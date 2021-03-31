 Чтобы увидеть будущее автопрома ФРГ, надо посмотреть на бывшую ГДР | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 08.04.2021

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Экономика

Чтобы увидеть будущее автопрома ФРГ, надо посмотреть на бывшую ГДР

Восточная Германия после длительной деиндустриализации превращается в европейский центр производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Особую роль предстоит сыграть Берлину.

Строительство гигафабрики Tesla в Грюнхайде под Берлином

Строительство гигафабрики Tesla в Грюнхайде под Берлином близится к завершению

Что общего у немецких городов Берлин, Цвиккау, Дрезден, Лейпциг, Эрфурт, Каменц, Биттерфельд-Вольфен? Все они находятся в Восточной Германии. И все они заняты - либо вскоре займутся - производством электромобилей или компонентов к ним. Бывшая ГДР, долго страдавшая от деиндустриализации после краха социалистической плановой экономики, стремительно превращается сейчас в европейский центр по выпуску автомобилей на электрической тяге. Иными словами, идет теперь в самых первых рядах по магистральному пути развития мировой автомобильной промышленности.

Этот индустриальный прорыв обеспечили восточногерманским федеральным землям Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия как немецкие автоконцерны Volkswagen, Daimler, BMW, так и иностранные инвесторы - от американской корпорации Tesla до китайских производителей аккумуляторных батарей.

Гигафабрика Tesla в Грюнхайде: Берлин - новый центр автостроения

Наиболее известный во всем мире пример новой промышленной специализации Восточной Германии - первая в Европе (и четвертая в мире) гигафабрика Tesla в бранденбургском местечке Грюнхайде под Берлином. Проектная мощность завода - 500 тысяч электромобилей в год, что автоматически превращает берлинский регион в новый центр немецкого и в целом европейского автомобилестроения.

Сооружение Gigafactory 4, начавшееся в 1-м квартале 2020 года, идет, несмотря на пандемию и неизбежные при столь крупных проектах трудности, рекордными для современной ФРГ темпами. Сейчас полным ходом устанавливают оборудование, и уже в июле здесь планируют приступить к серийному выпуску для стран Евросоюза и для экспорта за пределы ЕС компактного кроссовера Tesla Y, а затем и электромобиля среднего класса Model 3.

Адрес завода Tesla в Грюнхайде: улица Тесла, № 1

Адрес завода в Грюнхайде: улица Тесла, № 1

А рядом с автозаводом глава Tesla Илон Маск собирается развернуть крупнейшее в мире производство аккумуляторных батарей, которое могло бы стартовать в 2022 году. По данным информационного агентства dpa, американская корпорация, которой Германия гарантировала крупные субсидии, уже инвестировала в Грюнхайде порядка 6 млрд евро.

Первоначально Tesla намерена нанять 12 тысяч человек, но местные власти исходят из того, что в перспективе, к концу десятилетия, на предприятии, расположенном в 35 километрах к юго-востоку от центра Берлина, могут быть созданы до 40 тысяч рабочих мест. К тому же в самой столице Германии Илон Маск хотел бы открыть конструкторский и дизайнерский центр Tesla, но пока корпорация сосредоточена на завершении строительства завода.   

Старейший завод Daimler займется инновациями для электромобилей

Но даже если Берлин так и не станет местом, где проектируют новые "Теслы", здесь в любом случае будут создавать прототипы новых электрических "Мерседесов" и выпускать компоненты к ним. Такое решение принял в марте автоконцерн Daimler. Его подразделение Mercedes-Benz сворачивает на своем берлинском моторостроительном заводе продолжавшийся почти 120 лет выпуск двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Впредь оно будет совместно с Siemens отрабатывать на этом предприятии, получившем название Digital Factory Campus Berlin, цифровые технологии автоматизированного производства электромобилей. А затем внедрять их на 30 своих автозаводах по всему миру, которые шаг за шагом будут отказываться от ДВС.  

Старейший завод Daimler в Берлине

Старейшему заводу Daimler в Берлине предстоит модернизация и переориентация на электромобили

В известной мере Daimler возвращается к истокам немецкого автостроения, только на новом витке технологического развития. В 1902 году тогда еще молодая компания купила в берлинском районе Мариенфельде завод, на котором в то время, на заре автостроения, выпускали автомобили как с ДВС, так и с электрическими моторами. И вот теперь старейшему действующему предприятию Daimler предстоит стать в концерне самым инновационным.

