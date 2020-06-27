 Вакцина фирмы CureVac вызвала эйфорию у инвесторов на бирже Nasdaq | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 14.08.2020

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Экономика

Вакцина фирмы CureVac вызвала эйфорию у инвесторов на бирже Nasdaq

Немецкая компания CureVac продолжает собирать средства на разработку вакцины от коронавируса: получив деньги от Евросоюза и правительства ФРГ, она разместила свои акции в Америке.

Эмблема CureVac перед штаб-квартирой компании в Тюбингене

Эмблема CureVac перед штаб-квартирой компании в Тюбингене

Немецкая биотехнологическая компания CureVac, разрабатывающая вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, вышла на американскую фондовую биржу Nasdaq - крупнейшую в мире торговую площадку для фирм из различных сфер высоких технологий. В ходе первоначального размещения своих акций компания собрала 213 млн долларов (примерно 180 млн евро), продав ценные бумаги по максимальной заявленной цене в 16 долларов. Если их держатели в ближайшие дни захотят выкупить второй транш, то общая выручка может достигнуть 245 млн долларов. 

Дональд Трамп якобы заманивал CureVac миллиардом долларов

В начале первых биржевых торгов 14 августа вечером по московскому времени котировки сразу же взлетели на 200 процентов - выше 48 долларов. Прямо-таки эйфорическая реакция международных инвесторов и спекулянтов говорит о том, что они явно поверили в медицинские и, соответственно, коммерческие перспективы средства, которое пока находится в первой из трех фаз клинических испытаний, так что в продажу, в случае удачного завершения всех тестов, поступит в течение 2021 года.

Биржа Nasdaq на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка

На бирже Nasdaq на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка котируются акции многих технологических гигантов

Размещение акций на Nasdaq - обычное дело для молодых биотехнологических компаний со всего мира, имеющих в разработке один или несколько многообещающих препаратов и нуждающихся в значительных дополнительных средствах для завершения исследований и налаживания производства. Именно здесь они находят венчурных инвесторов, готовых рисковать своим капиталом в надежде на его преумножение в будущем.    

Однако в данном случае выход на биржу в США становится очередным витком в трансатлантической интриге вокруг фирмы, которая в последние полгода уже неоднократно служила источником сенсационных новостей. Ведь широкую известность CureVac, созданная еще в 2000 году в немецком университетском городе Тюбингене, приобрела после того, как в марте этого года пошли слухи, будто Дональд Трамп пытался переманить ее в США, чтобы обеспечить американцам эксклюзивные права на ею будущую вакцину против COVID-19, и якобы предлагал миллиард долларов.

Немецкий госбанк KfW купил акций на 300 миллионов евро

Никаких доказательств этому нет. Однако факт, что вскоре после встречи Дональда Трампа в Вашингтоне с руководителями фармацевтических компаний участвовавший в ней тогдашний глава CureVac, американец по национальности, был уволен без объяснения причин. Затем интригу усугубил многолетний спонсор фирмы, немецкий миллиардер Дитмар Хопп (Dietmar Hopp). Он выступил с многозначительным заявлением о том, что вакцину против коронавируса следует "применять для защиты людей не регионально, а солидарно по всему миру".

Миллиардер Дитмар Хопп

Миллиардер Дитмар Хопп два десятилетия финансирует разработки CureVac

Следующим неожиданным поворотом стало решение Евросоюза срочно предоставить CureVac финансовые средства в размере 80 млн евро. Это выглядело как экстренная мера с целью непременно удержать компанию в Европе. Скорее всего потому, что она разработала не классический, а принципиально новый антивирусный препарат - так называемую мРНК-вакцину (mRNA), вырабатывающую иммунный ответ на генном уровне.

Самое сенсационное событие последовало в июне: правительство ФРГ решило стать крупным совладельцем CureVac. Через государственный банк KfW оно приобрело за 300 млн евро долю примерно в 19 процентов. Причем произошло это в ходе увеличения уставного капитала фирмы, так что речь шла именно о вливании свежих денег, а не просто о перераспределении прав собственности.

