Чему Илон Маск научил бывшую ГДР, построив под Берлином завод Tesla

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Как привлечь иностранных инвесторов в Восточную Германию, долго страдавшую от деиндустриализации? Политики рассказали о том, как надо работать с компаниями из Америки и Китая.
Не успела Tesla достроить свою гигафабрику в Грюнхайде, как другая американская корпорация, один из лидеров мировой микроэлектроники Intel, объявила, что реализует свой новый гигантский проект в Европе тоже в Восточной Германии.
Никто не утверждает, что пример Илона Маска сыграл тут решающую роль. И все же успешное строительство завода его компании вполне могло повлиять на решение Intel вложить 17 млрд евро (это крупнейший инвестпроект отдельно взятой фирмы в истории ФРГ!) в сооружение комплекса из двух предприятий по выпуску микрочипов именно в восточногерманском Магдебурге.
Как бы то ни было, бывшая ГДР, долго страдавшая после объединения Германии в 1990 году от деиндустриализации и оттока рабочей силы, переживает сейчас подлинный инвестиционный бум, причем его движущей силой оказались иностранные компании. И сильнейший импульс этому буму, несомненно, дал завод по выпуску ежегодно 500 тысяч электромобилей Tesla. Его соорудили в рекордно короткие для ФРГ сроки под Берлином в федеральной земле Бранденбург. Конвейер заработал в марте 2022 года.
Так что не удивительно, что доклад с весьма показательным заголовком: "2 года Tesla: чему мы научились?" стал в этом году одним из центральных пунктов программы ежегодного Восточногерманского экономического форума (Ostdeutsches Wirtschaftsforum), состоявшегося в курортном городке Бад-Заров. Своими выводами из опыта работы с корпорацией Илона Маска поделился министр экономики, труда и энергетики Бранденбурга профессор Йорг Штайнбах (Jörg Steinbach).
И первое, с чего он начал, был тот огромный рекламный эффект для всего региона, который вызвал приход столь именитого, пусть и не бессорного инвестора: "Мы и представить себе не могли, что этот проект привлечет к Бранденбургу такое внимание за рубежом".
Министр назвал три инвестиционных решения, которые стали прямым следствием сооружения гигафабрики Tesla по производству электромобилей, а в перспективе и аккумуляторных батарей: за последний год немецкий химический концерн BASF, австралийско-германская компания Altech Industries и канадская Rock Tech Lithium объявили о строительстве в земле Бранденбург заводов по производству различных материалов для аккумуляторных батарей и их рециклингу.
Сейчас еще три десятка крупных компаний из разных отраслей изучают возможности инвестировать в Бранденбурге порядка 11 млрд евро, что существенно больше, чем до пандемии и появления завода Tesla, сообщил земельный министр экономики и подчеркнул: "Даже если только 10 процентов этой суммы в конечном счете будут вложены в нашем регионе, то это уже будет большим успехом".
Работая с Tesla, продолжил он, мы многое поняли о том, как следует организовывать процесс "политического сопровождения" проектов подобного масштаба. Так, в региональном правительстве, извлек урок Йорг Штайнбах, непременно должен быть свой проект-менеджер, который, в первую очередь, координировал бы процесс выдачи всевозможных разрешений различными ведомствами и службами. В случае с Tesla их было более 20.
В этой связи докладчик похвалил правительство соседней восточногерманской земли Саксония-Анхальт, которое, учтя опыт Бранденбурга, после решения Intel инвестировать в Магдебурге назначило одного из заместителей регионального министра экономики ответственным за сопровождение проекта, рассчитанного примерно на пять лет.
Однако уже на стадии общеевропейского тендера, а затем подготовки инвестиционного решения, Intel по темпам работы в Магдебурге, похоже, вполне мог конкурировать с Tesla в Грюнхайде. Во всяком случае Бернд Хольтхаус (Bernd Holthaus), HR-директор немецкого подразделения американского гиганта микроэлектроники, рассказал в ходе дискуссии после доклада бранденбургского министра, что власти Саксонии-Анхальт в течение целого года работали "с невероятной скоростью".
Получается, что немецкий бюрократический аппарат, который принято ругать за нерасторопность, вполне способен действовать быстро, гибко и слаженно, особенно когда его подгоняет знаменитый на весь мир и напористый инвестор с большой суммой вложений. В то же время у госаппарата Германии, подчеркнул топ-менеджер Intel Бернд Хольтхаус, имеется и огромное преимущество: он обеспечивает инвесторам правовую защищенность, и "если решение принято, то его уже не меняют, как это нередко происходит в других странах".
Участвовавший в дискуссии Роберт Херман (Robert Hermann), глава немецкого правительственного внешнеторгового агентства Germany Trade & Invest (GTAI), призванного привлекать в Германию иностранных инвесторов, подтвердил: "То, что мы воспринимаем как бюрократизм, за рубежом зачастую расценивают как правовую надежность".
А министр экономики, туризма, сельского и лесного хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце (Sven Schulze) после года интенсивного общения с корпорацией Intel укрепился в убеждении, что Евросоюз и особенно Германия еще и потому так привлекательны сегодня для крупных международных корпораций, что представляют собой "один из немногих оставшихся на планете регионов политической стабильности".
В свою очередь, министр экономики, науки и цифрового общества Тюрингии Вольфганг Тифензее (Wolfgang Tiefensee) поделился опытом работы с китайским инвестором. Производитель аккумуляторных батарей для электромобилей CATL завершает сейчас близ Эрфурта, столицы этой восточногерманской федеральной земли, строительство своего первого за пределами КНР завода стоимостью свыше 1,8 млрд евро. Его открытие ожидается нынешней осенью.
Штаб-квартира немецкого филиала CATL близ Эрфурта рядом со строящимся заводом акукумуляторных батарей
А рядом еще в 2020 году открылся научно-исследовательский центр по разработке батарейных технологий, входящий в систему Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft) – объединения немецких институтов прикладных исследований. Правительство Тюрингии выделило на создание и работу этого центра 13,5 млн евро. "Мы вместе будем заниматься научными разработками", - такая перспектива, по словам министра, стала одним из решающих аргументов, побудивших компанию CATL остановить свой выбор именно на Эрфурте.
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