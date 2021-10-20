Opel Automobile GmbH - немецкий производитель автомобилей, активы которого принадлежат французской компании Groupe PSA.

Фирма Opel была создана в 1862 году в Рюссельсхайме инженером Адамом Опелем - как фабрика по производству швейных машинок. С 1886 по 1940 год здесь также производились велосипеды. В 1898 году, через три года после смерти Адама Опеля, его супруга Софи Опель решила наладить производство автомобилей.



В 1929 году Adam Opel AG стала "дочкой" американского автоконцерна General Motors. В 2017 году компания была продана группе PSA (объединение Peugeot и Citroen), изменив форму собственности и став Opel Automobile GmbH.



На десяти заводах компании в Европе по состоянию на 2018 год работают 37 000 человек, в том числе 19 000 - в Германии. Все производства являются самостоятельными дочерними предприятиями компании. Головной завод и штаб-квартира Opel находится в Рюссельсхайме, еще два немецких производства расположены в Кайзерслаутерне и Айзенахе. Ряд моделей Opel производятся в США и Южной Корее.