СМИ ФРГ недоумевали тогда, почему вдруг немецкое государство занялось несвойственным ему делом - покупкой долей в частных предприятиях, и почему Берлин выбрал для частичной национализации именно эту небольшую и по-прежнему убыточную биотехнологическую фирму. В Германии есть ведь и другая компания, разрабатывающая вакцину от коронавируса: BioNTech из Майнца.

Выход на биржу Nasdaq: почему именно сейчас?

Единственное убедительное объяснение было все то же: это попытка обеспечить CureVac достаточными финансовыми средствами для продолжения работы в Германии и тем самым в Евросоюзе. А ЕС выступает за глобальное распределение препаратов против коронавируса с учетом потребностей бедных стран. С этой целью Брюссель внес огромные средства в соответствующий международный фонд.

И вот теперь CureVac вышла на американскую биржу Nasdaq. Рано или поздно логика развития бизнеса привела бы ее к такому шагу, но почему он совершается довольно неожиданно именно сейчас? Ведь он может привести к появлению крупных американских держателей голосующих акций, в том числе и нежелательных. В то же время острой потребности в свежих ликвидных средствах у компании пока нет.

Инфографика Крупнейшие в мире производители вакцин

Всего два месяца назад, в ходе июньского увеличения уставного капитала, CureVac собрала от инвесторов 560 млн евро. Ее акции купил тогда не только немецкий госбанк KfW, но и британский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline, один из лидеров на мировом рынке вакцин, с которым заключено соглашение о стратегическом технологическом партнерстве, а также Катарский инвестиционный фонд QIA. Зачем тогда сейчас новый раунд сбора средств?

По всей видимости, сказалось желание воспользоваться благоприятным моментом - все еще рекордно высокими курсами на американских биржах и большим, если не сказать ажиотажным спросом на бумаги разработчиков средств от коронавируса. В пользу такой версии говорит явный успех размещения. Кстати, курс акций немецкой BioNTech, вышедшей на Nasdaq в прошлом году, с тех пор вырос более чем в пять раз.

Согласно эмиссионному проспекту CureVac, из денег, полученных сейчас в ходе размещения на Nasdaq, компания намерена направить 150 млн долларов на финансирование испытаний вакцины, 50 млн - на расширение производственных мощностей, а часть средств - на разработку других своих препаратов, в частности, онкологических.  

Третья фаза клинических испытаний вакцины пройдет в Бразилии

Широкомасштабную третью фазу тестирования вакцины компания планирует начать в сентябре или октябре в Бразилии. В этой стране испытывают сейчас свои препараты от коронавируса целый ряд производителей, в том числе BioNTech со своим американским партнером Pfizer. В Бразилии COVID-19 получил очень широкое распространение, что способствует проверке эффективности вакцины. Одновременно в этой стране высокий уровень научных лабораторий для работы с результатами. Именно в Бразилии собираются продолжить испытания и наладить производство российской вакцины "Спутник V".    

Так шла работа над вакциной в лабораториях CureVac

Так шла работа над вакциной в лабораториях CureVac

Для правительства Германии и тем самым для немецких налогоплательщиков выход CureVac на биржу Nasdaq означает, с одной стороны, небольшое снижение доли государства в капитале этой компании с 19 до 17 процентов, с другой - резкий рост курсовой стоимости купленных госбанком KfW акций. При одной лишь цене размещения в 16 долларов биржевая капитализация компании из Тюбингена составила порядка 2,4 млрд евро. В первые часы торгов она, соответственно, утроилась.   

Так что если CureVac, действительно, удастся создать высокоэффективную и надежную вакцину, востребованную во всем мире, то курс ее акций на Nasdaq окажется намного выше. В таком случае правительство ФРГ сможет со временем продать свою долю с большой или даже огромной прибылью. Если же разработка препарата окончится неудачей или он окажется неконкурентоспособным, то биржевые инвесторы, конечно же, накажут немецкую компанию распродажей ее бумаг. И тем самым немецкое государство как одного из ее акционеров. 

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    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:51

Как в Индии разрабатывают вакцину против коронавируса

 

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