BMW Group AG

Акционерное общество BMW AG - один из крупнейших немецких автомобилестроительных концернов со штаб-квартирой в столице Баварии Мюнхене. BMW производит автомобили и мотоциклы.

BMW AG - аббревиатура от немецкого названия Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (акционерное общество "Баварские заводы двигателей"). Компания BMW основана в 1916 году Карлом Раппом (Karl Rapp). Основные производственные площади компании BMW AG находятся в немецких городах Дингольфинг, Регенсбург, Лейпциг, Мюнхен. Автомобили концерна BMW Group собираются на предприятиях во Вьетнаме, Египте, Индии, Малайзии, Таиланде, ЮАР и Соединенных Штатах. В России автомобили марки BMW собираются в Калининграде на заводе "Автотор". В Китае BMW AG сотрудничает с компанией Huacheng Auto Holding, которая производит легковые автомобили марки Brilliance.