на наших заводах в Вальденбухе в Германии и в Брайтенбрунне в Австрии", - подчеркнула пресс-служба.

Так что Ritter Sport, в отличие от целого ряда других компаний из Германии, не вкладывалась в создание собственного производства в РФ, что, по идее, существенно облегчило бы ей уход с российского рынка, поскольку это не привело бы к потере инвестиций: достаточно было бы просто остановить экспорт. Почему же компания этого не делает, если всю зарабатываемую в России она все равно жертвует на благотворительность? Опасается недозагрузки мощностей на родном заводе? Или не хочет терять свою долю на российском рынке в надежде на скорое окончание войны?

Семейное предприятие хочет поддерживать мелких фермеров

На именно так сформулированные вопросы DW пресс-служба ответила: "Главным образом из-за загрузки производственных мощностей, а также из-за использования объемов какао-бобов, получаемым благодаря долгосрочным партнерствам. Тут вопрос не в цифрах, для нас первостепенное значение имеют рабочие места, а также, не в последнюю очередь, средства к существованию для многочисленных семей крестьян, выращивающих какао-бобы. Ведь потерю многих тысяч тонн какао-бобов они не смогли бы компенсировать".

Вот что, оказывается, имел в виду гендиректор, когда говорил о значении российского рынка для цепочек поставок. Отказ от десятой части сбыта неминуемо заставил бы немецкую компанию значительно сократить закупки какао-бобов у своих постоянных, многолетних поставщиков в Африке или Центральной Америке, и для немалого числа фермеров это наверняка обернулось бы разорением.

Неужели немецкую компанию так волнует судьба крестьян в далеких бедных странах? Тут следует учитывать, что Ritter Sport - семейное предприятие, а в таких фирмах философию и принципы ведения бизнеса определяют семьи собственников, в данном случае - третье поколение владельцев в лице Альфреда Теодора Риттера.

Альфред Теодор Риттер руководит семейным предприятием в третьем поколении Фото: SCHLANERT/AAPimages/picture alliance

Достаточно взглянуть на официальный сайт компании, чтобы увидеть, какое большое значение это семейное предприятие придает в своем бизнесе (и в своей имиджевой презентации) долгосрочным партнерским отношениям с мелкими фермерами в странах-производителях какао-бобов. Например, в африканских государствах Кот-д’Ивуар и Гана, сотрудничество с которыми налаживалось в последнее десятилетие, или в центральноамериканской стране Никарагуа, в которой Ritter Sport закупает сырье уже более 30 лет и где стабильные поставки в Германию обеспечивают работой тысячи крестьян.

Такова бизнес-модель компании Ritter Sport, в которой особый упор делается на принципах устойчивого, экологичного развития, и ради сохранения такой модели это семейное предприятие пошло на следующий компромисс: продолжать экспортировать шоколад в страну, развязавшую войну в Европе, но всю прибыль от этого бизнеса передавать на гуманитарную помощь жертвам этой агрессии.

Ritter Sport впервые назвала получателей пожертвований

Генеральный директор Андреас Ронкен в интервью dpa сообщил, что в 2022 году компания перечислила благотворительным организациям 1,5 млн евро, а по итогам 2023 года сможет пожертвовать им, по предварительным оценкам, 940 000 евро. Дело не столько в том, что в России в прошлом году несколько снизились сбыт и выручка, сколько в девальвации рубля, на которую в ответе DW указала пресс-служба Ritter Sport. Падение курса российской валюты привело к существенному сокращению прибыльности экспорта в РФ (после аннексии Крыма было то же самое).

В отличие от гендиректора, который в интервью dpa не стал акцентировать внимание на том, что заработанные в России деньги предназначены именно для Украины, пресс-служба в ответе DW подчеркнула, что "при выборе организаций для нас наряду с прозрачностью и как можно более низкой долей расходов на административные нужды было важно, чтобы эти организации по возможности уже длительное время работали бы в Украине".

