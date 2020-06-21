 Volkswagen: электрические грузовики и автобусы перспективнее водородных | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 23.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Volkswagen: электрические грузовики и автобусы перспективнее водородных

Грузовое подразделение VW холдинг Traton с брендами MAN и Scania делает ставку на электромоторы и сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания. У H2 шансы будут только в нишах.

Выпуск грузовиков MAN на заводе в Мюнхене

Выпуск (пока еще) дизельных грузовиков MAN на заводе в Мюнхене

Volkswagen окончательно сделал ставку на электромобили. Курс на широкомасштабный и форсированный перевод своих легковых машин на электрическую тягу крупнейший автостроитель Европы взял уже несколько лет назад. Но до сих пор оставался открытым вопрос о магистральном направлении развития грузового подразделения концерна - холдинга Traton с такими известными марками, как немецкая MAN и шведская Scania. Теперь сомнений уже не осталось.

Traton Group - один из лидеров мирового грузового автомобилестроения

"Traton однозначно сделал ставку на электрические грузовики. Переход произойдет не со дня на день, но шаг за шагом. Это будет устойчивое развитие, сопровождаемое созданием необходимой зарядной инфраструктуры. Без нее ничего не получится", - объявил 22 марта глава холдинга Маттиас Грюндлер (Matthias Gründler).

На Франкфуртской бирже празднуют первую котировку акций компании Traton Group

Июнь 2019. На Франкфуртской бирже празднуют первую котировку акций компании Traton Group

Бренд Traton Group пока еще мало известен широкой публике, что неудивительно: он появился лишь в августе 2018 года, когда Volkswagen решил преобразовать свое подразделение по выпуску грузовиков и автобусов Truck & Bus в отдельное акционерное общество и вывести его на биржу. Это произошло в июне 2019 года. Однако в свободное обращение поступили тогда лишь чуть более 10% акций, почти 90% бумаг оставил за собой и по-прежнему держит материнский концерн.

Сегодня Traton со штаб-квартирой в Мюнхене - это компания с годовым оборотом в 22,6 млрд евро, вышедшая до пандемии коронавируса на выпуск порядка 230-240 тысяч автомобилей в год. У нее 82 600 сотрудников, которые заняты на 29 предприятиях в 17 странах Азии, Латинской Америки, Африки и Европы, в том числе в России: в Санкт-Петербурге осуществляется сборка грузовиков MAN и Scania.

И вот теперь этот холдинг, претендующий на одно из лидирующих мест в мировом грузовом автомобилестроении, вслед за материнским концерном недвусмысленно провозгласил переориентацию своей продукции на электрическую тягу.

MAN и Scania: конкретный план перехода на электрическую тягу

До сих пор Traton собирался до 2025 года вложить 1 млрд евро в связанные с электромобильностью научно-технические и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Теперь к этой сумме решено добавить еще 600 млн евро. Одновременно в бюджете НИОКР сокращается доля средств, выделяемых на развитие классических двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Она составит теперь менее одной пятой, говорится в пресс-релизе Traton.

Электрический грузовик Scania для развоза товаров в городских условиях

В конце 2020 года начался выпуск электрических грузовиков Scania для развоза товаров в городских условиях

В нем перечисляются конкретные производственные цели холдинга на предстоящее десятилетие. Первоначально упор будет сделан на автобусы. В 2025 году каждый второй новый автобус марки MAN будет оснащен альтернативным двигателем. К этому времени 10% продаваемых в Европе грузовиков Scania будут электрическими.

В 2030 году половина новых шведских грузовиков Scania будет работать на электрической тяге. Одновременно MAN переведет на двигатели без эмиссии парниковых газов как минимум 60% грузовиков, предназначенных для развоза грузов, и 40% машин для перевозки грузов на дальние расстояния.

Тяжелые грузовики выгоднее делать электрическими или водородными?

О сделанном стратегическом выборе Traton объявил в ситуации, когда в мировом автопроме идет интенсивная дискуссия о перспективах различных технологий альтернативных двигателей. И если в области легковых машин чаша весов, особенно в Европе, уже явно склоняется в пользу работающих от аккумуляторов электрических двигателей и растут сомнения в целесообразности параллельного развития водородно-электрических двигателей, то в сфере грузового транспорта до сих пор казалось, что водород (H2) вполне имеет шансы выйти в лидеры.  

