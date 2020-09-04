Визит Илона Маска в ФРГ: гигафабрика Tesla и принтер для вакцины CureVac

Бизнесмен-новатор собирается в Германии не только строить электромобили, но и торговать "зеленой энергией" и выпускать оборудование для автоматизированного производства лекарств.
Илон Маск займется в Германии не только выпуском электромобилей Tesla. Американский предприниматель, только что поднявшийся в списке богатейших людей планеты на третье место, отводит ФРГ все более важную роль в своем многоплановом инновационном бизнесе. Это стало окончательно ясно после его трехдневной поездки по нескольким немецким городам и переговоров с представителями политического руководства страны.
Менее года назад, в прошлом ноябре, Илон Маск, получая в Берлине премию "Золотой руль" за успех электромобиля Model 3 у публики и специалистов, произвел фурор заявлением о намерении в кратчайшие сроки построить вблизи германской столицы первую в Европе гигафабрику Tesla.
Теперь, в сентябре 2020 года, он вновь приехал в ФРГ, но направился первым делом не на стройплощадку будущего завода, а в другой конец страны, в университетский город Тюбинген. И там, неожиданно для многих, продемонстрировал свой интерес к фармацевтике: он посетил штаб-квартиру биотехнологической компании CureVac.
Эта немецкая фирма считается сейчас одним из наиболее перспективных разработчиков вакцины против коронавируса. В августе она с большим успехом вышла на американскую биржу Nasdaq, а до этого наделала много шума, когда крупный пакет ее акций за 300 миллионов евро купило немецкое государство.
Приезд американского мультимиллиардера тут же породил вопрос: не собирается ли он стать одним из совладельцев фирмы или даже полностью ее купить? Нет, об инвестициях речь вообще не шла, заверил представитель компании, обсуждались перспективы стратегического сотрудничества между CureVac и Grohmann. Эту высокоспециализированную немецкую машиностроительную фирму из города Прюма в 2017 году купила корпорация Tesla, поскольку та выпускает, среди прочего, оборудование для производства используемых в электромобилях аккумуляторных батарей и электроники.
Но еще до этого с Grohmann начала сотрудничать компания CureVac, которая искала партнера, обладающего ноу-хау, чтобы наладить выпуск мобильного оборудования (принтеров) для производства мРНК-вакцин. Это - инновационный и, как считается, очень перспективный тип вакцин, в которых содержится только часть генетического материала вируса, что делает их более безопасными.
Немецкий миллиардер Дитмар Хопп (Dietmar Hopp), основной спонсор и инвестор CureVac, на деньги которого компания почти двадцать лет разрабатывала свою технологию, рассказал экономической газете Handelsblatt, что цель сотрудничества с Grohmann (теперь уже Tesla Grohmann) состоит "в сертификации принтера и предоставлении его регионам, организациям и клиникам". Тогда можно будет наладить на местах автоматизированное производство вакцины, регистрация которой может произойти весной или летом 2021 года.
Хопп признал, что двух основных конкурентов при разработке мРНК-вакцин, американскую биотехнологическую компанию Moderna и немецкую BioNtech, догнать уже не удастся, они раньше начали тестирование. "Эту гонку мы выиграть не сможем. Но мы хотим выиграть гонку за лучшую вакцину, и тут у нас хорошие шансы", - заявил немецкий предприниматель, стоявший в свое время у истоков немецкого производителя программного обеспечения для управления бизнес-процессами SAP.
На вопрос Handelsblatt, приведет ли нынешняя встреча с главой компании Tesla к расширению и углублению сотрудничества с ним, Дитмар Хопп ответил: "Вероятно да". А в интервью онлайн-версии газеты Merkur он заявил, что "в компании CureVac видят очень большой потенциал для сотрудничества с господином Маском, которое могло бы выйти далеко за рамки темы вакцин, и чрезвычайно позитивно относятся к такому сотрудничеству". Илон Маск, в свою очередь, назвал совместную разработку CureVac и Tesla Grohmann "революционной технологией".
Илон Маск (в центре) демонстрирует в Берлине депутатам бундестага принтер для производства мРНК-вакцин
После Тюбингена гость из США посетил Берлин, где, в частности, беседовал с министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном (Jens Spahn), что подтверждает очевидный интерес предпринимателя-новатора к фармацевтической теме. Приехав на заседание парламентской фракции правящего консервативного блока ХДС/ХСС, он встретился и с некоторыми другими видными политиками из партии Ангелы Меркель (Angela Merkel). И заодно продемонстрировал депутатам тот самый принтер для автоматизированного производства вакцин.
На переговорах с министром экономики Германии Петером Альтмайером (Peter Altmeier), длившихся около часа, обсуждались, по информации агентства Reuters, перспективы крупных проектов в Германии. Это, естественно, прежде всего автозавод под Берлином мощностью 500 тысяч электромобилей в год, который должен вступить в строй уже меньше, чем через год - следующим летом.
Приехав на другой день, 3 сентября, в городок Грюнхайде на идущее уже полным ходом строительство завода, Илон Маск не только шутил с журналистами и общался со своими многочисленными немецкими поклонниками, толпы которых обступали его еще в Тюбингене (хотя на стройку пришли и ее противники). В ходе непринужденной беседы предприниматель сделал весьма многозначительное заявление: "Я думаю, что мы будем выпускать здесь и аккумуляторные батареи, и ячейки, и другие вещи. С их помощью можно будет хранить ветряную и солнечную энергию".
Глава Tesla обещает журналистам в Грюнхайде: через год здесь будет автозавод и "пещера для рейверов"
Это может служить косвенным подтверждением сообщения агентства Reuters, согласно которому американская корпорация собирается заняться в Германии, где роль возобновляемой энергетики быстро растет, торговлей электроэнергией и уже обзавелась соответствующей лицензией. В таком случае клиенты Tesla получали бы из одних рук не только электромобили, но и "зеленое электричество" к ним.
А еще харизматичный гость из США, стоя на месте будущего автозавода, пообещал обустроить в фабричном здании "пещеру для рейверов" (rave cave) - клуб для любителей электронной танцевальной музыки. "Мы ведь здесь и удовольствие хотим получать", - заверил 49-летний Илон Маск.
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