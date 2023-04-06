Фармкомпания Stada пожаловалась правительству ФРГ на Украину

Немецкий производитель дженериков Stada хочет совместить крайне важный бизнес в России с работой на украинском рынке. Глава фирмы просит канцлера и министра экономики повлиять на Киев.

Снабжение Украины западными лекарствами под угрозой, считает глава крупного немецкого производителя дженериков Stada Петер Гольдшмидт (Peter Goldschmidt). Поэтому он бьет тревогу и просит помощи у правительства Германии. "Пожалуйста, предотвратите отлучение международных фармацевтических компаний от украинского рынка", - говорится в письме, направленном канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и вице-канцлеру, министру экономики Роберту Хабеку (Robert Habeck). О нем 4 апреля подробно рассказало агентство Reuters.

В худшем случае Stada предпочтет Украине Россию

Озабоченность гендиректора Stada вызывает давление на фирму со стороны украинских властей, требующих не снабжать лекарствами российский рынок (и тем самым, теоретически, воюющую в Украине российскую армию) и угрожающих, согласно письму, лишить фармацевтические компании, продолжающие работать в России, допуска на украинский рынок.

"В худшем случае это означало бы, что украинские пациентки и пациенты внезапно лишатся жизненно важных медикаментов, поскольку Stada и другие производители будут вынуждены прекратить производство и сбыт своей продукции", - пишет Петер Гольдшмидт, выступая фактически от имени всей отрасли, хотя под письмом, оказавшимся в распоряжении Reuters, стоит только его подпись.

Председатель правления компании Stada Петер Гольдшмидт Фото: Bernd Roselieb/STADA

Из такой формулировки следует, что, поставленная перед жестким выбором, немецкая компания предпочтет сохранить присутствие и производство в России и откажется от работы в Украине. Более того, Петер Гольдшмидт явно исходит из того, что "другие производители" поступят точно так же. Однако Stada, подчеркивает его глава, очень хотела бы продолжить работу на украинском рынке.

"Поэтому мы вновь просим Вас о поддержке и о четких сигналах в адрес Украины ради укрепления позиций работающих в этой стране немецких предприятий", - обращается глава компании к Олафу Шольцу и Роберту Хабеку, на сей раз фактически беря на себя роль представителя всего немецкого бизнес-сообщества в Украине.

Поскольку письмо, по данным Reuters, датировано 21 марта, можно исходить из того, что министр экономики ФРГ был с ним ознакомлен, когда 3 апреля прибыл с визитом в Киев. Однако непонятно, затрагивалась ли поднятая фармацевтической компанией тема в ходе двусторонних переговоров. Прадва, 5 апреля пресс-служба министерства в ответ на запрос Reuters подтвердила, что письмо получено, что проблема возникла уже некоторое время назад и что на эту тему "идет диалог с украинским правительством".

Для Stada РФ второй по важности рынок после Германии

Stada - далеко не единственная немецкая и вообще западная фирма, оказавшаяся после вторжения России в Украину перед сложной дилеммой. Или, иначе говоря, пытающаяся усидеть на двух стульях. В схожей ситуации находится, к примеру, немецкий торговый концерн Metro, о чем DW совсем недавно, в конце марта, подробно рассказывала в статье "Как Metro отвечает на обвинения Киева в спонсировании войны". Схожесть в том, что для этих компаний бизнес в России приобрел в последние два десятилетия чрезвычайно большое значение.

Компания Stada, у которой по всему миру 16 производственных площадок и свыше 13 тысяч сотрудников, продает свою продукцию примерно в 120 странах. Однако российский рынок стал для нее вторым по важности после родного немецкого - и остался им в 2022 году, обеспечив примерно 15% от глобальной суммарной выручки в 3,8 млрд евро. В этом нет нарушения западных санкций, поскольку их из гуманитарных соображений не распространили на лекарства и медицинскую продукцию. Весьма показательно, что медикаменты стали в 2022 году главной статьей немецкого экспорта в Россию.

Завод "Нижфарм" в Нижнем Новогороде вошел в состав компании Stada в 2005 году Фото: Stada

Особенность Stada: основную часть предназначенной для российского рынка продукции она производит в самой РФ. Компании из городка Бад-Фильбель близ Франкфурта-на-Майне принадлежат в России два завода: "Нижфарм" в Нижнем Новгороде и "Хемофарм" в Обнинске в Калужской области.

На сайте российского подразделения говорится, что Stada является крупнейшим инвестором в фармацевтическую промышленность РФ, вложила в ее развитие за последние 17 лет свыше 1 млрд долларов США и обеспечивает свыше 2 400 рабочих мест. На российском рынке она предлагает свыше 120 наименований лекарственных средств (в том числе, например, "Аквалор", "Витрум", "Кардиом", "Ксефокам", "Левомеколь", "Снуп").

Завод в Белой Церкви Stada купила лишь в 2019 году

Масштабы бизнеса в Украине куда более скромные. Собственно, решительную экспансию на украинском рынке Stada начала лишь в 2019 году после покупки завода компании "Биофарма" в городе Белая Церковь к югу от Киева. Это инвестиционное решение было принято в ответ на требование украинского правительства прекратить поставки лекарств с российских заводов компании, напоминает Петер Гольдшмидт в своем письме.

Вложив порядка 60 млн евро в приобретение предприятия и еще около 10 млн евро в его модернизацию, немецкая компания стала, по ее собственным данным, одним из крупнейших инвесторов в украинскую фармацевтическую промышленность.

Однако сейчас из-за неясной ситуации новые инвестиции пока не планируются, указывает глава Stada в своем письме правительству ФРГ, поскольку у компании "нет долгосрочной уверенности в том, что мы сможем и в будущем продавать свою продукцию в Украине". Поэтому Петер Гольдшмидт и попытался получить в Берлине политическую поддержку на высшем уровне.

Помощь украинским сотрудникам и беженцам

Что же касается завода в Белой Церкви, то он феврале прошлого года после начала российского вторжения в Украину из соображений безопасности временно прекратил работу, но затем возобновил производство лекарств. В годовом отчете Stada за 2022 год, опубликованном 6 марта 2023 года, перечисляются меры, предпринятые компанией для поддержки своих украинских сотрудников и в целом населения Украины.

Эта бежавшая от войны украинская девочка получила в мае 2022 года гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ Фото: UNICEF/UN0649007/Klochko

Так, компания безвозмездно предоставила сотни тысяч наборов медикаментов на более чем 10 млн евро, в том числе коммунальным некоммерческим предприятиям Киевского региона, и пожертвовала Детскому фонду ООН ЮНИСЕФ 200 тысяч евро на поддержку украинских беженцев. Она также прицельно помогала беженцам из числа своих украинских сотрудников в поиске жилья и с трудоустройством в дочерних фирмах компании в разных странах и в ее штаб-квартире. К тому же всем примерно 500 украинским сотрудникам после начала войны были выплачены зарплаты на шесть месяцев вперед.

"Stada будет, естественно, и дальше стоять на стороне Украины в качестве надежного партнера, готовить квалифицированные кадры для системы здравоохранения и одновременно, являясь значительным работодателем и налогоплательщиком, вносить важный вклад в экономику страны", - подчеркивается в годовом отчете акционерного общества.

Но там же указывается, что компания, и дальше соблюдая все действующие международные санкции, продолжит работу в России, поскольку "стремится обеспечивать снабжение людей медикаментами независимо от их национальности".

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