Инфографика Два электромобиля, две системы

Широко распространена точка зрения, согласно которой мощным грузовым электромобилям потребовалась бы настолько большая и, главное, тяжелая батарея, что это неминуемо существенно снизило бы их грузоподъемность и тем самым рентабельность. К тому же для заправки водородом требуется в разы меньше времени, чем для подзарядки электромобиля, да и дальность пробега при использовании H2 заметно выше.

Не случайно такие крупные и опытные европейские производители грузовиков, как немецкий Daimler и шведский Volvo, меньше месяца назад, 2 марта, создали совместное предприятие по производству водородных топливных элементов под названием Cellcentric. А американский стартап Nikola, сделавший выпуск водородных грузовиков своей бизнес-моделью, вызвал в прошлом году подлинную эйфорию на бирже в США.

У грузовых электромобилей КПД выше, чем у водородных 

Дискуссия о преимуществах и недостатках двух возможных путей развития явно шла и в штаб-квартире Traton, о чем свидетельствует то, что глава холдинга Маттиас Грюндлер счел нужным специально объяснить журналистам, почему выбор был сделан все-таки не в пользу H2-технологии. 

Презентация электрического грузового Мерседеса

Февраль 2020. Показ электрического грузового "Мерседеса". Но Daimler хочет выпускать и водородные грузовики

"Водородный грузовик имеет по сравнению с электрическим грузовиком, работающим исключительно от аккумулятора, серьезный недостаток: лишь четверть исходной энергии в конечном счете обеспечивает привод, три четверти теряются между источником энергии и дорогой, а у электрического грузовика - обратное соотношение", - пояснил Маттиас Грюндлер. Иными словами, ключевым фактором является коэффициент полезного действия (КПД).

Глава Traton не согласен "с часто высказываемым мнением, будто водородные грузовики больше подходят для дальних расстояний, а грузовые электромобили - для коротких". Он как раз считает, что электрические грузовики окажутся более экономичным и экологичным вариантом в абсолютном большинстве случаев, причем особенно на дальних дистанциях, ведь при интенсивном использовании автомобиля более высокий КПД дает и более ощутимый эффект.

Где много "зеленого" водорода, там и будут водородные грузовики

Тем не менее, Маттиас Грюндлер вовсе не считает водородные двигатели бесперспективными и не собирается отказываться от из разработки и производства: в ближайшие десять лет они непременно найдут свои ниши. Например, их использование может оказаться целесообразным в автобусах дальнего следования, которые не будут успевать подзаряжать аккумуляторные батареи во время коротких остановок.

Другой пример: грузовики, работающие в регионах с большим количеством относительно дешевого "зеленого" водорода - вблизи импортных портов или на побережье Северного моря. Там морские ветропарки будут производить все больше и больше электроэнергии для получения экологически чистого H2 методом электролиза воды. Еще один пример: бетономешалки. Их, видимо, будет выгоднее оснащать водородным двигателем.  

Гибридный грузовик Scania на специальном участке автобана А5 близ Дармштадта

Эксперименты с гибридными грузовиками Scania на специальном участке автобана А5 близ Дармштадта в 2019 году

Что же касается традиционных дизельных грузовиков, то Маттиас Грюндлер заверил: их будут выпускать до тех пор, пока клиенты захотят их покупать. Вот только новых поколений ДВС после 2024 года уже не будет.

Глава Traton признал, что пока электрические грузовики более чем в два раза дороже дизельных. Но примерно с 2025 года они окажутся более экономичными в эксплуатации. С помощью субсидий, налогов и платы за выбросы CO2 переход можно было бы ускорить. Большую роль будет играть скорость создания сети зарядных станций. Но она в любом случае обойдется дешевле, чем сеть водородных заправок, подчеркнул Маттиас Грюндлер. 

Смотрите также:

  • Volkswagen ID.3

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Volkswagen ID.3: народный электромобиль

    Концерн под названием "народный автомобиль" начал продажи своего главного электромобиля для массового рынка. Он призван повторить легендарный успех VW Golf. По длине и ширине ID.3 соответствует этой модели, но несколько выше. Цена в базовой комплектации: почти 30 000 евро. Минус 9 000 евро скидка до конца 2021 года. Батареи трех размеров, самая мощная должна обеспечить пробег до 550 км.

