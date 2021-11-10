Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Локдаун

Запрет свободного входа или выхода из здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. Полное ограничение передвижения людей, например в связи с эпидемией или стихийным бедствием.

Локдаун (англ. lockdown) - ситуация, в которой людям запрещается свободно входить и выходить из здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. Часто используется в последнее время в виде более короткого обозначения режима полного или частичного ограничения социальных контактов в связи с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

Специальная рубрика "Коронавирус" >>>

TOPSHOT - Servicemen of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfect Moscow's Belorussky railway station on October 20, 2021, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. - Russia said Wednesday 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

Германия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом 09.11.2021

В недельном исчислении суточный прирост заражений коронавирусом в Германии вырос более чем вдвое. Будущая правящая коалиция согласовала пакет мер по борьбе с ковидом.

Германию накрывает четвертая волна коронавируса (08.11.2021) 08.11.2021

Число заражений коронавирусом в Германии за неделю достигло максимума за все время пандемии в cтране.

В Москве и других регионах заработали кафе и рестораны (08.11.2021) 08.11.2021

Выходные продлили только только в пяти российских областях. В остальных сняли большинство ограничений, несмотря на высокую заболеваемость.

Локдаун добил экономику. Почему грустят генералы. Климатический "Стар Треп" – "Заповедник", выпуск 191, 07.11.21 07.11.2021

Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!

Кульминация ковида в ФРГ: спасут ли ограничения рождественские рынки? (05.11.2021) 05.11.2021

Крупнейший всплеск коронавирусной инфекции в Германии за всю время пандемии - 37 суточных заражений - грозит введением новых ограничений. В этом году вход на многие рождественские рынки будет разрешен только полностью вакцинированным и переболевшим.

02.04.2021 YEKATERINBURG, RUSSIA - APRIL 2, 2021: Ampoules with the Gam-COVID-Vac Sputnik V COVID-19 vaccine are pictured at a mobile vaccination unit at an Okey hypermarket. The walk-in vaccination center offers free COVID-19 vaccines. Donat Sorokin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0FB550

Минздрав ФРГ: прививка "Спутником V" не освобождает от карантина 05.11.2021

Карантин при въезде в Германию из зон высокого риска заражения SARS-CoV-2 не коснется привитых одобренной в ЕС вакциной от COVID-19. Российский "Спутник V" - не в их числе, напомнили в Минздраве ФРГ.
a medical doctor loads the Johnson & Johnson vaccine into syringe before vaccination for homeless people in Berge church in Duesseldorf, Germany on May 21, 2021. (Photo by Ying Tang/NurPhoto)

Опрос: большинство немцев - за обязательную прививку от ковида 04.11.2021

57 процентов опрошенных институтом Infratest dimap согласны с необходимостью обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ, треть выступают против. Около половины поддерживают действующие меры борьбы с пандемией.

Пандемия невакцинированных: как в Германии борются с четвертой волной COVID-19 (03.11.2021) 03.11.2021

В Германии почти 67 процентов населения вакцинированы от COVID-19, но число заражений растет. Берлин стремится избежать очередного жесткого локдауна ускорением темпов вакцинации.
Demonstrators hold anti-vax posters, one in the center reading the epidemic is a lie, the world conspiracy against the god during a protest against COVID-19 restrictions and vaccine mandates in Kyiv, Ukraine, Wednesday, Nov. 3, 2021. In a bid to stem contagion, Ukrainian authorities have required teachers, government employees and other workers to get fully vaccinated by Nov. 8 or face having their salary payments suspended. In addition, proof of vaccination or a negative test is now required to board planes, trains and long-distance buses. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

В центре Киева тысячи человек протестовали против вакцинации от COVID-19 03.11.2021

Протестующие в Киеве требовали отменить карантинные ограничения и обязательную вакцинацию. К акции присоединилась Надежда Савченко.

Ковидные каникулы в России и заочная дискуссия Байдена с Путиным по климату. DW Новости (01.11.2021) 01.11.2021

В России - худшая ситуация по ковиду в мире. Более 40 тысяч новых случаев заражения Covid-19 и 1155 летальных исходов за сутки. На фоне пика эпидемии россияне в объявленные властями нерабочими дни стоят в очередях... в музеи.

Wann endet die Maskenpflicht in Deutschland? Experten gehen davon aus, dass uns der Mundschutz noch eine Weile erhalten bleibt. Archivfoto: Junge Frau mit Mundschutz,Maske. Schild Maskenpflicht Maskenpflicht in Fussgaengerzonen und oeffentlichen Plaetzen in Muenchen am 11.11.2020. MODEL RELEASED!

В ФРГ снова всплеск пандемии, но локдауна не будет. Почему? 01.11.2021

В Германии все больше позитивных тестов на коронавирус, но новые ограничительные меры не планируются. Власти надеются сбить очередную волну пандемии, побуждая людей вакцинироваться.

FILE - White House press secretary Jen Psaki speaks during the daily briefing at the White House in Washington, Monday, Oct. 18, 2021. On Sunday, Oct. 31, 2021, Psaki said she'd contracted COVID-19. (AP Photo/Susan Walsh, File)

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки инфицирована коронавирусом 01.11.2021

Джен Псаки ежедневно с 27 октября сдавала тесты, которые до 31 октября были отрицательными. Она уже несколько дней не встречалась с Байденом и не сопровождает его в поездке в Европу.

Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – "Заповедник", выпуск 190, 31.10.21 31.10.2021

Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Политическая палеонтология: экспедиция откопала холодную войну. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 29, 2021: An officer of Moscow's Association of Administrative and Technical Inspections checks compliance with sanitary and public health safety requirements at the Moscow International Business Center amid the COVID-19 pandemic. Moscow has announced non-working days from October 28 to November 7 to prevent the spread of the novel coronavirus. Stanislav Krasilnikov/TASS

По всей России введен режим нерабочих дней 30.10.2021

Российские регионы могут сами продлевать даты нерабочих дней в зависимости от эпидемиологической ситуации.

(211011) -- RIGA, Oct. 11, 2021 (Xinhua) -- People have their COVID-19 vaccination certificates checked before entering a shopping mall in Riga, Latvia, Oct. 11, 2021. The Latvian government declared new emergency rules to stem the country's rapidly rising COVID-19 incidence. The government also decided to declare a state of emergency, which came into effect on Monday, and will remain in force until Jan. 11. (Photo by Janis Laizans/Xinhua)

COVID-19 в Латвии: как страна дошла до жесткого локдауна 29.10.2021

Латвия, до сих пор относительно успешно справлявшаяся с пандемией, этой осенью попала в сложную ситуацию. Растет число заболевших и умерших, а жители при этом не спешат вакцинироваться. Почему?
Показать еще