Тихий уход бизнеса из России: вместо Stada теперь "Нижфарм"

Немецкая фармацевтическая компания Stada к концу 2023 года фактически ушла из России, но сделала это очень тихо, почти незаметно, путем выделения своего российского бизнеса, ставшего по мнению международных инвесторов токсичным, в отдельную, самостоятельную фирму "Нижфарм".

А ведь российский рынок был для этого крупного производителя лекарств-дженериков и товаров для здоровья, имеющего теперь производственные площадки в 10 странах Европы и Азии, вторым по важности после родного немецкого. В РФ трудился каждый шестой сотрудник фирмы, Stada была крупнейшим иностранным инвестором в российскую фармацевтическую промышленность, в которую за два десятилетия вложила свыше 1 млрд долларов США.

Российский бизнес отделяется от основного

После февраля 2022 Stada регулярно приводилась в качестве примера тех немецких и в целом западных фирм, которые, несмотря на российскую агрессию против Украины, продолжают вести бизнес в России. При этом руководство компании уходить из РФ явно не собиралось, неизменно ссылаясь на то, что международные санкции на лекарства не распространяются.

Штаб-квартира компании Stada в городке Бад-Фильбель близ Франкфурта-на-Майне Фото: STADA Arzneimittel AG

Еще весной 2023 председатель правления Петер Гольдшмидт (Peter Goldschmidt), жалуясь правительству ФРГ на давление со стороны украинских властей, требующих прекратить поставки лекарств на российский рынок, недвусмысленно грозил, что, оказавшись перед выбором, откажется от работы в Украине в пользу бизнеса в России. В Украине у Stada с 2019 года действует завод в городе Белая Церковь близ Киева.

Однако у владельцев компании, в отличие от ее менеджеров, сложилось по поводу дальнейшей работы в России совсем иное мнение. "Собственники Stada недавно решили выделить российский бизнес Stada и перевести его в отдельную компанию, которая независимо и самостоятельно действует под названием "Нижфарм", - скупо ответила пресс-служба фирмы в самый канун западных рождественских праздников, 23 декабря, на запрос информационного агентства dpa. Тем самым она подтвердила информацию газеты Welt am Sonntag, которая к тому же сообщила, что выделение бизнеса юридически оформили еще к концу 3-го квартала 2023.

Цель реорганизации - выход на биржу или продажа

Цель такой реорганизации совершенно очевидна. Владельцем 100% акций Stada является фирма Nidda Healthcare Holding, которую контролируют две инвестиционные компании - американская Bain Capital и британская Cinven. Они к 2018 году скупили большинство акций Stada, а затем полностью вывели их из оборота на бирже (провели делистинг). Но теперь, после существенного улучшения финансовых показателей Stada, они вновь хотят разместить эти акции на фондовом рынке или продать их какому-нибудь инвестору, например более крупному фармацевтическому концерну, чтобы зафиксировать прибыль. Ведь стоимость компании выросла за последние годы примерно до 10 млрд евро.

Завод "Нижфарм" в Нижнем Новогороде входил в состав компании Stada с 2005 по 2023 год Фото: Stada

"Однако российский бизнес Stada, который в последнее время обеспечивал около 15% выручки, рассматривался как одно из препятствий для продажи. Считалось, что покупка компании Stada вместе с ее активами в России вряд ли будет приемлемой для потенциальных покупателей, во всяком случае в Европе или в США", - поясняет агентство dpa. Иными словами, российские активы стали в условиях войны в Украине токсичными. Поэтому владельцы Stada решили снять их с баланса компании, чтобы покупатель или покупатели могли приобрести в 2024 году хорошо развивающуюся фирму без лишнего груза.

Ради такой "предпродажной подготовки" собственники, как видим, даже пожертвовали 15% выручки Stada, которые генерировались до сих пор в России. Правда, не совсем понятно, в какой мере российские власти разрешали немецкой компании после февраля 2022 пользоваться зарабатываемыми в РФ деньгами. Весьма показательным в этой связи был полученный в августе от пресс-службы компании ответ на прямой вопрос DW: "Имеет ли Stada возможность трансферировать полученную в России прибыль в полном объеме в Германию? Или соответствующие суммы включаются в бухгалтерскую отчетность штаб-квартиры как прибыль, но должны оставаться в России?". Пресс-служба ответила: "Это мы не комментируем".

"Нижфарм" вряд ли получит инвестиции и новинки

Впредь на эти деньги сможет напрямую претендовать фирма Nidda Healthcare Holding, ведь у нее отныне две "дочки": немецкая Stada без бизнеса в России и самостоятельная теперь российская фирма "Нижфарм". Ее и ее завод по производству лекарственных средств в Нижнем Новгороде Stada купила в 2005 году. К теперь уже бывшим активам немецкой компании с 2006 года относилась также приобретенная у сербской фармацевтической компании "Хемофарм" производственная площадка в Обнинске в Калужской области. На российском рынке Stada предлагала до сих пор свыше 120 наименований лекарственных средств (в том числе, например, "Аквалор", "Витрум", "Кардиом", "Ксефокам", "Левомеколь", "Снуп").

Завод "Хемофарм" в Обнинске в Калужской области входил в состав компании Stada с 2006 по 2023 год Фото: Stada

Если компанию Stada ее собственник Nidda Healthcare Holding собирается в 2024 году продать, то его планы в отношении фирмы "Нижфарм" пока неясны. Но с большой долей вероятности он попытается поскорее избавиться и от двух российских заводов, тем более если не сможет выводить в Германию их прибыль в валюте (при особо слабом рубле она может оказаться очень низкой, если будет вообще). Во всяком случае вкладывать деньги в их дальнейшее развитие инвестиционные компании Bain Capital и Cinven наверняка не захотят. В какой мере компания Stada будет сотрудничать со своими бывшими российскими предприятиями, тоже непонятно. Но на передачу им новейших разработок они впредь вряд ли смогут рассчитывать.

Вариант фактического ухода с российского рынка путем выделения бизнеса в РФ в отдельную структуру рассматривают в последнее время и другие иностранные фирмы, в том числе австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI). Так что тот опыт, который Nidda Healthcare Holding накопит в 2024 году с компаниями Stada и "Нижфарм", их вполне может заинтересовать.

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