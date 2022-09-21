Что ждет ФРГ: деиндустриализация или смена бизнес-модели?

Эпоха дешевой энергии из России и обилия заказов из Китая закончилась, но успешные даже в условиях кризиса немецкие промышленные концерны указывают правильное направление развития.

На фоне острого энергетического кризиса с запредельными ценами на электроэнергию, и особенно на газ, в Германии разгорается дискуссия о возможной деиндустриализации немецкой экономики. Об опасности массового закрытия промышленных предприятий и переноса производственных мощностей за рубеж заговорили бизнесмены, профсоюзные лидеры, экономисты, СМИ (хотя еще совсем недавно было много разговоров, наоборот, о новых крупных индустриальных проектах в ФРГ).

Долгая зависимость Германии от двух автократий

Суть проблемы интернет-портал еженедельника Focus описывает так: "Используя в качестве оружия крайне нужный мощной немецкой промышленности природный газ, российский президент раскачивает четвертое по размерам народное хозяйство планеты и третьего в мире экспортера товаров".

В Гамбурге находится главный экспортный и импортный порт Германии Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Ситуацию усугубляет то, что важнейший торговый партнер Германии - Китай - переживает "тяжелый кризис", продолжает издание и приходит к выводу, что немецкой экономике предстоит серьезное испытание, поскольку до сих пор ее бизнес-модель в значительной мере основывалась "на дешевой энергии от одной автократии и на высоком спросе со стороны другой".

В любом случае ясно, констатирует, в свою очередь, еженедельник Der Spiegel, что "если пандемия затронула в основном культуру и общепит, то на этот раз под ударом оказались гиганты немецкой экономики, огромные предприятия с комплексными процессами. Можно сравнительно легко закрывать и открывать рестораны, но не химический завод".

Макроэкономисты не склонны преувеличивать угрозу

Der Spiegel задается вопросом, насколько велика теперь опасность, что "страну начнут покидать концерны", и приводит, в частности, ответ одного из самых авторитетных немецких экономистов - президента мюнхенского института ifo профессора Клеменса Фюста (Clemens Fuest): "Угроза деиндустриализации существует, но провозглашать ее пока рано".

Президент института ifo профессор Клеменс Фюст Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Некоторые особо энергоемкие производства, действительно, придется перенести в другие страны, допускает главный экономист гамбургского банка Berenberg Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding) на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung. Однако он считает, что экономика Германии "с этим вполне справится", поскольку, по его оценкам, речь идет всего лишь о 2-3 процентах индустриальных предприятий.

Другой собеседник газеты, вице-президент Института мировой экономики в Киле (IfW) профессор Штефан Коотс (Stefan Kooths), тоже "не видит никакой драмы" в том, что, к примеру, такая энергоемкая продукция, как удобрения, впредь будет импортироваться из США. К тому же он считает, что "компании не будут со дня на день закрывать свои фабрики, а скорее просто перестанут вкладывать в них деньги". Так что пойдет, по его мнению, процесс постепенных структурных изменений. Или, иными словами, будет идти смена бизнес-модели.

Отраслевые лоббисты обязаны бить тревогу

Столь сдержанные оценки и прогнозы специалистов по макроэкономике резко контрастируют с крайне тревожными заявлениями представителей отдельных отраслей промышленности. "Если в ближайшее время мы не найдем решения для преодоления энергетического кризиса, в Германии скоро не будет ни одного алюминиевого завода", - заявил в августе глава лоббистской организации Aluminium Deutschland Хинрих Мельман (Hinrich Mählmann).

"Сокращение производства станет только первым шагом. Если какие-то процессы придется полностью остановить, то они, возможно, никогда больше не возобновятся", - допустил в середине сентября глава Объединения химической промышленности Германии (VCI) Кристиан Кульман (Christian Kullmann). И сообщил, что объемы производства в отрасли (без учета фармацевтики, где дела идут хорошо) снизятся в этом году на 8,5%.

Новая установка по производству ацетилена на заводе химического гиганта BASF в Людвигсхафене Фото: Andreas Pohlmann/BASF

Но если крупнейший индустриальный потребитель газа в ФРГ, а это именно химическая промышленность (которая, однако, использует голубое топливо главным образом на заводских электростанциях, а также для производства пара, и значительно меньше в качестве углеводородного сырья), переживает падение на 8,5%, то это говорит о том, что отрасль хотя и в кризисе, но пока еще весьма далека от деиндустриализации.

Вот из-за этого кризиса - и непонятных перспектив на следующий год - отраслевые объединения и бьют сейчас тревогу, привлекая внимание к заботам тех предприятий, чьи интересы они отстаивают. При этом лоббисты, естественно, скорее склонны сгущать краски и описывать ситуацию в более мрачных тонах, ведь перед ними стоит задача добиться от правительства и парламента преференций, льгот, финансовой помощи - или, скажем, отмены невыгодных бизнесу решений.

