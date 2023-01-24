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Фото: Klaus Rose/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Немецкие фирмы в России: почему они не уходят и что продают?

Андрей Гурков
30 мин. назад

Экспорт из Германии на российский рынок все еще составляет около 1 млрд евро в месяц. Кто и что поставляет? В СМИ ФРГ - новый всплеск критики тех, кто не рвет связи с РФ.

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"Война бушует, бизнес идет". Под таким заголовком статья на онлайн-портале еженедельника Die Zeit пытается ответить на вопрос, почему экспорт из Германии в Россию, несмотря на санкции ЕС, все еще составляет каждый месяц примерно 1 млрд евро. Не менее красноречив и заголовок в газете Die Welt: "Сказка про уход немецких фирм из России".

Уход Wintershall Dea вновь привлек внимание к теме

Новый всплеск внимания СМИ ФРГ к теме продолжающейся деловой активности немецких фирм на российском рынке отчасти связан с тем большим резонансом, который вызвал в середине января окончательный уход из России нефтегазовой компании Wintershall Dea. "С этим решением "дочка" BASF явно припозднилась", - констатирует Die Welt и напоминает, что другие представители отрасли, как британская BP, давно уже свернули свой бизнес в России из-за ее войны против Украины.

Активы "Ачимгаза", совместного предприятия Wintershall Dea и "Газпрома" в Новом Уренгое, достались российскому государству Фото: Justin Jin/dpa/picture alliance

"История с Wintershall, видимо, весьма симптоматична для поведения немецких предприятий. Решение покинуть Россию им, похоже, дается особенно трудно", - делает вывод газета. При этом она опирается на исследование, проведенное швейцарскими учеными из государственного университета Санкт-Галлена и частной бизнес-школы IMD в Лозанне. Проанализировав данные о российских "дочках" компаний из государств ЕС и G7, зарегистрированных в РФ по состоянию на апрель 2022 года, они обнаружили существенные различия в готовности предпринимателей разных стран положить конец деловому сотрудничеству со страной-агрессором.

В наибольшей мере такую готовность продемонстрировали компании из США, а также из Финляндии, Дании и Ирландии. "А вот в штаб-квартирах немецких предприятий, судя по всему, очень неохотно отказываются от бизнеса с Россией. Ни одна другая западная страна не представлена таким количеством фирм, которые продолжают держаться за него", - указывает Die Welt.

На втором месте идет Кипр, но тут речь идет главным образом о компаниях, созданных на российские деньги, поясняет газета. А вот Италия и Австрия вполне сопоставимы с Германией, и их бизнесмены тоже "производят плохое впечатление", поскольку сравнительно мало представлены среди тех, кто ушел из России.

Сладости и одежда не под санкциями

При этом, отмечает газета, следует исходит из того, что эти фирмы не нарушают санкций, введенных государствами G7 и ЕС, ведь эти штрафные меры "не распространили на многие сферы деловой деятельности, как например на бизнес с лекарствами, медицинской техникой и продуктами питания, чтобы не наказывать население за действия политиков".

Бульварная газета Bild еще в первых числах января опубликовала выборочный список представленных в России немецких компаний, которые, "несмотря на кровавые российские удары по Украине, продолжают бодро продавать свои товары и услуги" и "через уплату налогов активно качают деньги в военную кассу России".

Производство квадратных шоколадок Ritter Sport
Производство шоколадок Ritter Sport на головном заводе в немецком ВальденбухеФото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Издание называет, в частности, производителей сладостей Storck (бренды Merci, Toffifee, Mamba) и Ritter Sport. Эта компания продолжает снабжать российский рынок своими квадратными шоколадками, но прибыль от этого бизнеса обещала пожертвовать. Однако, как сообщила газета, "остается неясным, действительно ли доходы были пожертвованы и в чью пользу. Ritter Sport на запрос Bild пока не ответила".

Другой пример, который приводит Bild: сеть магазинов одежды эконом-класса New Yorker, которая, несмотря на свое американское название, является немецкой. На эту же торговую компанию указывает и Die Welt: в одном только московской регионе продолжают работать десять филиалов, подчеркивает газета, ссылаясь на результаты запроса в поисковой системе. 

Медицинская техника и лекарства для россиян. И для солдат тоже?

