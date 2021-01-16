Слияние автоконцернов PSA и Fiat Chrysler состоялось

Договор о слиянии французского автопроизводителя PSA, которому, кроме прочего, принадлежит бренд Opel, и американо-итальянского автоконцерна Fiat Chrysler вступил в силу в субботу, 16 января. Ранее решение о слиянии автопроизводителей PSA и Fiat Chrysler было одобрено абсолютным большинством голосов акционеров обеих компаний.

Возникшая в результате слияния компания Stellantis по показателям продаж является четвертым по величине автоконцерном в мире - после Volkswagen, Toyota и General Motors. Предприятие выпускает такие марки, как Peugeot, Citroёn, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep и Maserati и является работодателем для более чем 400 000 сотрудников.

Как сообщила пресс-служба компании PSA Groupe, акции Stellantis начнут торговаться на фондовых биржах в Париже и Милане 18 января, а на нью-йоркской фондовой бирже - 19 января.

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