Daimler, как и Siemens, вложит в модернизацию предприятия на юге Берлина порядка 60 млн евро, сообщают СМИ. При этом, правда, часть нынешних 2400 рабочих мест придется сократить. Однако отсюда всего 45 километров до гигафабрики в Грюнхайде, так что часть работников, возможно, последует примеру бывшего директора завода, который еще в прошлом году перешел на работу к Tesla.

Volkswagen ID.3 и ID.4: большие надежды на глобальный успех

Наряду с берлинским регионом ключевую роль в превращении Восточной Германии в центр производства электромобилей играет расположенный в трехстах километрах южнее саксонский город Цвиккау. В свое время он тоже стоял у истоков немецкого автомобилестроения: с 1904 года предприниматель Август Хорьх (August Horch) выпускал здесь сначала автомобили Horch, а затем Audi. Во времена ГДР национализированный автозавод производил микролитражку Trabant, ставшую одним из символов социалистической Германии, а в 1990 году, еще до формального воссоединения страны, предприятие фактически вошло в состав Volkswagen.

На конвейере завода Volkswagen в Цвиккау идет сборка электромобиля ID.4

На конвейере завода Volkswagen в восточногерманском Цвиккау идет сборка электромобиля ID.4

Сегодня крупнейший автоконцерн Европы решительнее и быстрее всех других немецких автостроителей переводит свою продукцию на электрическую тягу, причем его первым автозаводом (из 118 в 30 странах мира), полностью перешедшим на выпуск электромобилей, стало именно предприятие в Цвиккау. В июне 2020 года с конвейера сошел последний автомобиль с ДВС, с тех пор здесь производят как причисляемый к гольф-классу VW ID.3, первый серийный электромобиль Volkswagen, так и компактный электрический кроссовер VW ID.4. В 2022 году объемы производства планируется довести до 300 тысяч машин.

С этими двумя новинками Volkswagen связывает особые надежды: они призваны повторить огромный коммерческий успех легендарных массовых моделей "Жук" и VW Golf. С января 2021 года ID.3 выпускают также в ста километрах от Цвиккау, в саксонской столице Дрездене, в так называемой "Стеклянной мануфактуре", открытой в 2001 году. Здесь раньше осуществлялась сборка снятого теперь с производства лимузина премиум-класса VW Phaeton.

Главное здание завода BMW в Лейпциге

Главное здание построенного в 2005 году завода BMW в Лейпциге

Третьей точкой производства электромобилей в восточногерманской земле Саксония является расположенный примерно в 80 километрах к северу от Цвиккау завод BMW в Лейпциге. Он был построен в 2005 году и уже с 2013 года выпускает чрезвычайно успешный по сей день электромобиль малого класса BMW i3: в октябре 2020 года число проданных экземпляров превысило 200 тысяч.

Крупные инвестиции в производство аккумуляторных батарей  

Одновременно с выпуском собственно электромобилей сразу в нескольких точках Восточной Германии развивается производство аккумуляторных батарей к ним. В этой сфере ФРГ, и в целом Евросоюз, довольно долго отставали от США и особенно от азиатских стран - Японии, Южной Кореи и Китая, но теперь, в том числе благодаря целенаправленной промышленной политике ЕС, весьма быстро их догоняют.

Два завода Daimler по производству аккумуляторных батарей в Каменце близ Дрездена

Два завода Daimler по производству аккумуляторных батарей в Каменце близ Дрездена

У Daimler вот уже третий год работают на полную мощность сразу два завода по выпуску аккумуляторных батарей в саксонском Каменце близ Дрездена. В феврале этого года американская компания Microvast приступила к серийному производству в бранденбургском Людвигсфельде к югу от Берлина. На заводе BMW в Лейпциге оно должно начаться нынешним летом.

Тем временем китайский концерн CATL сооружает в Тюрингии под Эрфуртом один из крупнейших в мире заводов по выпуску аккумуляторных батарей стоимостью 1,8 млрд евро. Он обеспечит работой около 2 тысяч человек. Другая компания из Китая, Farasis Energy, вложила 600 млн евро в строительство завода в земле Саксония-Анхальт в городе Биттерфельде-Вольфене, традиционном центре восточногерманской химической промышленности. Оба предприятия планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году, когда должно заработать производство батарей и на заводе Tesla в Грюнхайде.

Таким образом, на территории бывшей ГДР к югу от Берлина сейчас быстрыми темпами формируется целый кластер из более десяти крупных предприятий (не считая многочисленных поставщиков), занимающихся производством электромобилей и компонентов к ним. Можно исходить из того, что этот кластер во многом является прообразом того, как лет через 15, а то и раньше, будет выглядеть автомобильная промышленность всей Германии.

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    Автор: Андрей Гурков


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