Более того, пресс-служба впервые назвала конкретных получателей пожертвований, чего Ritter Sport до сих пор не делала. Это пять благотворительных организаций. DW обратилась ко всем пяти с просьбой подтвердить получение денег и сообщить, на какие именно проекты они пошли или еще будут потрачены.

На какие проекты идут в Украине деньги Ritter Sport

Организация Help e.V. из Бонна, которая в настоящий момент ведет кампанию зимней помощи жителям Украине , подтвердила DW, что и в 2022 году, и в 2023-м получила "высокие шестизначные суммы", иными словами - многие сотни тысяч евро.

Немецкая благотворительная организация Help участвует в проекте по оказанию помощи наличными деньгами особо нуждающимся жителям восточной части Украины Фото: Help - Hilfe zur Selbsthilfe

Пресс-секретарь Сандра Шиллер (Sandra Schiller) в письменном ответе пояснила, что "на пожертвования от Ritter Sport пока финансировался один проект, направленный на поддержку наличными деньгами особо нуждающихся лиц, чтобы они, к примеру, могли платить за аренду жилья и удовлетворять основные потребности человека". Проект, который планируется продолжить в этом году, реализуется в Харьковской области и в контролируемой Украиной части Донецкой области.

Пресс-секретарь Humedica e.V. из баварского Кауфбойрена Себастиан Цауш (Sebastian Zausch) сообщил, что пожертвования Ritter Sport, исчисляемые шестизначными цифрами, были переведены прицельно для проектов в Украине и "в значительной мере способствуют тому, что мы имеем возможность вести там широкомасштабную работу".

Немецкая благотворительная организация Humedica участвует в Украине в проекте медицинского обслуживания населения с помощью мобильных клиник Фото: Angelia Fund

Он указал на один из крупнейших проектов: это мобильная клиника - "переоборудованный во врачебный кабинет грузовой автомобиль, который приезжает в отдаленные, зачастую заброшенные населенные пункты и служит медицинскому обслуживанию оставшихся там людей".

Профессор медицины Хайо Шнек (Hajo Schneck), основатель и глава благотворительной организации Ebersberger Förderverein Interplast e.V. (EFI) из баварского Графинга, сообщил DW, что несколько сотен тысяч евро, полученных от Ritter Sport в январе и декабре 2023, наполовину уже потрачены главным образом на "покупку и оборудование подержанных машин скорой помощи, которые добровольцы доставляли, к примеру, через Польшу в прифронтовые или находящиеся под обстрелом населенные пункты", а также "на генераторы, на оборудование для очистки воды после взрыва плотины в Херсоне и на большое количество лекарств, хирургических инструментов и запчастей для медицинский приборов".

Еще одним получателем пожертвований от Ritter Sport названа организация Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München e.V. , действующая в нескольких районах Баварии и полностью сосредоточенная на помощи Украине. Ко времени публикации статьи она не успела предоставить DW информацию об использовании средств, полученных благодаря продолжающемуся экспорту шоколада в Россию.

А вот немецкое отделение международной благотворительной организации World Vision в Берлине, которое, согласно ответам пресс-службы Ritter Sport, стало в 2023 году новым получателем пожертвований, это опровергла. "Из-за требований к охране данных мы не предоставляем справок об отдельных жертвователях. Однако если нам станет известно, что пожертвованные средства проистекают из деловой деятельности в России или в других находящихся под санкциями государствах, мы их не примем или вернем", - говорится в письменном ответе, предоставленном DW пресс-секретарем Дирком Бате (Dirk Bathe).

World Vision Deutschland e.V. является из перечисленных благотворительных организаций

наиболее крупной, причем с большим отрывом. По ее собственным данным, предоставленным DW, она с апреля 2022 года в ответ на "продолжающийся гуманитарный кризис" реализует 12 проектов помощи Украине и уже выделила на них 45 млн евро, причем 70% этих средств были использованы в восточных регионах страны.

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