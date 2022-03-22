Чему Илон Маск научил бывшую ГДР, построив под Берлином завод Tesla

Не успела Tesla достроить свою гигафабрику в Грюнхайде, как другая американская корпорация, один из лидеров мировой микроэлектроники Intel, объявила, что реализует свой новый гигантский проект в Европе тоже в Восточной Германии.

Никто не утверждает, что пример Илона Маска сыграл тут решающую роль. И все же успешное строительство завода его компании вполне могло повлиять на решение Intel вложить 17 млрд евро (это крупнейший инвестпроект отдельно взятой фирмы в истории ФРГ!) в сооружение комплекса из двух предприятий по выпуску микрочипов именно в восточногерманском Магдебурге.

Гигафабрика Tesla обеспечила Бранденбургу невиданную рекламу

Как бы то ни было, бывшая ГДР, долго страдавшая после объединения Германии в 1990 году от деиндустриализации и оттока рабочей силы, переживает сейчас подлинный инвестиционный бум, причем его движущей силой оказались иностранные компании. И сильнейший импульс этому буму, несомненно, дал завод по выпуску ежегодно 500 тысяч электромобилей Tesla. Его соорудили в рекордно короткие для ФРГ сроки под Берлином в федеральной земле Бранденбург. Конвейер заработал в марте 2022 года.

Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах на Восточногерманском экономическом форуме

Так что не удивительно, что доклад с весьма показательным заголовком: "2 года Tesla: чему мы научились?" стал в этом году одним из центральных пунктов программы ежегодного Восточногерманского экономического форума (Ostdeutsches Wirtschaftsforum), состоявшегося в курортном городке Бад-Заров. Своими выводами из опыта работы с корпорацией Илона Маска поделился министр экономики, труда и энергетики Бранденбурга профессор Йорг Штайнбах (Jörg Steinbach).

И первое, с чего он начал, был тот огромный рекламный эффект для всего региона, который вызвал приход столь именитого, пусть и не бессорного инвестора: "Мы и представить себе не могли, что этот проект привлечет к Бранденбургу такое внимание за рубежом".

Министр назвал три инвестиционных решения, которые стали прямым следствием сооружения гигафабрики Tesla по производству электромобилей, а в перспективе и аккумуляторных батарей: за последний год немецкий химический концерн BASF, австралийско-германская компания Altech Industries и канадская Rock Tech Lithium объявили о строительстве в земле Бранденбург заводов по производству различных материалов для аккумуляторных батарей и их рециклингу.

Как правильно организовать политическое сопровождение инвестпроектов

Сейчас еще три десятка крупных компаний из разных отраслей изучают возможности инвестировать в Бранденбурге порядка 11 млрд евро, что существенно больше, чем до пандемии и появления завода Tesla, сообщил земельный министр экономики и подчеркнул: "Даже если только 10 процентов этой суммы в конечном счете будут вложены в нашем регионе, то это уже будет большим успехом".

Работая с Tesla, продолжил он, мы многое поняли о том, как следует организовывать процесс "политического сопровождения" проектов подобного масштаба. Так, в региональном правительстве, извлек урок Йорг Штайнбах, непременно должен быть свой проект-менеджер, который, в первую очередь, координировал бы процесс выдачи всевозможных разрешений различными ведомствами и службами. В случае с Tesla их было более 20.

Гигафабрика Tesla в Грюнхайде под Берлином в день официального открытия 22 марта 2022 года

В этой связи докладчик похвалил правительство соседней восточногерманской земли Саксония-Анхальт, которое, учтя опыт Бранденбурга, после решения Intel инвестировать в Магдебурге назначило одного из заместителей регионального министра экономики ответственным за сопровождение проекта, рассчитанного примерно на пять лет.

Проект Intel в Магдебурге: скорость примерно как у Tesla

Однако уже на стадии общеевропейского тендера, а затем подготовки инвестиционного решения, Intel по темпам работы в Магдебурге, похоже, вполне мог конкурировать с Tesla в Грюнхайде. Во всяком случае Бернд Хольтхаус (Bernd Holthaus), HR-директор немецкого подразделения американского гиганта микроэлектроники, рассказал в ходе дискуссии после доклада бранденбургского министра, что власти Саксонии-Анхальт в течение целого года работали "с невероятной скоростью".

Получается, что немецкий бюрократический аппарат, который принято ругать за нерасторопность, вполне способен действовать быстро, гибко и слаженно, особенно когда его подгоняет знаменитый на весь мир и напористый инвестор с большой суммой вложений. В то же время у госаппарата Германии, подчеркнул топ-менеджер Intel Бернд Хольтхаус, имеется и огромное преимущество: он обеспечивает инвесторам правовую защищенность, и "если решение принято, то его уже не меняют, как это нередко происходит в других странах".

Так будет выглядеть производственный комплекс Intel под Магдебургом в 2027 году

Участвовавший в дискуссии Роберт Херман (Robert Hermann), глава немецкого правительственного внешнеторгового агентства Germany Trade & Invest (GTAI), призванного привлекать в Германию иностранных инвесторов, подтвердил: "То, что мы воспринимаем как бюрократизм, за рубежом зачастую расценивают как правовую надежность".

А министр экономики, туризма, сельского и лесного хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце (Sven Schulze) после года интенсивного общения с корпорацией Intel укрепился в убеждении, что Евросоюз и особенно Германия еще и потому так привлекательны сегодня для крупных международных корпораций, что представляют собой "один из немногих оставшихся на планете регионов политической стабильности".

