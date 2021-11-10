Запрет свободного входа или выхода из здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. Полное ограничение передвижения людей, например в связи с эпидемией или стихийным бедствием.
Локдаун (англ. lockdown) - ситуация, в которой людям запрещается свободно входить и выходить из здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. Часто используется в последнее время в виде более короткого обозначения режима полного или частичного ограничения социальных контактов в связи с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.
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