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Volkswagen AG

Volkswagen AG - один из крупнейших в Германии и мире автоконцернов со штаб-квартирой в нижнесаксонском Вольфсбурге. Volkswagen производит легковые и коммерческие автомобили.

Немецкий концерн Volkswagen AG (АО "Фольксваген") - акционерное общество, основанное в 1937 году и специализирующееся на производстве легкового и коммерческого автотранспорта. Под маркой Volkswagen во всем мире выпускается более 40 моделей автомобилей. До 2028 года Volkswagen планирует произвести 22 млн электромобилей 70 различных моделей. Наиболее популярной моделью Volkswagen считается линейка Golf. Производственные площади Volkswagen, кроме Германии, находятся также в странах Центральной и Южной Америки, Европы и Азии. В России сборка автомобилей Volkswagen производится на заводе в Калуге. По объемам продаж Volkswagen AG - главный конкурент японской компании Toyota.

ARCHIV - 11.05.2016, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Auspuff eines Volkswagens auf einem Mitarbeiterparkplatz, aufgenommen mit dem Verwaltungshochhaus des VW-Werks im Hintergrund. (Zu dpa Betrogen und manipuliert - Die Diesel-Krise im Überblick) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Кто виновен в "дизельгейте"? Начался суд над менеджерами VW 16.09.2021

В Германии начался судебный процесс по делу о "дизельном скандале" в автоконцерне Volkswagen. Экс-главы компании на скамье подсудимых (пока) нет. Подробности - у DW.
Qualmender Autoauspuff | Verwendung weltweit

Экоактивисты в ФРГ грозят судами трем автопроизводителям 03.09.2021

DUH, Greenpeace и активистка Fridays for Future требуют от Daimler, BMW и VW до 2030 года отказаться от двигателей внутреннего сгорания и до конца октября назвать конкретные меры по защите климата.
ARCHIV 2015 **** ILLUSTRATION - Der Auspuff eines Autos ist am 04.11.2015 vor einem Volkswagen-Gebrauchtwagenhändler in Hannover (Niedersachsen) zu sehen. Im bundesweit ersten Prozess wegen des VW-Abgas-Skandals entscheidet das Landgericht Bochum am 16. März, ob der Kläger sein knapp ein Jahr altes Auto zurückgeben darf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa/lnw: «Käufer will seinen VW zurückgeben - Gericht entscheidet über Klage» vom 16.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Volkswagen объявил, когда и где прекратит выпуск автомобилей с ДВС   30.06.2021

Темпы перехода бренда легковых машин VW на производство исключительно электромобилей будут зависеть от специфики различных регионов мира. Быстрее всего процесс пойдет в Европе.
ARCHIV - 19.01.2017, Berlin: Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, kommt als Zeuge zur Sitzung des Abgas-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages. Knapp fünf Jahre nach dem Auffliegen der Abgasaffäre bei Volkswagen hat das Braunschweiger Landgericht die Betrugsanklage gegen Ex-Konzernchef Martin Winterkorn zugelassen. Dies teilte die zuständige Kammer am Mittwoch mit. (zu dpa Anklage zugelassen «Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn kommt») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Дизельный скандал: топ-менеджеры Volkswagen заплатят рекордные штрафы 09.06.2021

Требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна. Общая сумма, которую VW получит от четырех бывших управленцев, составит 288 млн евро.
Ein Volkswagen steht auf dem Messestand von VW in Hannover vor der US amerikanischen Flagge, aufgenommen am 25.04.2016. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Первоапрельская шутка Volkswagen вызвала расследование в США 30.04.2021

Американское отделение VW объявило о смене названия на Voltswagen, а потом назвало это шуткой с целью привлечь внимание к своим электромобилям. Комиссия по ценным бумагам США проверяет, повлияло ли это на курс акций.
Das Baugelände der Tesla Gigafactory östlich von Berlin (Luftaufnahme mit einer Drohne). In der Fabrik sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden. Der US-Elektroautobauer rechnet für seine geplante erste Fabrik in Europa vorerst mit bis zu 10 500 Mitarbeitern im Schichtbetrieb.

Чтобы увидеть будущее автопрома ФРГ, надо посмотреть на бывшую ГДР 08.04.2021

Восточная Германия после длительной деиндустриализации превращается в европейский центр производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Особую роль предстоит сыграть Берлину.
ARCHIV - Die US-Flagge spiegelt sich am 13.05.2009 in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee im VW-Zeichen auf dem Kühlergrill eines Volkswagens. (zu dpa: VW-Manager vor Gericht: Bauernopfer oder Drahtzieher im Abgas-Krimi? vom 16.03.2017) Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Переименование" VW в США в Voltswagen - маркетинговый ход 31.03.2021

В немецком автоконцерне сказали, что сообщение о переименовании - попытка привлечь внимание к электромобилям VW. Название Voltswagen будет использоваться в рекламе, на сайте и в соцсетях Volkswagen в США.
MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 24: Martin Winterkorn looks on during the FC Bayern Muenchen Annual General Assembly at Audi-Dome on November 24, 2017 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Volkswagen потребует компенсацию от бывших шефов за дизельный скандал 26.03.2021

