Как химический гигант BASF справляется с газовым кризисом?

Крупнейший в ФРГ индустриальный потребитель газа сократил его использование на 30%. Концерн может отказаться от ряда производств и рабочих мест, но далек от деиндустриализации.

Какие последствия нынешний энергетический и особенно газовый кризис будет иметь для промышленности Германии? В последнее время звучат весьма тревожные прогнозы, речь даже пошла об угрозе деиндустриализации страны. При этом первым делом указывают на химическую промышленность ФРГ, в которой объемы производства упали примерно на 22%, и на ее лидера - концерн BASF. Ведь его головной завод в Людвигсхафене является крупнейшим немецким индустриальным потребителем природного газа.

BASF и его дочка Wintershall были активными партнерами "Газпрома"

В такой ситуации важна информация из первых рук - и ее предоставил общественности 7 декабря в беседе с корреспондентами информационных агентств dpa-AFX и dpa заместитель председателя правления и финансовый директор BASF Ханс-Ульрих Энгель (Hans-Ulrich Engel). Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал так: "Мы столкнулись не с дефицитом газа, а с кризисом газовых цен". В последние дни, пояснил он, на европейских торговых площадках газ стоил приблизительно 140 евро за мегаватт-час. "Раньше в Северо-Западной Европе платили от 20 до 25 евро".

Ганновер, апрель 2005. Рядом со Шрёдером, Путиным и Миллером тогдашний глава BASF Юрген Хамбрехт Фото: Carsten Rehder/dpa/picture-alliance

Уточним: раньше BASF получал газ напрямую от своего многолетнего российского партнера "Газпром". Это было, с одной стороны, взаимовыгодное деловое сотрудничество, и нефтегазовая дочка концерна Wintershall (теперь Wintershall Dea) охотно участвовала чуть ли не во всех крупнейших европейских проектах российской госкомпании: "Северный поток", (несостоявшийся) "Южный поток", "Северный поток - 2".

Но в результате, с другой стороны, гигант BASF (мировой лидер химической отрасли!) стал одним из самых активных и влиятельных европейских лоббистов интересов "Газпрома" и в значительной мере способствовал той высокой зависимости Германии от России и ее энергоносителей, которую нынешнее правительство ФРГ теперь, после российского нападения на Украину, всеми силами пытается преодолеть.

Так, в 2015 году именно дочка BASF Wintershall в ходе обмена активами передала в полное распоряжение "Газпрома" ряд газохранилищ, в том числе крупнейшее во всем ЕС ПХГ Rehden. А зимой 2021/2022 российская госкомпания держала эти хранилища практически пустыми, что и стало одной из причин нынешних заоблачных цен на газ в Северо-Западной Европе.

Заводская электростанция перешла с газа на мазут

Но вернемся к рассказу Ханса-Ульриха Энгеля о том, как BASF справляется с возникшей ситуацией. В первые три квартала концерн благодаря высокому спросу на свою продукцию повысил цены на нее в среднем на 13%. "Это гигантская величина, но она не покрывает весь рост расходов, особенно на сырье и энергию", - уточнил финансовый директор.

Заместитель председателя правления и финансовый директор BASF Ханс-Ульрих Энгель Фото: Andreas Pohlmann/BASF SE

Поэтому, продолжил он, концерн резко сократил потребление газа. В последние три месяца оно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 30%. "Так, мы имеем возможность при производстве электроэнергии частично заменять газ мазутом".

Тут следует иметь в виду, что завод в Людвигсхафене и многие другие химические предприятия ФРГ используют природный газ главным образом не как сырье, а как топливо для заводских электростанций и производственных процессов, и целому ряду компаний удалось оперативно переключиться на нефтепродукты или уголь. Как видим, частично это получилось и у BASF.

BASF выгоднее покупать аммиак, чем производить

Но в конечном счете снижение потребления газа примерно на треть было обеспечено благодаря "целому букету" различных мер, подчеркнул Ханс-Ульрих Энгель и особо указал на сокращение производства. Так, в Людвигсхафене и на втором по размерам европейском заводе BASF в бельгийском Антверпене с марта две из трех установок по производству аммиака "значительную часть года простаивали".