Все это легитимно, просто при оценке реального положения дел в экономике следует учитывать, что пугающее слово "деиндустриализация" заинтересованные стороны вполне могут использовать и просто как риторический прием.

Одни компании сокращают промпроизводство, другие расширяют

Правда, сокращение производства на двух сталелитейных заводах металлургического концерна Arcelormittal в Бремене и Гамбурге из-за чрезмерной дороговизны газа и электроэнергии или банкротство по той же причине производителя туалетной бумаги Hakle в Дюссельдорфе - это уже не риторика, а конкретные факты. Многие СМИ приводят их в качестве самых свежих подтверждений возможного тренда к утрате Германией индустриального потенциала. Однако не будем забывать, что сокращение производства и банкротства - неизбежные атрибуты практически любого кризиса. Важно, чтобы они не стали массовым и повсеместным явлением.

Штаб-квартира и головной завод химического концерна Henkel в Дюссельдорфе Фото: Jahr Henkel AG & Co. KGaA

Но этого, во всяком случае пока, в ФРГ не наблюдается. Скорее наоборот: немало промышленных концернов вполне довольны тем, как идет их бизнес. Так, химический гигант Henkel из того же Дюссельдорфа второй раз за несколько недель повысил прогноз роста выручки в этом году, указав, прежде всего, на успехи своего важнейшего подразделения, выпускающего промышленные клеи. Крупнейший в мире производитель грузовиков и автобусов Daimler Truck, имеющий в Германии пять автозаводов, заявил, что пока не чувствует снижения спроса на свою продукцию. Это, кстати, две компании из числа тех, что свернули или сворачивают бизнес в России.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило 19 сентября, что портфели заказов предприятий немецкой обрабатывающей промышленности продолжают расти и по итогам июля достигли рекордных объемов.

Большое число гигантов индустрии с рекордной прибылью

А экономическая газета Handelsblatt даже решила составить список крупнейших компаний страны, которым энергетический кризис нипочем. Для этого она проанализировала финансовые отчеты за первые два квартала 40 акционерных обществ, входящих в главный немецкий биржевой индекс DAX.

"Пожалуй, ни одна индустриальная страна не страдает столь сильно от последствий войны в Украине, от высоких цен на энергию, нехватки газа и прерванных цепочек поставок, как Германия", - так начинается подробная статья на сайте издания. Тем не менее, говорится в ней далее, многие компании пока хорошо и даже отлично справляются с кризисом.

Производство нового поколения "Мерседесов" C-класса на заводе Mercedes-Benz в Бремене Фото: picture alliance/dpa/Mercedes-Benz Ag - Global Commun

"Миллиардные прибыли вопреки всем кризисам: для 15 DAX-концернов 2022 год станет рекордным" - таков заголовок статьи. В списке фирм, рассчитывающих в этом году на самую высокую чистую прибыль за всю свою историю, немало индустриальных компаний. Это автостроители BMW, Daimler Truck и Mercedes-Benz, компании из химико-фармацевтической сферы Beiersdorf, Brenntag, Merck, Symrise, производители медицинской техники Sartorius и Siemens Healthineers, специализирующийся на промышленных газах технологический концерн Linde, один из мировых лидеров по выпуску микрочипов Infineon.

Все эти концерны, указывает Handelsblatt, ориентированы на глобальный экспорт высокотехнологичной и наукоемкой продукции, все выигрывают сейчас от низкого курса евро, а главное - все имеют устойчивые к кризисам бизнес-модели.

Главный редактор Handelsblatt: нужна ставка на Евросоюз

В статье про эти преуспевающие промышленные концерны слово деиндустриализация не встречается. Однако к этой проблеме, в частности - в сфере среднего бизнеса, газета обращается в другие публикациях. В том числе в развернутом комментарии своего главного редактора Себастьяна Маттеса (Sebastian Matthes). Он тоже предупреждает, что "есть угроза опасного развития - ползучей деиндустриализации страны".

Однако такое развитие можно предотвратить, ведь решения проблемы есть, хотя они и не простые. По его словам, "индустрия должна сама себя изменить": сделать ставку на зеленую энергетику и на цифровизацию своих фабрик - и на экспорт соответствующих технологий. Но, в первую очередь, убежден главный редактор Handelsblatt, надо переориентироваться с Азии на Европу, на Европейский Союз, и наконец-то завершить проект создания поистине общего рынка, второго по величине в мире, чтобы в полной мере воспользоваться его преимуществами. Короче: он призывает весьма существенно скорректировать сегодняшнюю бизнес-модель Германии.

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