Китайская фирма CATL займется в Тюрингии выпуском батарей и наукой

В свою очередь, министр экономики, науки и цифрового общества Тюрингии Вольфганг Тифензее (Wolfgang Tiefensee) поделился опытом работы с китайским инвестором. Производитель аккумуляторных батарей для электромобилей CATL завершает сейчас близ Эрфурта, столицы этой восточногерманской федеральной земли, строительство своего первого за пределами КНР завода стоимостью свыше 1,8 млрд евро. Его открытие ожидается нынешней осенью.

Штаб-квартира немецкого филиала CATL близ Эрфурта рядом со строящимся заводом акукумуляторных батарей

А рядом еще в 2020 году открылся научно-исследовательский центр по разработке батарейных технологий, входящий в систему Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft) – объединения немецких институтов прикладных исследований. Правительство Тюрингии выделило на создание и работу этого центра 13,5 млн евро. "Мы вместе будем заниматься научными разработками", - такая перспектива, по словам министра, стала одним из решающих аргументов, побудивших компанию CATL остановить свой выбор именно на Эрфурте.

Смотрите также:

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты Intel выбирает бывшую ГДР Для ФРГ это пока крупнейший индустриальный проект 21-го века. Около 70 городов Европы боролись за инвестиции в размере 17 млрд евро. В марте 2022 американский гигант микроэлектроники Intel решил направить их в Магдебург в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Весной 2023 здесь начнется сооружение комплекса из двух заводов по производству чипов. До 2027 оно обеспечит работой 7 000 строителей.

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты Tesla открыла гигафабрику под Берлином Крупнейшим индустриальным проектом последних лет стало сооружение в рекордно короткие для ФРГ сроки в два года гигафабрики американской корпорации Tesla. Ее глава Илон Маск запустил производство в марте 2022 в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца. Проектная мощность автозавода в Грюнхайде под Берлином в восточногерманской федеральной земле Бранденбург – 500 000 электромобилей в год.

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты Новый завод специально для VW Trinity Пока Volkswagen представил лишь силуэт будущего электромобиля Trinity. В 2026 он должен стать новой флагманской моделью немецкого автостроителя. Для выпуска лимузина решено специально построить новое предприятие стоимостью 2 млрд евро, оснащенное цифровыми технологиями и климатически нейтральное. Весной 2023 его начнут сооружать вблизи головного завода VW в Вольфсбурге в земле Нижняя Саксония.

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты Аккумуляторные батареи для Mercedes Ключевым элементом электромобилей, на выпуск которых ускоренно переходит и Mercedes-Benz, являются аккумуляторные батареи. Немецкий концерн хочет обладать собственными технологиями их производства. Поэтому в мае 2022 был дан старт сооружению на территории головного завода в Штутгарте в земле Баден-Вюртемберг исследовательского и конструкторского центра eCampus. Первые опытные серии будут в 2023.

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты Первый водородный поезд Siemens Завод Siemens в Крефельде в земле Северный Рейн-Вестфалия – один из крупнейших в мире производителей железнодорожного транспорта. Здесь, к примеру, выпускались раньше "Сапсаны" и "Ласточки" для России. В мае 2022 сборочный цех торжественно покинул первый предсерийный водородный поезд Mireo Plus H. Он заменит на неэлектрофицированных маршрутах составы с вредными для климата дизельными локомотивами.

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты Ремонтный завод для Deutsche Bahn Железнодорожная компания Deutsche Bahn заменяет сейчас в ФРГ высокоскоростные поезда первых двух поколений на ICE 4 производства Siemens. Их техническим обслуживанием займется вагоноремонтный завод, строительство которого началось в Котбусе в земле Бранденбург в мае 2022. Первый цех (на картинке) войдет в строй в 2024, второй – в 2026. Индустриально слабо развитый регион получит 1200 рабочих мест.

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты "Умная фабрика" для лекарств Bayer Есть в Германии традиция отмечать Richtfest – праздник возведения здания под крышу, которую украшают венком. В мае 2022 канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал на такую церемонию на головной завод химико-фармацевтического концерна Bayer в Леверкузене в земле Северный Рейн - Вестфалия. Здесь достраивают "умную фабрику", где рецептуру лекарств будут совершенствовать с помощью искусственного интеллекта.

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты Uniper строит терминал для СПГ и H2 Для снижения зависимости от России ФРГ срочно нужны терминалы по приему сжиженного газа. В мае 2022 энергетическая компания Uniper начала строить в порту Вильгельмсхафена в земле Нижняя Саксония причал для временного плавучего СПГ-терминала и трубопровод к близлежащему газохранилищу. Работы ведутся с учетом того, что в перспективе здесь будет стационарная установка для импорта зеленого водорода.

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты RWE тестирует зеленый водород Новейший водородный проект энергетической компании RWE - сооружение до середины 2023 в Лингене в земле Нижняя Саксония рядом с газовой электростанцией опытно-промышленной установки по получению с помощью ветровой энергии зеленого водорода методом электролиза воды. Цель: протестировать две технологии использования H2 – закачку в газораспределительную сеть или его примешивание к топливу для ТЭС.

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты Amazon все строит и строит У крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon уже сейчас 18 логистических центров в Германии. Осенью 2022 к ним прибавится еще один: его сооружение в Кайзерслаутерне в земле Рейнланд-Пфальц подходит к концу. Здесь будет создано свыше 1000 рабочих мест. Всего же в ФРГ, где продолжается бум онлайн-торговли, на американскую корпорацию по бессрочным трудовым договорам работают около 28 000 человек. Автор: Андрей Гурков

