Volkswagen не закроет 3 завода, но сократит штаты на 35 000

О том, что "Volkswagen собирается закрыть в Германии три автозавода", всю осень писали многие СМИ, причем некоторые даже использовали слово "планирует". На самом деле это был не столько план, сколько угроза.

Никаких массовых увольнений на заводах VW не будет

Руководство крупнейшего автостроителя Европы предупреждало тем самым профсоюзы, что на предстоящих переговорах о новом тарифном соглашении речь пойдет вовсе не об очередном повышении зарплат, а о радикальном сокращении избыточных мощностей и, соответственно, штата, поскольку немецкий автогигант оказался слишком большим в новых конкурентных условиях на мировом рынке. А потому столкнулся с резким снижением прибыльности.

И вот после четырех безрезультатных раундов переговоров, сопровождавшихся встречами руководства концерна с трудовым коллективом и двумя предупредительными забастовками, в ходе пятого раунда, продолжавшегося в общей сложности 70 часов (абсолютный рекорд в истории концерна), вечером 20 декабря был достигнут компромисс. Он свидетельствует как о глубине того кризиса, в котором оказался концерн Volkswagen Group и особенно его основное подразделение, компания Volkswagen AG с брендом VW, так и о готовности обеих сторон, работодателя и трудового коллектива, к кардинальным реформам.

Вольфсбург, декабрь 2024. Очередной раунд переговоров между руководством концерна Volkswagen (справа) и представителями профсоюза Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Ведь они согласовали действительно масштабные решения. Ни один из 10 автозаводов VW в Германии не будет закрыт, но число работников, составляющее сейчас свыше 120 000, уменьшится более чем на 35 000. Однако - и это принципиально важно - произойдет сокращение не сразу, а в течение пяти лет, до 2030 года. Поэтому никаких массовых увольнений в концерне Volkswagen не будет. Его руководство взяло на себя обязательство провести "социально приемлемое" сокращение штатов. Это означает, что будут ликвидировать освобождающиеся места или, к примеру, снизят число обучающихся на производстве. Одновременно уменьшатся и производственные мощности.

VW будет выпускать на 730 000 автомобилей меньше

А не проще было бы просто закрыть один из крупных заводов, спросила у председателя правления Volkswagen Group Оливера Блуме (Oliver Blume) газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Согласованное теперь сокращение мощностей на разных предприятиях соответствует объемам производства двух-трех больших заводов", - ответил он.

Предприятия, выпускающие легковые машины бренда VW, коммерческие автомобили VW и комплектующие к ним, пояснил Оливер Блуме, "производят намного больше автомобилей и деталей к ним, чем запрашивают наши клиенты". Достигнутая теперь договоренность приведет к сокращению производственных мощностей по выпуску примерно 730 000 автомобилей в год, что с технической точки зрения обеспечит конкурентоспособность Volkswagen, подчеркнул его глава.

Эссен, ноябрь 2024. Стоянка нераспроданных новых автомобилей немецких автостроителей Фото: Martin Meissner/AP/picture alliance

По его словам, в среднесрочной перспективе Volkswagen сможет экономить в год порядка 15 млрд евро. Из них 4 млрд евро будут получены благодаря мерам, так или иначе связанным с персоналом. Ведь достигнутые договоренности предполагают не только сокращение штата. Рабочие отказались от повышения зарплат, а примерно 4 000 менеджеров урежут бонусы. В результате в 2025 и 2026 годах они будут зарабатывать на 10% меньше, чем до сих пор, и в последующие три года зарплаты тоже окажутся меньше, чем раньше, сообщила газета Süddeutsche Zeitung, но Volkswagen это еще не подтвердил.

Так что ведущий немецкий автостроитель взялся за решение сразу двух ключевых проблем автомобильной промышленности Германии, а это: излишние производственные мощности и высокие расходы на персонал. О том, что сокращение автопрома ФРГ неизбежно, в сентябре предупреждал Институт немецкой экономики в Кельне (IW). Он опубликовал исследование, которое доказывало, что в 21-м веке центр мирового автомобилестроения переместился в Китай и в целом в Азию.

Проблемы на китайском рынке подтолкнули к реформам

Это больно ударило не только по Volkswagen, но также по BMW и Mercedes-Benz, поскольку все эти немецкие автостроители оказались в сильной зависимости от китайского рынка, причем у VW она была особенно высокой: в конце прошлого десятилетия 40% глобальных продаж этого бренда приходились на КНР. А теперь из-за окрепших китайских конкурентов все хуже продаются как те автомобили, которые VW строит в самом Китае, так и те, которые он экспортирует туда из Германии. В результате доходы от бизнеса в Китае уже не получается использовать для поддержки производства в Германии, отметил Оливер Блуме в интервью FAZ. Более того, теперь китайские компании начинают экспансию на европейском рынке.

Пекин, апрель 2024. Глава Volkswagen Оливер Блуме рекламирует на международном автосалоне в китайской столице продукцию своего концерна Фото: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

Что же касается издержек на персонал, то Volkswagen тратил до сих пор на содержание своего штата больше всех автостроителей в мире, сообщило агентство Reuters со ссылкой на подсчеты экспертов, которые изучили долю расходов на сотрудников в выручке такого рода компаний.

Но теперь автогигант взялся за решение этих проблем. Одновременно руководство Volkswagen корректирует свою производственную стратегию. Так, трудности в Китае отчасти объясняются тем, что на китайском рынке стремительно растет доля электромобилей, а у VW нет соответствующих моделей для эконом-класса. Это мешает увеличению продаж и в Европе.

Однако в ходе предстоящих кардинальных изменений в концерне и это должно измениться. "Подтверждаю наше обещание: с 2026 года мы выведем на рынок четыре модели за 25 000 евро, а в 2027 году автомобиль за 20 000 евро", - заявил Оливер Блуме газете FAZ.

Головной завод переключается на электромобили

Об ускорении перевода немецких автозаводов VW на выпуск электрических моделей говорит и следующий факт: с 2027 года Volkswagen прекратит выпуск на своем головном предприятии в Вольфсбурге моделей Golf и Golf Variant c двигателями внутреннего сгорания и перенесет их производство на свой завод в Мексике. Вместо этого в Вольфсбурге, где сейчас трудятся порядка 62 000 человек, с конвейеров будут сходить только электромобили: VW ID.3, электрический Golf, Cupra Born и одна из будущих моделей эконом-класса.

Электрический микроавтобус VW ID. BUZZ производится на заводе Volkswagen в Ганновере Фото: DW

На вопрос FAZ, а как всей Германии вырваться из нынешних экономических трудностей, Оливер Блуме ответил, что политикам (читай: будущему правительству ФРГ, которое будет сформировано после досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025) необходимо, прежде всего, обеспечить благоприятные рамочные условия для деятельности промышленных предприятий. И перечислил, в чем немецкие индустриальные компании нуждаются сейчас больше всего. Это снижение налогов и отчислений, упразднение бюрократических преград, обеспечение энергоснабжения по доступным ценам и твердое выполнение правительством обещаний по поддержке бизнеса.

Тем самым он недвусмысленно намекнул на то, что нынешнее правительство в конце 2023 года внезапно прекратило субсидировать покупку электромобилей, что в 2024 году привело к ощутимому снижению их продаж в Германии и стало одной из причин нынешних проблем концерна Volkswagen.