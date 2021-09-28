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BMW Group AG

Акционерное общество BMW AG - один из крупнейших немецких автомобилестроительных концернов со штаб-квартирой в столице Баварии Мюнхене. BMW производит автомобили и мотоциклы.

BMW AG - аббревиатура от немецкого названия Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (акционерное общество "Баварские заводы двигателей"). Компания BMW основана в 1916 году Карлом Раппом (Karl Rapp). Основные производственные площади компании BMW AG находятся в немецких городах Дингольфинг, Регенсбург, Лейпциг, Мюнхен. Автомобили концерна BMW Group собираются на предприятиях во Вьетнаме, Египте, Индии, Малайзии, Таиланде, ЮАР и Соединенных Штатах. В России автомобили марки BMW собираются в Калининграде на заводе "Автотор". В Китае BMW AG сотрудничает с компанией Huacheng Auto Holding, которая производит легковые автомобили марки Brilliance.

An undated handout picture provided by RM Auctions of London, on 27 October 2010, shows the Aston Martin DB5 driven by Scottish actor Sean Connery in the James Bond movies 'Goldfinger' and 'Thunderball'. The car is to be auctioned in London, Britain on 27 October 2010 and is expected to raise in excess of 3.5 million GBP. EPA/DARIN SCHNABEL / RM AUCTIONS / HO EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ++

От Aston Martin до BMW: легендарные автомобили Джеймса Бонда 28.09.2021

Во вторник, 28 сентября, 25-й фильм о Джеймсе Бонде празднует мировую премьеру. 30 сентября фильм выходит на экраны в Германии. Для тех, кто с трудом может дождаться, предлагаем полюбоваться автомобилями суперагента.

GERMANY, BONN - FEBRUARY 25: Collaboration - joint venture in mobility services between Daimler AG and the BMW Group. The picture shows the logos of Daimler AG (Mercedes Benz) and the BMW Proup. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие экологи подали иски против BMW и Mercedes-Benz 21.09.2021

Организация Deutsche Umwelthilfe требует от автомобилестроителей провести преобразования с учетом защиты климата и отказаться к 2030 году от двигателей внутреннего сгорания.
Qualmender Autoauspuff | Verwendung weltweit

Экоактивисты в ФРГ грозят судами трем автопроизводителям 03.09.2021

DUH, Greenpeace и активистка Fridays for Future требуют от Daimler, BMW и VW до 2030 года отказаться от двигателей внутреннего сгорания и до конца октября назвать конкретные меры по защите климата.
ARCHIV - ARCHIV - Der Auspuff eines VW Tiguan ist am 25.09.2015 vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) zu sehen. (Zu dpa Österreich startet Sammelklagen-Aktion gegen VW nach Dieselskandal) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Евросоюз наложил штраф в 875 млн евро на VW и BMW 08.07.2021

Еврокомиссия расследовала дело о картельном сговоре между пятью немецкими автопроизводителями. Daimler избавлен от уплаты штрафа, поскольку он проинформировал Брюссель о сговоре.

Das Baugelände der Tesla Gigafactory östlich von Berlin (Luftaufnahme mit einer Drohne). In der Fabrik sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden. Der US-Elektroautobauer rechnet für seine geplante erste Fabrik in Europa vorerst mit bis zu 10 500 Mitarbeitern im Schichtbetrieb.

Чтобы увидеть будущее автопрома ФРГ, надо посмотреть на бывшую ГДР 08.04.2021

Восточная Германия после длительной деиндустриализации превращается в европейский центр производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Особую роль предстоит сыграть Берлину.
Chassis eines Elektroautos (VW ID 3)

Батареи для электромобилей: в ЕС дают миллиарды на инновации и утилизацию 28.01.2021

BMW, Tesla и 40 других компаний получат в 12 странах Евросоюза субсидии для создания, производства и утилизации аккумуляторных батарей нового поколения. Это ответ Азии и США.
In der Automobilen Welt Eisenach (AWE) betrachten Besucher am 16.08.2006 eine Limousine EMW 340-2, Baujahr 1953, mit Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor, 1971 ccm, 57 PS, Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Der EMW 340 (EMW = Eisenacher Motorenwerk) wurde seit 1949 mit Gründung der DDR produziert und ist eine Weiterentwicklung des Vorkriegs-BMW 326. Wegen einer Klage von BMW gegen die Verwendung des Markenzeichens trat ein weiß-rotes Logo an Stelle der bekannten weiß-blauen Kennzeichnung. Das 2005 eröffnete Museum auf dem ehemaligen Firmengelände des Automobilwerkes Eisenach (AWE) gibt Einblicke in die über 100-jährige Geschichte des Fahrzeugbaus in der thüringischen Stadt. Im Jahr 1896 begann in Eisenach die Fertigung des Wartburg-Motorwagens, 1928 übernahm die BMW AG das Werk. Von 1952 bis 1991 wurde hier der Wartburg gebaut, insgesamt 1,7 Millionen Stück. Foto: Peter Zimmermann +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Как автостроители из Айзенаха выиграли пари у маршала Жукова 24.11.2020

Осень 1945 года. Автозавод в Айзенахе готовят к вывозу в СССР. Как спасти предприятие, которое кормит целый регион? Дерзкая идея помогает возобновить производство легендарных "бимеров".
Ein Volkswagen e-Golf Schau-Fahrzeug steht am 19.12.2016 in dem Showroom der Gläsernen Manufaktur in Dresden (Sachsen). Ab April 2017 soll der e-Golf in der Manufaktur gefertigt werden. Für insgesamt 20 Millionen Euro wird zur Zeit das Werk umgebaut und die Montage flexibilisiert. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Авторынок ФРГ: бум электромобилей на фоне обвала продаж машин с ДВС 08.07.2020