  • Renault Zoe

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Renault Zoe: лидер немецкого рынка

    Уже не первый год самый популярный в Германии электромобиль - родом из Франции. С осени 2019 Renault выпускает "полностью обновленный" вариант своего электрического бестселлера. Его теперь можно быстро подзаряжать постоянным током. В ФРГ базовая версия с дальностью пробега 300 км продается по прежней цене: от 22 000 евро. Zoe Life Z.E. 50 c более мощной батареей проезжает 395 км, но стоит 24 000.

  • Tesla Model 3

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Tesla Model 3: претендент на лидерство

    Культовый американский автостроитель начал поставлять в Германию свою модель среднего класса в 2019 году, и она сразу стала одним из двух лидеров продаж среди электромобилей. Версию Standard Range предлагают за 45-54 000 евро, полноприводная AWD Long Range с двумя электромоторами и дорогой комплектацией может стоить порядка 65-70 000.

  • BMW i3

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    BMW i3: испытанный ветеран

    Баварский автоконцерн начал выпускать эту модель в 2013 году, став немецким первопроходцем в деле электромобильности. С тех пор с конвейера сошли, в основном на экспорт, свыше 150 тысяч машин. В Германии i3 несколько раз был в тройке лидеров. Развивать дальше эту модель BMW не намерен, но и снимать с производства после семи лет тоже пока передумал: больно хорошо она продается за 38-42 000 евро.

  • Corsa-e и Юрген Клопп

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Opel Corsa-e: электрический вариант

    Corsa вот уже четыре десятилетия - популярный в ФРГ бренд автомобиля малого класса. Осенью 2019 началось производство шестого поколения этой модели, и ее рекламирует Юрген Клопп - тренер футбольного клуба "Ливерпуль". В ролике он садится за руль именно электрического варианта, который компания Opel выпускает наряду с бензиновым и дизельным. Те стоят 14-18 000 евро, а электромобиль - почти 30 000.

  • Seat Mii Electric

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Seat Mii electric: доступная малютка

    Свой первый электромобиль вывела на рынок испанская дочка Volkswagen. С Seat Mii, варианта VW up!, сняли бензиновый двигатель, и впредь малютку будут производить только с электрическим мотором. В компании считают, что для типично городского автомобиля дальность пробега в 260 км и 83 лошадиные силы вполне достаточно. Цена - от 20 650 евро. А если еще вычесть субсидии…

  • Nissan Leaf

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Nissan Leaf: недооцененный чемпион

    Японцы первыми разработали электромобиль для массового производства и с 2010 года выпустили уже свыше 400 тысяч машин, что сделало Nissan Leaf мировым чемпионом продаж. Однако в ФРГ, в отличие от США, Японии, Норвегии и Великобритании, эта модель особо популярной не стала, хотя и входила в Топ 10. Базовый вариант стоит сейчас от 37 000 евро, Leaf e+ с более мощной батарей - примерно 45 000.

  • Hyundai Kona Elektro

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Hyundai Kona Elektro: компактный SUV

    Южнокорейский концерн называет эту выпускаемую с 2018 года модель "первым полностью электрическим компактным SUV в Европе". На станциях быстрой зарядки вариант Kona Elektro Trend с двигателем мощностью 150 кВт (204 лошадиные силы) заряжается меньше, чем за час, а дальность пробега составляет при идеальных условиях до 449 км. Цена - от 42 000 евро, базовый вариант примерно на 8 000 дешевле.

  • Audi e-tron

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Audi e-tron: настоящий внедорожник

    Свой первый электрический SUV дочка концерна Volkswagen выпустила в 2019 году для привычного ей премиум-сегмента - и сразу попала в ФРГ в Топ 10 среди электромобилей. Полноприводный Audi e-tron 50 quattro с двумя моторами стоит в Германии от 69 000 евро, включая 19% НДС, а 55 quattro мощностью 300 кВт и дальностью пробега до 430 км - от 81 000. Хотя часть можно вернуть с помощью субсидий.

