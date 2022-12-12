В Россию поступает все меньше товаров из Германии

Свежая статистика говорит о маргинализации РФ как рынка сбыта для продукции Made in Germany. Доходы российских экспортеров от продажи в ФРГ энергоносителей и металлов рухнули.

Россия продолжает стремительно терять свое былое значение для немецкого бизнеса. В октябре экспорт продукции из Германии в РФ "в результате войны в Украине и принятых против России санкций" сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 59,5%, сообщило 12 декабря Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Иными словами, у российских предприятий и потребителей все меньше возможностей приобретать товары Made in Germany.

Потерю рынка России с лихвой компенсируют страны ЕС и США

В октябре предприятия Германии поставили в Россию товаров на 1 млрд евро. В том же месяце суммарный экспорт ФРГ на мировой рынок вырос в годовом выражении на 11,4% и достиг 135,3 млрд евро. Таким образом, доля РФ в продажах немецкой продукции за рубеж составила около 0,7%. Месяцем раньше Destatis сообщало, что по итогам сентября экспорт на российский рынок упал на 52,9% до 1,1 млрд евро. Так что падение ускоряется.

Потери на российском рынке немецким компаниям с лихвой компенсировали американские и европейские покупатели. Поставки в США увеличились по сравнению с октябрем прошлого года на 26,7% до 13,8 млрд евро, так что в Америку ушли свыше 10% всего немецкого экспорта. Тем самым Соединенные Штаты продолжают закреплять за собой статус крупнейшего зарубежного рынка сбыта для бизнеса ФРГ.

В порту Эмдена идет погрузка автомобилей Volkswagen для отправки в США Фото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa

Главной статьей экспорта из Германии в США являются, указывает Destatis, автомобили и компоненты к автомобилям: объемы поставок выросли за год на 35,4% и составили в октябре 3,5 млрд евро. Это означает, что автозаводы ФРГ отправляют на американский рынок в большом количестве не только новые легковые машины и запчасти к ним, но и те узлы и детали, которые используются при сборке автомобилей на действующих в Соединенных Штатах предприятиях немецких автоконцернов. Так что инвестиции в США стимулируют производство и в самой Германии.

Другими крупнейшими рынками сбыта товаров Made in Germany стабильно являются Франция (рост в октябре на 15,2% до 10,1 млрд евро) и Нидерланды (рост на 9,7% до 9,6 млрд евро). Если же рассматривать все 27 государств Евросоюза как единое целое, то они были и остаются, причем с огромным отрывом, главными покупателями немецкой продукции. При этом неуклонно растет значение восточноевропейских партнеров Германии по ЕС.

Экспорт энергоносителей из РФ сильно падает в денежном выражении

Если Россия как рынок сбыта немецкой продукции все больше маргинализируется, то как поставщик энергоносителей и сырья она пока продолжает играть важную роль для Германии, хотя и в этой сфере очень быстро сдает былые позиции. В октябре импорт в ФРГ из России упал в денежном выражении на 38,5% до 1,8 млрд евро, сообщает Destatis. При этом нефтегазовый импорт сократился в денежном выражении на 53,2% до 0,7 млрд евро. Иными словами, РФ заработала фактически только половину тех денег, которые получила от немецких импортеров нефти и газа в октябре 2021 года.

В конце августа "Газпром" остановил поставки в Германию газа по трубопроводу "Северный поток" Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

Таким образом, высокие цены уже больше не компенсируют России сокращение физических объемов экспорта в Германию энергоносителей, как это было еще несколько месяцев назад. В октябре эти объемы упали на 65,1%. Тут важную роль сыграло полное прекращение с конца августа поставок в ФРГ "Газпромом" трубопроводного газа (импорт российского сжиженного газа в ЕС, наоборот, нарастал).

В то же время нефть еще продолжала поступать, поскольку эмбарго ЕС на ее импорт по морю вошло в силу только 5 декабря, а поставки в ФРГ по нефтепроводу "Дружба" на завод в восточногерманском Шведте продолжатся до 31 декабря.

Всплеск спроса на российский аммиак?

В сообщении Destatis от 12 декабря обращает на себя внимание резкое увеличение почти вдвое (на 95,3% до 0,6 млрд евро) импорта в ФРГ из России продукции коксохимии и нефтепродуктов. Это может быть связано с тем, что перед вступлением в силу 5 февраля 2023 года эмбарго ЕС на российские нефтепродукты немецкие импортеры активизировали их закупки впрок.

Установка по производству аммиака на головном заводе BASF в Людвигсхафене Фото: KUNZ/Augenklick/BASF SE

Другое возможное объяснение связано с тем, что к продукции коксохимии относится ведь и аммиак, а его производство в самой ФРГ из-за нынешней чрезмерной дороговизны природного газа сократилось. Буквально на днях немецкий химический гигант BASF признал, что он теперь активно покупает аммиак на мировом рынке, причем по ценам, которые зачастую ниже себестоимости его производства на собственных мощностях концерна. Так что весьма вероятно, что зафиксированное статистиками резкое увеличение данной статьи импорта в той или иной мере связано с усиленными закупками российского аммиака.

Германия преодолевает зависимость от металлов из России

Наряду с энергоносителями важной статьей немецкого импорта из России всегда были металлы. Однако их закупки сейчас, судя по сообщению Destatis, тоже обвально падают. В октябре они рухнули по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 58,1% до 0,2 млрд евро. Если учесть, что осенью продолжали расти объемы производства в немецкой обрабатывающей промышленности (за исключением химической отрасли) и, соответственно, увеличивался спрос на сырье, то это означает, что предприятия ФРГ успешно находят на планете замену российским поставщикам.

А ведь еще весной немецкие ученые предупреждали, что Германия очень сильно зависит от ряда металлов из РФ - хрома, палладия и особенно никеля. По никелю зависимость достигала 40% и тем самым приближалась к показателям по газу. Но теперь, судя по свежей статистике, она уже в значительной мере преодолена.

Немецкие экспортеры не берут российский рубль

Об ускоряющемся размежевании экономик Германии и России говорит и тот факт, что доля российского рубля в расчетах за поставки немецкой продукции в РФ, составлявшая в 2021 году и без того незначительные 1,2%, сократилась в период с января по сентябрь 2022 года наполовину до совсем уже маргинальных 0,6%. Об этом Destatis сообщило 8 декабря.

Карикатура тему роста курса российского рубля

Как видим, то укрепление курса рубля, которому в России уделили в этом году столько внимания, не произвело на немецких экспортеров никакого впечатления. Они еще более настойчиво, чем раньше, требовали за свою продукцию единую европейскую валюту. Тем более, что уже 55,6% всего немецкого экспорта, идущего за пределы Евросоюза, клиенты по всему миру оплачивают в евро. В долларах США осуществляются, по данным Destatis, 25,6% экспортных сделок, на китайский юань приходятся 5%, на британский фунт 4%.

Так что впредь немногочисленным оставшимся российским импортерам промышленных, потребительских, лекарственных и медицинских товаров Made in Germany придется платить за них в валюте евро. А ее из-за стремительно сокращающихся продаж в Германию (да и в целом в ЕС) российских энергоносителей и металлов в Россию будет поступать все меньше и меньше.

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