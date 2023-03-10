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Фото: Jörg Sarbach/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Автопром Германии: год без России оказался очень успешным

Андрей Гурков
33 мин. назад

Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Daimler Truck подвели итоги бизнеса в 2022 году. Уход с российского рынка не помешал резко улучшить финансовые показатели и даже добиться рекордов.

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У BMW и Daimler Truck - рекордная прибыль, у Mercedes-Benz - рекордно высокая норма прибыли, у Volkswagen - рекордный размер дивидендов. Для немецких автостроителей минувший год оказался очень успешным, особенно в финансовом отношении. Представленные отчеты за 2022 год, в которых идет речь о доходах в десятки и сотни миллиардов евро, показывают: для автопрома Германии прошлогодний уход с российского рынка прошел практически незаметно.

Daimler Truck: грузовики и автобусы идут нарасхват

Возьмем концерн BMW. Год назад он сразу же после российского нападения на Украину остановил как экспорт своих автомобилей в Россию, так и их производство на заводе "Автотор" в Калининграде. И вот теперь, 9 марта, баварский автостроитель представил финансовый отчет за прошлый год. Ключевая цифра в нем: чистая прибыль выросла на 49% и достигла беспрецедентных в фирменной истории 18,6 млрд евро.    

Другой пример: Daimler Truck. Крупнейший в мире производитель грузовиков и автобусов отчитался 10 марта о первом полном годе самостоятельного существования после раздела холдинга Daimler AG на две фирмы (второй стала выпускающая легковые автомобили компания Mercedes-Benz).

В мае 2022 Электрический грузовик Freightliner Cascadia, который немецкий концерн Daimler Truck начал серийно выпускать в США в мае 2022
В мае 2022 Daimler Truck начал в США серийный выпуск электрического грузовика Freightliner CascadiaФото: Daimler AG

Год назад Daimler Truck не стал на неопределенное время "замораживать" свой бизнес в России, как поступили многие другие западные фирмы, а сразу же решительно порвал все отношения со своим партнером КАМАЗ, который выпускает автотехнику для вторгшейся в Украину российской армии. После ухода из совместного предприятия "Даймлер КАМАЗ Рус" в Набережных Челнах, где немецкий инвестор оставил все свои активы, пришлось списать убыток в размере 200 млн евро.

И вот теперь Daimler Truck сообщил, что его выручка по всему миру составила в прошлом году 50,9 млрд евро. Это рост на 28% по сравнению с показателями 2021 года. Но еще больше, на 55% до почти 4 млрд евро, увеличился показатель прибыли EBIT. Это рекорд, подчеркивает концерн: в составе холдинга Daimler AG грузовое подразделение никогда столько не зарабатывало.

BMW: продал меньше автомобилей, но намного дороже

Столь значительному улучшению финансовых показателей способствовали как рост продаж грузовиков и автобусов на 14% до 520 300 единиц, так и то, что Daimler Truck сумел продавить на рынках разных континентов более высокие цены на свою продукцию. А вот у производителей легковых автомобилей объемы продаж, наоборот, упали: у BMW почти на 5%, а у Volkswagen даже на 7%.

Автоматизированное производство различных моделей BMW на головном заводе в Мюнхене
Автоматизированное производство различных моделей BMW на головном заводе в МюнхенеФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Тем не менее оба автостроителя улучшили свои финансовые показатели. У BMW прибыль, как уже отмечалось, выросла почти наполовину, а выручка - на 28%, достигнув 142,6 млрд евро. У Volkswagen выручка увеличилась на 12% до 279,2 млрд евро, а чистая прибыль - примерно на 3% до 15,8 млрд. Дело в том, что повторился эффект 2021 года, когда из-за нарушения цепочек поставок комплектующих и особенно из-за дефицита микрочипов автостроители сделали ставку на выпуск наиболее дорогих и прибыльных моделей.

Mercedes-Benz: выпуск "Мерседесов" все более прибыльный

Понятно, что от такой стратегии больше всего выиграли автостроители, специализирующиеся на автомобилях премиум-класса: BMW и Mercedes-Benz. Производитель легковых "Мерседесов" вообще руководствуется девизом: "Маржа важнее объема продаж". Тем не менее ему удалось в прошлом году, в отличие от баварского конкурента, увеличить сбыт легковых автомобилей на 5%, а минивэнов и легких коммерческих автомобилей на 8%.

Компьютерная приборная доска электромобиля класса
Компьютерная приборная доска электромобиля класса "люкс" Mercedes EQSФото: Daimler AG

Как и у BMW, чистая прибыль росла у Mercedes-Benz в 2022 году быстрее (на 34% до 14,8 млрд евро), чем выручка (на 12% до 150 млрд евро). Это свидетельствует об особой прибыльности бизнеса. И действительно, в отчете за прошлый год, опубликованном еще 17 февраля, концерн особо отметил, что маржа (норма прибыли) при продаже легковых "Мерседесов" достигла 14,6%, чего это бывшее подразделение холдинга Daimler AG никогда прежде не добивалось. Для автомобильной отрасли это очень высокий показатель.            

Что же касается бизнеса Mercedes-Benz в России, то в марте прошлого года концерн сначала приостановил экспорт своих автомобилей в РФ и их производство на своем сравнительно небольшом предприятии в подмосковном Есипово, а в октябре 2022 объявил о продаже пяти своих российских дочерних компаний местному покупателю и об окончательном уходе с рынка. Как видим, такое решение не помешало росту продаж, выручки, прибыли и маржи.

Volkswagen: экспансия в Германии, США и Китае

А вот Volkswagen избавиться от своего остановленного год назад завода в Калуге до сих пор так и не смог. Правда, в начале марта были сообщения, что вроде бы нашелся российский покупатель, однако разрешение на сделку от правительства или президента РФ пока не получено.

Впрочем, акционеров немецкого гиганта автопрома затянувшаяся история с его уходом из России может особо не волновать. В опубликованном 3 марта отчете за прошлый год руководство концерна предложило увеличить размер дивидендов по привилегированным акциям с 7,56 евро сразу до рекордных 8,76 евро, что на бирже восприняли с большим энтузиазмом.

Тем более, что руководство Volkswagen к тому же весьма оптимистично оценило перспективы на 2023 год. Оно, к примеру, рассчитывает увеличить выручку на 10-15%, а глобальные объемы продаж довести с прошлогодних 8,3 млн автомобилей до 9,5 млн. Этому будет способствовать большой портфель заказов, который вырос уже до 1,8 млн единиц. Так что без завода в Калуге и вообще без российского рынка крупнейший автостроитель Европы вполне сможет обойтись. Для Volkswagen важны совсем другие рынки и направления бизнеса.

Реклама электромобиля VW ID.3 в Шанхае
Реклама электромобиля VW ID.3 в ШанхаеФото: Xing Yun/Costfoto/picture alliance

Весьма показательно, какие события 2022 года руководство концерна особо выделило в сообщении для прессы от 3 марта. Это успешный выход на биржу дочерней компании Porsche, начало строительства первой гигафабрики по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в немецком Зальцгиттере, стартовавшее в США производство электромобиля ID.4 и соглашение с китайским специалистом в области искусственного интеллекта и автоматизированного вождения Horizon Robotics. Это партнерство призвано повысить конкурентоспособность немецкого автостроителя на его крупнейшем рынке сбыта - в Китае.

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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