 ″Чистая экономика″: где Германия возьмет водород на ее нужды? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.10.2020

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Германия

"Чистая экономика": где Германия возьмет водород на ее нужды?

На пути к "чистой экономике" в Германии делают ставку на "зеленый водород", намереваясь заменить им импортируемое углеводородное сырье. Эксперты спорят, стоит ли его производить в стране или импортировать.

Wasserstofftankstelle Wasserstoffzapfsäule (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Бранденбург разрабатывает новую водородную стратегию под руководством Йорга Штайнбаха (Jörg Steinbach) - министра экономики, энергетики и труда федеральной земли на востоке Германии, которая окружает, но не включает в себя Берлин. По профессии 64-летний Штайнбах – инженер-химик, 8 лет он возглавлял технические вузы как в Бранденбурге, так и в Берлине. 

"Водород станет основным компонентом экономики, использующей чистую энергию с низкими выбросами двуокиси углерода, которую нам предстоит построить в ближайшие годы", - сказал Штайнбах в интервью DW. По его словам, водород будет использоваться в разных сферах: приводить в движение тяжелые автомобили, суда, поезда, может быть, и самолеты. Он может заменить природный газ как источник энергии для отопления. Он может заменить каменный уголь, использующийся для производства стали.

Йорг Штайнбах министр экономики, энергетики и труда Бранденбурга

Йорг Штайнбах

По словам Штайнбаха, в Германии чистая энергия будет генерироваться в основном двумя способами: производством электричества с помощью ветряных и солнечных генераторов и получением водорода путем электролиза воды. Водород - это способ накопления, "носитель" энергии, а не первичный ее источник, говорит эксперт.

С момента вступления в должность в 2018 году Штайнбах стремится превратить Бранденбург в лидеры в сфере "зеленых технологий" среди регионов Германии. Хорошим стартом на этом пути стало строительство завода TeslaGigafactory американским производителем электромобилей неподалеку от деревни Грюнхайде на юго-востоке от Берлина. Бранденбуг добился права принять у себя гигафабрику, хотя на это претендовало множество регионов Европы. Помог ему тот факт, что глава Tesla Илон Маск высоко ценит немецкую инженерную школу, с большой симпатией относится к Германии и особенно к Берлину. И теперь первоначальные инвестиции Tesla в Германии побуждают компанию делать дополнительные инвестиции и в другие технологии.

Возможности использования "зеленого водорода"

Прототип пассажирского самолета Airbus, работающего на водороде

Прототип пассажирского самолета Airbus, работающего на водороде

Германия заинтересована в использовании водородных топливных элементов в локомотивах на не электрифицированных железнодорожных линиях, поддерживает разработку моторов на таких топливных элементах для грузовых машин. Водород, получаемый из возобновляемых источников, в будущем будет играть все большую роль в химической промышленности, и, как ожидается, заменит уголь в сталелитейной промышленности. Разрабатываются также самолеты, работающие на водороде, однако потребуется еще много лет на то, чтобы довести их до серийного производства.

Водород также можно доставлять по имеющимся газопроводам и использовать для отопления зданий. Поскольку водород по своим характеристикам отличается от метана - основного компонента природного газа, - его можно транспортировать по имеющимся газопроводам лишь в ограниченных объемах, не вызывая технических проблем. Однако "эти проблемы можно решить, заменив часть оборудования", говорит Штайнбах.

Бранденбург - не единственное место, где пытаются реализовать водородную стратегию. В Германии принята такая стратегия на федеральном уровне, подготовлена она также и в Евросоюзе. Один из главных вопросов в этой связи - откуда Германия и Европа собираются получать "зеленый водород" в эпоху нулевых выбросов углеводорода. Будут его производить на месте или импортировать из-за океана? Возможно, правильны оба ответа. По крайней мере, нынешний министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) поддерживает оба решения.

Топливо, произведенное с помощью энергии солнца и ветра

Ветропарк на западе Германии неподалеку от Падерборна

Ветропарк на западе Германии неподалеку от Падерборна

Йорг Штайнбах поддерживает идею производства водорода в Германии. Это зависит от того, насколько немцы и европейцы готовы строить все новые ветряные турбины и солнечные электростанции, чтобы в ближайших два десятилетия покрыть стремительно растущую потребность в электричестве для все большего числа электромобилей и отопления зданий.

В 2009 был учрежден проект Desertec с участием ряда крупных немецких компаний. Они намеревались вложить в него 400 миллиардов евро и построить в Сахаре солнечные электростанции, которые почти полностью удовлетворили бы потребность населения Северной Африки в электричестве и обеспечили 15 процентов объема электроэнергии, необходимого Европе. Однако в последующие годы цены на солнечные панели в Европе так стремительно упали, что стало дешевле устанавливать их здесь, чем импортировать "зеленую электроэнергию" из Африки. Несмотря на то, что в Германии намного меньше солнечных дней, производить такую энергию здесь выгодней, чем строить тысячи километров ЛЭП из Африки. О проекте Desertec  забыли.

Завод по производству газа по технологии Power-to-Gas немецкого концерна Eon

Завод по производству газа по технологии Power-to-Gas немецкого концерна Eon

Михаэль Штернер (Michael Sterner), профессор Высшей технической школы в Регенсбурге считает, что Германии, возможно, придется импортировать чистую энергию, особенно в форме жидкого синтетического топлива. Штернер - специалист по технологии Power-to-Gas, ее принцип заключается в направлении излишков электричества на производство газа, который затем закачивается в уже имеющуюся систему трубопроводов и подземных хранилищ. 

"Я думаю, имеет смысл производить водород у себя, как это планирует Бранденбург. Таким образом в регионе создается добавленная стоимость и рабочие места, укрепляется экономика замкнутого цикла", - сказал Штернер DW. При этом, по его мнению, также придется импортировать водород или сделанное из него жидкое синтетическое низкоуглеродное топливо.

Как заметил Штернер, в настоящее время Германия импортирует две трети объема энергоносителей, большую часть из них в виде углеводородного сырья. Поэтому если Германия создаст "зеленые технологии" и будет их экспортировать, а взамен будет импортировать "зеленую энергию", произведенную с помощью этих технологий, то в выигрыше будут все. Такой товарообмен уменьшит профицит торгового баланса ФРГ и буде более экологичным и устойчивым, чем нынешняя система, опирающаяся на импорт углеводородного сырья.

Говоря о "зеленых технологиях", Штернер имеет ввиду промышленные комплексы и оборудование по производству фотогальванических элементов и панелей, ветряных турбин, водорода путем электролиза воды, или же установок по производству жидкого синтетического углеводородного топлива.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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