Установка по производству аммиака на заводе BASF в Людвигсхафене Фото: KUNZ/Augenklick/BASF SE

Недостающие объемы аммиака, необходимого для производства не только удобрений, но и весьма широкого ассортимента другой химической продукции, концерн докупал на мировом рынке. Причем по ценам, которые зачастую оказывались ниже себестоимости производства аммиака на собственных мощностях BASF, признался финансовый директор концерна.

Тем самым он фактически подтвердил выводы ученых Института экономических исследований в Галле (IWH), представивших в начале ноября исследование, согласно которому немецкая промышленность может существенно снизить потребление газа при более активном использовании преимуществ международного разделения труда.

Авторы исследования выявили сравнительно небольшое число товаров, на выпуск которых в Германии тратят особенно много газа, хотя они в достаточном количестве предлагаются на мировом рынке. Отказавшись от производства этих товаров, немецкая индустрия сократила бы свое суммарное потребление газа на 26%, но лишилась бы при этом лишь 3% выручки, подсчитали в IWH.

Головной завод в Людвигсхафене ждут изменения

Судя по всему, именно по этому пути BASF и собирается пойти. Во всяком случае, Ханс-Ульрих Энгель заявил в интервью: "Надо посмотреть, где производство оправдано с экономической точки зрения. Там, где рынок не готов платить соответствующие цены, нам ничего другого не останется, как отказаться от производства". Впрочем, других примеров, кроме аммиака, в интервью не приводится.

Правда, в Людвигсхафене аммиак выпускают уже более 100 лет, это традиционная продукция головного завода. Но далеко не единственная: здесь, на берегу такой выгодной транспортной магистрали, как Рейн, на площади в 10 квадратных километров расположены 250 производственных подразделений различного профиля. Нигде в мире нет столь крупной площадки взаимосвязанных химических производств.

Головной завод BASF в Людвигсхафене занимает десять квадратных километров Фото: Detlef W. Schmalow/BASF SE

Поэтому в штаб-квартире BASF - и интервью с финансовым директором это подтвердило - ни о каком широкомасштабном свертывании мощностей и не думают. В то же время в Людвигсхафене понимают, что новый уровень газовых цен и ускоряющаяся декарбонизация немецкой и европейской экономики делают неизбежными структурные изменения на заводе и перепрофилирование ряда производств.

Об этом свидетельствует другое интервью, которое дал председатель правления BASF Мартин Брудермюллер (Martin Brudermüller) 4 ноября радиостанции SWR. В нем он подчеркнул, что за 157 лет существования фирмы "нам неоднократно приходилось видоизменяться и несколько раз менять сырье, а потому мы уверены, что и на сей раз справимся с предстоящей трансформацией". В том же интервью глава концерна заверил, что ни о каком "уходе из Людвигсхафена" не может быть и речи: "Этот завод - колыбель BASF, это наша гордость, наша столица, и мы, естественно, намерены обеспечить ему будущее".

Хотя сделать это без мер экономии не получится. В октябре концерн объявил о программе, которая с 2025 года должна привести к сокращению ежегодных расходов на 500 млн евро, причем половину этой суммы призван обеспечить завод в Людвигсхафене. Точнее, не завод, а штаб-квартира, поскольку экономить и сокращать штаты решено не на производстве, а в управленческом аппарате и в сервисных подразделениях.

Второй по величине европейский завод BASF в бельгийском Антверпене Фото: Pretty Pictures/BASF SE

Это относится и к заводу BASF в Антверпене, где на берегу Северного моря на территории в 6 квадратных километров действуют 50 производственных подразделений различного профиля. В данный момент здесь идет начатое в марте 2022 года строительство еще одного предприятия. Оно будет выпускать алкилэтаноламины, которые, в частности, используются при очистке воды, газов или в производстве моющих средств. Новый завод должен войти в строй в 2024 году.

Смотрите также: