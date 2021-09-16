Volkswagen AG - один из крупнейших в Германии и мире автоконцернов со штаб-квартирой в нижнесаксонском Вольфсбурге. Volkswagen производит легковые и коммерческие автомобили.

Немецкий концерн Volkswagen AG (АО "Фольксваген") - акционерное общество, основанное в 1937 году и специализирующееся на производстве легкового и коммерческого автотранспорта. Под маркой Volkswagen во всем мире выпускается более 40 моделей автомобилей. До 2028 года Volkswagen планирует произвести 22 млн электромобилей 70 различных моделей. Наиболее популярной моделью Volkswagen считается линейка Golf. Производственные площади Volkswagen, кроме Германии, находятся также в странах Центральной и Южной Америки, Европы и Азии. В России сборка автомобилей Volkswagen производится на заводе в Калуге. По объемам продаж Volkswagen AG - главный конкурент японской компании Toyota.