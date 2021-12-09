Раздел Daimler AG: почему разъехались легковые и грузовые "Мерседесы"

Немецкий автоконцерн Daimler AG прекратил свое существование в нынешнем виде. Внеочередное виртуальное собрание его акционеров практически единогласно проголосовало 1 октября 2021 года за выделение подразделения по выпуску грузовиков и автобусов в самостоятельное акционерное общество. Тем самым компания с более чем 135-летней историей разделилась на две независимые фирмы. И обе будут выпускать "Мерседесы".

В немецкий биржевой индекс DAX войдут два производителя "Мерседесов"

Одна получила название Daimler Truck Holding AG, став крупнейшим в мире производителем грузового автотранспорта, 10 декабря 2021 года разместила свои акции на Франкфуртской бирже и уже весной, по всей видимости, будет включена в главный немецкий биржевой индекс DAX 40. Другая оставит за собой выпуск легковых автомобилей и минивэнов с мерседесовской звездой, к 1 февраля 2022 года будет из Daimler AG переименована в Mercedes-Benz Group AG и сохранит место в этом индексе.

"Factory 56": новый завод по выпуску легковых "Мерседесов" S-класса в Зиндельфингене

Разукрупнение концерна произошло по следующей схеме: акционеры Daimler AG на каждые две акции получили по одной ценной бумаге Daimler Truck Holding AG. В результате они стали обладателями 65% капитала новой фирмы, но при этом продолжают владеть прежней. Будущая Mercedes-Benz Group AG оставит себе 35% акций новообразованной компании и окажется хотя и миноритарным, но все же крупнейшим ее акционером.

Такая схема выгодна акционерам, поскольку суммарная стоимость двух отдельных частей будет превышать нынешнюю рыночную капитализацию единого концерна, не сомневается известный немецкий автомобильный эксперт, директор Дуйсбургского исследовательского института CAR (CAR-Center Automotive Research) профессор Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer).

Volvo и Volkswagen тоже разделили выпуск легковых машин и грузовиков

План раздела Daimler AG разрабатывался уже давно. При этом в штаб-квартире концерна в Штутгарте наверняка учитывали опыт двух схожих разукрупнений в европейском автопроме. В 1999 году шведская компания Volvo продала подразделение легковых автомобилей, оставив себе выпуск грузовиков.

Председатель правления Daimler AG и глава подразделения легковых автомобилей Ола Каллениус

В 2018 году немецкий концерн Volkswagen выделил в отдельную биржевую компанию под названием Traton Group свое подразделение по выпуску грузовиков и автобусов с брендами MAN и Scania, а сам сосредоточился на выпуске легковых автомобилей. Однако Volkswagen оставил за собой 89,72% акций Traton и тем самым полный контроль над новой компанией. В Daimler AG решили предоставить вычлененной фирме куда больше самостоятельности.

Обосновывая перед акционерами разделение концерна на две части, председатель правления Daimler AG и глава подразделения легковых автомобилей Ола Каллениус (Ola Källenius) упирал на то, что производство легковых и грузовых автомобилей - это все же два совершенно разных направления в автопроме: "Другие клиенты, другая бизнес-модель, другие рамочные условия".

Решающие факторы: переход на электромоторы, водород и автономное вождение

Причем сейчас, по мере ускоренного перехода мирового автопрома на альтернативные двигатели, технологические различия будут усиливаться, считает Ола Каллениус: "У легковых автомобилей в центре внимания - аккумуляторная батарея, у грузовых важную роль играют также топливные элементы". Иными словами, у первых магистральный путь развития - это электромоторы, тогда как у грузовиков это как электрические, так и водородные двигатели. Поэтому, подчеркнул глава Daimler AG, "у нас разные пути в будущее".

Тестировать автономное вождение грузовиков в реальных условиях Daimler начал в 2015 году

Профессор Дуденхёффер уверен, что еще одной темой, ускорившей решение о разделе концерна, стало автономное вождение. По его мнению, для грузового автотранспорта внедрение беспилотных технологий даже важнее, чем для легкового. "Грузовое подразделение необходимо трансформировать намного быстрее, а при сохранении единого концерна была бы опасность, что подразделение легковых автомобилей тормозило бы его при решении важнейших задач", - заявил эксперт телеканалу n-tv. Он считает, что в Daimler AG производство грузовиков было в известной мере отодвинуто на второй план.

Несколько иного мнения придерживается Янне Вернинг (Janne Werning), аналитик немецкой инвестиционной компании Union Investment. До сих пор, отметил он в беседе с агентством Reuters, "подразделение грузовиков с его слабыми результатами могло прятаться за спиной единого концерна". Теперь, после выхода на биржу, за получившей самостоятельность компанией станут более внимательно наблюдать акционеры, аналитики и потенциальные инвесторы. А динамика курса ее акций неминуемо будет "дисциплинировать" руководство новой компании, полагает эксперт: "Daimler Truck теперь будут напрямую сравнивать со Scania и Volvo Truck, у которых норма прибыли существенно выше".

Совместное предприятие Daimler и КАМАЗ ждут более жесткие требования

Так что улучшать финансовые показатели придется всем дочерним фирмам нового самостоятельного производителя грузовиков и автобусов, среди которых - Mercedes-Benz (Германия), Freightliner (США), Mitsubishi Fuso (Япония), BharatBenz (Индия). Можно исходить из того, что более строгие требования, касающиеся рентабельности, предъявят и совместному предприятию Daimler Kamaz Rus в России.

Завод по производству грузовиков и автобусов Daimler в индийском городе Ченнаи

СП в Набережных Челнах, в котором Daimler AG и КАМАЗ принадлежат по 50%, было создано в 2009 году и год спустя запустило производство грузовиков Mercedes-Benz методом крупноузловой сборки. Затем был налажен выпуск грузовиков Fuso, а в 2019 году вступил в строй второй завод, выпускающий каркасы кабин.

Всего за минувшее десятилетие совместное предприятие "ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС" выпустило, согласно информации на его сайте, свыше 30 000 грузовиков и к концу 2020 года насчитывало 850 сотрудников. Для сравнения: в 2019 году, до пандемии, грузовое подразделение Daimler AG произвело по всему миру свыше 500 000 грузовиков и автобусов и насчитывало порядка 100 000 сотрудников.

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