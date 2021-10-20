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Opel

Opel Automobile GmbH - немецкий производитель автомобилей, активы которого принадлежат французской компании Groupe PSA.

Фирма Opel была создана в 1862 году в Рюссельсхайме инженером Адамом Опелем - как фабрика по производству швейных машинок. С 1886 по 1940 год здесь также производились велосипеды. В 1898 году, через три года после смерти Адама Опеля, его супруга Софи Опель решила наладить производство автомобилей.

В 1929 году Adam Opel AG стала "дочкой" американского автоконцерна General Motors. В 2017 году компания была продана группе PSA (объединение Peugeot и Citroen), изменив форму собственности и став Opel Automobile GmbH.

На десяти заводах компании в Европе по состоянию на 2018 год работают 37 000 человек, в том числе 19 000 - в Германии. Все производства являются самостоятельными дочерними предприятиями компании. Головной завод и штаб-квартира Opel находится в Рюссельсхайме, еще два немецких производства расположены в Кайзерслаутерне и Айзенахе. Ряд моделей Opel производятся в США и Южной Корее.

Hohe Stickoxid-Emissionen bei einem getesteten Opel Zafira Diesel Deutsche Umwelthilfe stellt Ergebnisse von Abgasmessungen an einem Euro 6 Diesel-Pkw vor – Einhaltung der Stickoxid (NOx)-Emissionen ist im EU-Abgasprüfzyklus beim getesteten Pkw davon abhängig, dass sich die Hinterräder nicht drehen – DUH fordert das Kraftfahrt-Bundesamt zu einer Überprüfung des Fahrzeugtyps auf – Weitere Fahrzeugtests an deutschen und ausländischen Diesel-Pkw sind beauftragt Copyright: Holzmann/DUH

Дизельный скандал: Opel выплатил штраф в 65 млн евро 20.10.2021

Opel избежал суда по обвинению в манипуляциях с занижением вредных выхлопов, однако выплатил штраф в размере 64,8 млн евро.
Mitarbeiter fertigen den Opel Grandland X im Opel-Werk. Beim Autobauer Opel ist vergangene Woche die Produktion schrittweise wieder hochgefahren worden. Die PSA-Tochter hatte im März in Eisenach die Produktion eingestellt und das Werk heruntergefahren.

Из-за дефицита микрочипов завод Opel в Айзенахе закрывается до конца года 30.09.2021

Глобальный дефицит микросхем больнее других отраслей экономики ударил по автопрому. Ряд немецких производителей уже закрывали свои заводы, теперь как минимум до начала 2022 остановился завод Opel в Айзенахе.
©PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/Lionel VADAM ; Montbéliard ; 04/01/2021 ; Illustration - illuest - Montbéliard le 04/01/2021 - Stellantis est un futur groupe automobile franco-italien fondé par la fusion du Groupe FCA et du Groupe PSA. 4e constructeur mondial, il exploitera et commercialisera les marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, Jeep, Chrysler, Dodge, RAM, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall. Les actionnaires sont appelés à se prononcer ce lundi 4 janvier sur la création de ce groupe comptant plus de 400000 salariés et 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Photo Lionel VADAM

Слияние автоконцернов PSA и Fiat Chrysler состоялось 16.01.2021

Возникший в результате слияния предприятий PSA и Fiat Chrysler автоконцерн Stellantis является четверым в мире по величине.
Logos of Peugeot and Fiat are seen in this illustration picture taken October 30, 2019. REUTERS/Regis Duvignau/Illustration

Автоконцерны PSA и Fiat Chrysler заявили о слиянии 18.12.2019

В результате слияния Fiat Chrysler и PSA появится четвертый по величине автоконцерн мира. Правительство Франции намерено поддержать новую компанию.
German Chancellor Angela Merkel speaks during a ceremony marking start of the production of a new electric Volkswagen model ID.3 in Zwickau, Germany, November 4, 2019. REUTERS/Matthias Rietschel

Станет ли Volkswagen ID.3 народным электромобилем? 04.11.2019

"Фольксваген" хочет повторить успех своих легендарных массовых моделей "Жук" и VW Golf. Первый в Германии завод по выпуску только электрических автомобилей будет в бывшей ГДР.