Снабжать российский рынок продукцией Made in Germany продолжают также немецкие производители медицинского оборудования Braun, Fresenius, Siemens Healthineers и фармацевтические компании Bayer и Merck. Bild цитирует главу Bayer Вернера Баумана (Werner Baumann), который говорит об "этических обязательствах" перед гражданским населением России. Merck, указывает издание, даже собирается увеличить число своих сотрудников в РФ.

В результате структура экспорта из Германии в Россию заметно изменилась, констатирует портал еженедельника Die Zeit: теперь четверть его объема, и тем самым самая большая доля в ежемесячных поставках примерно на 1 млрд евро, приходятся на фармацевтическую продукцию. При этом немецкая сторона сознательно идет на то, что часть поставляемых лекарств может быть использована для лечения раненых в ходе агрессии против Украины российских солдат.

Маркировка продукции Made in Germany
Продукция с маркировкой Made in Germany продолжает поступать на российский рынокФото: Ralf Hirschberger/ZB/picture alliance

И все же основная причина превращения медикаментов в главную статью немецкого экспорта в Россию состоит в обвальном падении его суммарных объемов. Федеральное статистической ведомство ФРГ (Destatis) сообщило 20 января, что в декабре 2022 года поставки немецкой продукции на российский рынок снизились по сравнению с декабрем 2021-го на 59,1% и составили 0,8 млрд евро (в ноябре это были 1,1 млрд, в октябре 1 млрд). На таком фоне стабильный (и даже растущий) экспорт медикаментов неминуемо обеспечил этой товарной группе лидерство.

По данным Die Zeit, поставки немецкой фармацевтической продукции в РФ выросли с 2,43 млрд евро в 2021 году до 2,92 млрд евро в 2022-м (январь по ноябрь). Небольшой рост показал также экспорт продуктов питания и кормов: с 0,66 млрд евро до 0,71 млрд евро. В то же время поставки автомобилей и комплектующих для автопрома упали с 5,18 млрд евро до 1,27 млрд евро, а машин и промышленного оборудования - с 5,38 млрд евро до 2,67 млрд евро.

Немецкие машиностроители продолжают поставки в РФ

Так что поток немецкой машиностроительной продукции на российский рынок резко снизился, но полностью все же не иссяк. Die Zeit ссылается на Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA), которое сообщило, что основной статьей отраслевого экспорта в РФ оставалась в 2022 году сельскохозяйственная техника.

Производство сельхозтехники фирмы Claas в Краснодаре
Производство сельхозтехники фирмы Claas в Краснодаре. Часть комплектующих поступает их ФРГФото: Igor Onuchin/TASS/dpa/picture alliance

Продолжались также поставки машин для производства и упаковки продуктов питания, строительной техники. Частично, указывает VDMA, речь шла о выполнении контрактов, заключенных еще до войны.   

По мнению Die Zeit, "экономика Германии вполне могла бы справиться с более строгими торговыми ограничениями". Издание приводит данные Destatis, согласно которым в ноябре 2022 года экспорт ФРГ составил 143,6 млрд евро, из которых в Россию ушли товары на 1,1 млрд евро. "Если бы они отпали, немецкий внешнеторговый баланс особенно бы не пострадал", - считает еженедельник.

За связи с Россией - в отставку!

Однако в Германии, похоже, все еще довольно много предпринимателей и бизнесменов, которые не могут или не хотят представить себе бизнес своей компании без России. В этой связи весьма показателен комментарий в экономическом еженедельнике Wirtschaftswoche, озаглавленный "Время менеджеров, работающих с Россией, прошло". Он посвящен уходу из России нефтегазовой компании Wintershall Dea.

Глава компании Wintershall Dea Марио Мерен
Глава компании Wintershall Dea Марио МеренФото: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa/picture alliance

Автор комментария призывает 52-летнего руководителя этой фирмы Марио Мерена (Mario Mehren) подать теперь в отставку, последовав примеру 60-летнего Клауса-Дитера Маубаха (Klaus-Dieter Maubach), возглавлявшего немецкую энергетическую компанию Uniper. Оба, подчеркивает комментатор, проявили себя хорошими кризисными менеджерами и заслуживают уважения. Тем не менее им следует уйти, поскольку оба стали олицетворением слишком тесных связей с Россией. На новом этапе развития этим компаниям такое"токсичное" наследие  будет только вредить.

В то же время комментатор Wirtschaftswoche предупреждает читателей: "Прежде чем связи с Россией будут окончательно вытеснены из образа мыслей и деловой культуры, пройдет еще немало времени. Такая же ситуация и в политической сфере".  

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Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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