Автоконцерн будет добиваться компенсационных выплат от экс-главы VW Винтеркорна и экс-главы Audi Штадлера. Сумма компенсации пока неизвестна.
ARCHIV - 16.05.2018, Bayern, München: Mitarbeiter von MAN Truck & Bus arbeiten in einer Produktionsstraße. Der Lastwagenbauer MAN gehört zur VW-Lkw-Tochter Traton. (Zu dpa VW-Lkw-Tochter Traton schließt 2020 Verlust nicht aus) Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Volkswagen: электрические грузовики и автобусы перспективнее водородных 23.03.2021

Грузовое подразделение VW холдинг Traton с брендами MAN и Scania делает ставку на электромоторы и сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания. У H2 шансы будут только в нишах.
29.07.2020, Sachsen, Dresden: Ein VW ID.4 (l) und VW ID.3 stehen anlässlich einer Fahrzeugpräsentation von Volkswagen auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche. Der VW ID.4 ist der erste rein elektrisch angetriebene SUV von Volkswagen und wird in Zwickau gebaut. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Продажи электромобилей в ФРГ: рост в три раза и явное лидерство группы VW 09.01.2021

Каждая четвертая новая легковая машина в Германии имела в 2020 году альтернативный двигатель. Из электрических моделей наибольшим спросом пользовались малый класс и внедорожники.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein KFZ-Servicetechniker hält am 08.10.2015 die Abdeckung vor einem vom Abgas-Skandal betroffenen 2.0l TDI Dieselmotor vom Typ EA189 in einem VW Touran in einer Autowerkstatt in Hannover (Niedersachsen). (zu dpa Aufbruch mit Altlasten: Volkswagen geht in drittes «Dieselgate»-Jahr vom 22.12.2016) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Дизельгейт": не все иски к Volkswagen будут удовлетворены 14.12.2020

О манипуляциях VW с программным обеспечением дизельных автомобилей стало известно в 2015 году. Срок давности по "дизельгейту" в Германии истек в конце 2018 года, указали в Федеральной судебной палате.
GERMANY, BONN - SEPTEMBER 30: The big billing! When proceeding before the Higher Regional Court in Brauschweig should be clarified, wheter VW customers in the diesel scandal claim to compesation. Symbol photo with the Volkswagen (VW) logo and a Justitia figure. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за "дизельгейта" 27.07.2020

По данным Федеральной торговой комиссии, более 86 процентов потребителей предпочли, чтобы Volkswagen выкупил их авто, или досрочно расторгли договор аренды.

ARCHIV - 11.05.2016, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Auspuff eines Volkswagens auf einem Mitarbeiterparkplatz, aufgenommen mit dem Verwaltungshochhaus des VW-Werks im Hintergrund. (Zu dpa Betrogen und manipuliert - Die Diesel-Krise im Überblick) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Европейский суд усилил права пострадавших в "дизельном скандале" 09.07.2020

Суд разрешил автовладельцам, приобревшим автомобили VW с предустановленным программным обеспечением, позволявшим манипулировать экологическими тестами, подавать иски в стране, где была куплена машина.
ARCHIV - Ein großes Logo von Volkswagen leuchtet am 04.02.2016 in der Morgendämmerung auf dem VW-Tower in Hannover (Niedersachsen) - fotografiert mit einer roten Ampel. Im Abgasskandal will Volkswagen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung Medienberichten zufolge in höchster Instanz verhindern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Решение суда в США грозит VW новыми миллиардными штрафами 02.06.2020

Два округа Юты и Флориды могут затребовать огромные штрафы для немецкого автоконцерна Volkswagen в рамках "дизельгейта". Окружной апелляционный суд США не увидел преград для подобных претензий.
ARCHIV - Ein großes Logo von Volkswagen leuchtet am 04.02.2016 in der Morgendämmerung auf dem VW-Tower in Hannover (Niedersachsen) - fotografiert mit einer roten Ampel. Im Abgasskandal will Volkswagen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung Medienberichten zufolge in höchster Instanz verhindern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Cуд в Германии признал право автовладельцев потребовать у VW деньги назад 25.05.2020

Сумма компенсации, которую могут потребовать у концерна владельцы автомобилей VW, пострадавшие в рамках "дизельного скандала", должна учитывать пробег автомобиля, постановила Федеральная судебная палата Германии.
ARCHIV - 01.03.2019, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Mitarbeiter zeigt ein VW Logo kurz vor Einbau in einen Volkswagen Touran in der Endmontage im VW Werk. Die Volkswagen AG präsentiert am 12.03.2019 in Wolfsburg die Zahlen des Geschäftsjahres 2018. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суд в Германии объявил об урегулировании претензий к VW по "дизельгейту" 30.04.2020

235 тысяч владельцев автомобилей VW поддержали мировое соглашение по дизельному скандалу и получат компенсации.
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