Вопреки коронавирусу и рецессии в Германии в первом полугодии 2020 быстро рос спрос на электромобили и особенно гибриды, а Volkswagen, BMW и Tesla создавали мощности по их выпуску.
KALININGRAD, RUSSIA. JULY 9, 2009. An assembly facility of Avtotor plant in Kaliningrad. (Photo ITAR-TASS / Eduard Molchanov) +++(c) dpa - Report+++ pixel

В Калининграде приостановили производство BMW 08.06.2020

Производство BMW на калининградском заводе "Автотор" остановлено по меньшей мере на несколько недель. Из-за пандемии заводы в Европе и США не смогли произвести достаточное количество компонентов.
01.04.2020, Berlin: Eine Frau blickt auf dem Alexanderplatz auf ihr Smartphone. Die Bundesregierung setzt große Hoffnungen in eine App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten, die aktuell in Berlin getestet wird. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen hat die Bundesregierung das öffentliche Leben weiter erheblich eingeschränkt. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Где и у кого купить защитную маску: в ФРГ борются с дефицитом 12.04.2020

В условиях пандемии COVID-19 защитные маски в ФРГ - еще больший дефицит, чем туалетная бумага. Чтобы его преодолеть, немцы используют разные пути. Производить маски готов, например, BMW.
FILE - In this May 10, 2017 file photo the logo of German car manufacturer BMW visible at the headquarters in Munich, Germany. German automaker BMW AG says Tuesday, Nov. 7, 2017 its third-quarter earnings were 1.8 percent lower than a year earlier as a result of increased costs for investments, research and development. (AP Photo/Matthias Schrader,file) |

Автопроизводитель BMW будет выпускать медицинские маски 08.04.2020

"Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день", - сообщил генеральный директор BMW на встрече с премьер-министром Баварии.
19.03.2020, Italien, Brescia: Ein Mitglied des medizinischen Personals geht auf dem Korridor der Intensivstation des Krankenhauses von Brescia entlang. In der Lombardei liegen die Metropole Mailand und die heftig von der Krankheit Covid-19 betroffene Zone um Bergamo. Die Region verzeichnet rund die Hälfte der mehr als 30 000 Coronavirus-Fälle, die in Italien offiziell erfasst wurden. Foto: Claudio Furlan/LaPresse/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Хроника пандемии: В Италии за сутки погибли около 800 человек 21.03.2020

Мир продолжает бороться с глобальным распространением нового коронавируса. SARS-CoV-2 заразились более 300 тысяч человек. DW следит за событиями 21 марта.

Нарушение прав уйгуров и западные концерны: КНР обвиняют в использовании принудительного труда (12.03.2020) 12.03.2020

На фабриках поставщиков крупных западных концернов предположительно без их ведома использовался принудительный труд уйгуров. В "черном списке" - Apple, BMW, Daimler, Nike, Volkswagen, Samsung и Sony.

TURPAN, CHINA - SEPTEMBER 12: (CHINA OUT) A Uyghur family pray at the grave of a loved one on the morning of the Corban Festival on September 12, 2016 at a local shrine and cemetery in Turpan County, in the far western Xinjiang province, China. The Corban festival, known to Muslims worldwide as Eid al-Adha or 'feast of the sacrifice', is celebrated by ethnic Uyghurs across Xinjiang, the far-western region of China bordering Central Asia that is home to roughly half of the country's 23 million Muslims. The festival, considered the most important of the year, involves religious rites and visits to the graves of relatives, as well as sharing meals with family. Although Islam is a 'recognized' religion in the constitution of officially atheist China, ethnic Uyghurs are subjected to restrictions on religious and cultural practices that are imposed by China's Communist Party. Ethnic tensions have fueled violence that Chinese authorities point to as justification for the restrictions. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

КНР обвиняют в принуждении уйгуров к труду на фабриках западных компаний 02.03.2020

Более 80 000 уйгуров с 2017 по 2019 год принуждались властями Китая к труду на фабриках ряда международных компаний, в том числе Apple, BMW и Nike, говорится в докладе ASPI.
HANDOUT - Eine Computeranimation des BMW-Werks in Shenyang in Nordostchina (undatiert). BMW verdoppelt seine Kapazitäten in China und erhöht seine Investitionen auf dem größten Automarkt der Welt um weitere 500 Millionen Euro. Foto: BMW (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Berichterstattung bei Urhebernennung Foto: BMW; zu dpa: BMW verdoppelt Kapazitäten in China - investiert 500 Millionen neu vom 24.05.2012)

Немецкие автоконцерны приостанавливают производство в КНР 30.01.2020

Из-за вспышки эпидемии, вызванной коронавирусом, BMW и Volkswagen продлевают каникулы на своих заводах в Китае до 10 февраля. Сроки возобновления работы будут зависеть от развития ситуации с эпидемией.
KALININGRAD, RUSSIA. JULY 9, 2009. BMW X5 car seen in an assembly facility of Avtotor plant in Kaliningrad. (Photo ITAR-TASS / Eduard Molchanov) +++(c) dpa - Report+++

BMW отказался строить завод в Калининграде: что потерял российский эксклав? 17.01.2020

BMW прекратил переговоры о локализации производства под Калининградом в рамках специального инвестконтракта. Россияне не считают отказ немецкого автоконцерна окончательным.
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