Logos of Peugeot and Fiat are seen in this illustration picture taken October 30, 2019. REUTERS/Regis Duvignau/Illustration

Fiat Chrysler и PSA начали официальные переговоры о слиянии 31.10.2019

В результате слияния появится четвертая в мире по величине автогруппа. FCA и PSA рассчитывают, что слияние позволит им решить и внутренние проблемы.
FILE - In this May 28, 2019, file photo, the Fiat Chrysler Automobiles logo appears above a post on the floor of the New York Stock Exchange. Japanese automaker Nissan wasnâ€™t consulted about a proposed merger between its French alliance partner Renault and Fiat Chrysler and has little say over the issue. Partnering with a colossal Renault-Fiat Chrysler could help Nissan slash costs on shared components and research. (AP Photo/Richard Drew, File)

Fiat Chrysler и PSA подтвердили переговоры о слиянии 30.10.2019

Итальяно-американский концерн однажды уже вел переговоры с материнским концерном Opel о слиянии, но они закончились провалом. Теперь FCA предпринимает новую попытку.
Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 stattfand. Das Porsche-Museum in Stuttgart, wo am 24.-25. Oktober 2019

Автопром Германии ускоряет переход на гибриды и электромобили 30.10.2019

Генеральные директора BMW, Daimler, Opel и Porsche рассказали на конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 в Штутгарте, когда немецкие автомобили станут электрическими.

США нацелились на активы Кадырова в арабских странах в связи с делом Немцова. DW Новости (14.03.19) 14.03.2019

Резолюция Конгресса по делу об убийстве Немцова предполагает поиск активов Кадырова. О том, почему в документе появилось имя лидера Чечни, и как США собираются искать его активы в арабских странах, - в выпуске DW Новости.
Everyday hero: The Opel Vivaro Sport combines dynamic design with the usual practicality of an LCV.

Opel возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями 14.03.2019

Производитель автомобилей Opel объявил о возвращении в Россию с несколькими новыми моделями, одна из которых будет импортироваться из Германии, а две другие - собираться в Калуге. Opel ушел из РФ в 2015 году.
An Opel logo is pictured in Ruesselsheim, Germany July 4, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Opel возвращается в Россию 26.02.2019

Возобновление продаж Opel на авторынке России - часть плана группы PSA по увеличению продаж. Немецкий автопроизводитель впервые за почти 20 лет отчитался в получении прибыли по итогам полного года.

Когда мир откажется от двигателя внутреннего сгорания? (06.12.2018) 06.12.2018

Volkswagen и Opel меняют стратегию. Когда в Германии и остальном мире окончательно пересядут на электромобили?
27.04.2016 *** Ein elektrisch angetriebener Opel Ampera wird am 27.04.2016 in Halle (Sachsen-Anhalt) an einer Ladesäule von EnviaM geladen. Käufer von Elektroautos sollen schon Mai an einen Zuschuss von bis zu 4000 Euro erhalten. Die Kaufzuschüsse sollen 4000 Euro für reine Elektroautos und 3000 Euro für Hybride mit aufladbarer Batterie plus Verbrennungsmotor betragen. Dabei darf das Basismodell nach Listenpreis nicht teurer als 60 000 Euro sein. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Opel выпустит электроверсии всех моделей до 2024 года 06.12.2018

Пострадав от убытков и "дизельного скандала", автоконцерн Opel планирует в ближайшие два года выпустить гибридную версию SUV Grandland X и электроверсии моделей Corsa, Mokka и Vivaro.
Motor mobil, drive it, al volante vom 17.10.2018 Rechte: DW

Власти ФРГ обязали Opel отозвать 100 тысяч автомобилей по всему миру 19.10.2018

Речь идет о произведенных с 2013 по 2016 годы моделях Insignia, Cascada и Zafira, на которых установлены "недопустимые устройства", приводящие к повышению выбросов оксидов азота.
ARCHIV - Arbeiter montieren am 3. Dezember 2008 im Opel-Werk in Ruesselsheim den Opel Insignia. Waehrend der Zulieferer Magna immer mehr als moeglicher Opel-Investor ins Blickfeld rueckt, sorgt der Umgang mit Fiat fuer Streit in der Union. Nach einem Bericht von Spiegel Online am Montag, 27. April 2009, soll Fiat zugesagt haben, alle Opel-Standorte in Deutschland zu erhalten. (ddp images/AP Photo/Daniel Roland, Archiv) --- FILE - In this Dec. 3, 2008 file photo workers are seen at the assembly line of the Opel Insignia car at the Opel plant in Ruesselsheim, central Germany. (ddp images/AP Photo/Daniel Roland, File)

В Opel прошли обыски в связи с "дизельным скандалом" 15.10.2018

Манипуляции с уровнем выхлопных газов могли затронуть программное обеспечение на 95 тысячах автомобилей Opel моделей Insignia, Zafira и Cascada, сообщает газета Bild.
An Opel logo is pictured in Ruesselsheim, Germany July 4, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Opel впервые почти за 20 лет отчитался о прибыли 24.07.2018

Благодаря мерам жесткой экономии и реструктуризации Opel, с 2016 года принадлежащий французскому концерну PSA, вышел в прибыль.
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