  • Mercedes-Benz EQC

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Mercedes EQC: батарейный "Мерседес"

    Концерн Daimler выбрал для продвижения на рынке Германии своего первого внедорожника на электрической тяге рекламный слоган "Это "Мерседес" среди электромобилей". Его цена - от 71 000 евро, мощность - 300 кВт, дальность пробега при идеальных условиях - 470 км, максимальная скорость - 180 км в час. Полноприводный электромобиль с двумя моторами испытывали, в частности, в условиях шведской зимы.

  • Porsche Taycan 4S

    Какие электромобили можно купить в Германии в 2020 году

    Porsche Taycan 4S: "уцененный" спорткар

    Электромобиль за 185 000 евро? Именно столько стоит Taycan Turbo S. Осенью 2019 года его начала выпускать компания Porsche, прославившаяся спортивными автомобилями. Модель Turbo обойдется в 152 000. Чтобы несколько расширить круг потенциальных покупателей, прибавили третий вариант: Taycan 4S "всего" за 105 000. Его мощность - 390 кВт, дальность пробега - 330-400 км.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:39

Фура и троллейбус: как устроен первый электрический автобан в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Поезда будущего: как в Германии тестируют составы на водородном топливе (16.12.2019)  

Революция в автопроме: в Германии делают ставку на производство массовых электромобилей (04.11.2019)  

Также по теме

Trevor Milton vor einem Prototypen eines Nikola Brennstoffzelle-Lkw

Водородный грузовик Nikola: стартап хочет повторить успех компании Tesla 21.06.2020

Тревор Милтон хочет стать вторым Илоном Маском. Тот выпускает легковые электромобили, а новый любимец американской биржи обещает перевести грузовые машины на электроэнергию из H2.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Первая мысль - нужно спастись: студенты покидают Беларусь, опасаясь арестов  

Комментарий: Таежные каникулы в стиле мачо, или Что делал Путин в Тыве  

Коронавирус: ВОЗ сообщает о росте числа смертей по всему миру  

Новости

Чем Меркель порадовала Украину на экономическом форуме в Берлине

Меркель на Германо-украинском экономическом форуме в 2018 году

Выступая на Германо-украинском экономическом форуме, канцлер Меркель и премьер Шмыгаль высказались о перспективах сотрудничества двух стран. Украина услышала важные для себя слова.   

Немецкие экономисты снизили прогноз ВВП Германии

В порту Гамбурга

"Совет мудрецов" пессимистично оценивает перспективы немецкой экономики, но надеется на ее восстановление в 2022 году. Впрочем, все зависит от успехов в борьбе с пандемией.   

Еврогруппа продолжит массированную господдержку экономики в связи с пандемией

Знак евро

Страны еврозоны будут продолжать массированную поддержку экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Проблемы долга будут решаться с началом восстановления от кризиса.   

Telegram разместил облигации на 1 млрд долларов

Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона

Мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 млрд долларов. Ставка по бондам составила 7%.   

Контекст

Volkswagen: электрические грузовики и автобусы перспективнее водородных 23.03.2021

Выпуск грузовиков MAN на заводе в Мюнхене

Грузовое подразделение VW холдинг Traton с брендами MAN и Scania делает ставку на электромоторы и сворачивает разработку двигателей внутреннего сгорания. У H2 шансы будут только в нишах.   

Спасет ли мобильное приложение Германию от локдауна? 21.03.2021

Приложение Luca для отслеживания контактов работает с помощью QR-кодов

Чтобы открыть бары, рестораны и разрешить концерты, власти Германии делают ставку на приложение для отслеживания контактов. Фаворит на эту роль подвергается критике с разных сторон.   

В России не хотят декарбонизации ради защиты климата, но жизнь заставит 20.03.2021

Рабочий проверяет качество труб для газопровода

Перспектива потери рынков сбыта и технологического отставания вынудит российскую экономику снижать свой углеродный след. Об этом говорили на конференции про "зеленую трансформацию".   

Дырявые санкции США? Фирмы из Европы оборудовали судно "Академик Черский" 19.03.2021

Судно-трубопрокладчик Академик Черский (фото из архива)

Трубоукладчик "Академик Черский" вскоре подключится к достройке "Северного потока - 2". В обход санкций США европейские компании оборудовали российское судно по последнему слову техники. Расследование DW.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно