Протесты в Германии. Как пандемия коронавируса расколола общество

В Германии, как и в других европейских странах, проходят протесты против антиковидных ограничений. Отношение к мерам властей, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, а также к вакцинации против ковида, раскололо немецкое общество. Насколько глубок этот раскол, можно наблюдать на примере Бонна, на западе Германии.

"В Германии самые жесткие антиковидные меры"

Начиная с января каждый понедельник в Бонне у здания ратуши можно наблюдать одну и ту же картину: по одну сторону стоит толпа противников антиковидных ограничений и антиваксеров, по другую - те, кто с ними не согласен. А между этими двумя лагерями - полицейский кордон.

Свои акции протеста противники карантинных мер называют "прогулками". Их акции действительно напоминают прогулки - длинная вереница людей медленно передвигается по центру города, а из громкоговорителя звучит Imagine Джона Леннона и карнавальные хиты. Время от времени толпа скандирует лозунги: "Мир, свобода, право на самоопределение". Среди участников - люди всех возрастов, многие приходят на акции с детьми, кто-то ведет на поводке домашних питомцев. Часть участников таких "прогулок" - в медицинских масках. Остальные без них. У кого-то в руках плакаты с надписью: "Обязательная вакцинация - спасибо, не надо!"

На площади в Бонне: противники антиковидных ограничений и их оппоненты

Один из участников - пенсионер Эрвин. Он выходит на такие "прогулки" с самого их начала и пока не пропустил ни одну. Мужчина - в медицинской маске и говорит, что вакцинирован от коронавируса. "Я не отрицаю существование коронавируса, но я против обязательной вакцинации. Это было бы массивной атакой на личные права человека", - говорит Эрвин, который, в отличие от других участников, соглашается поговорить с журналистами.

По его мнению, в Германии в сравнении с соседними странами, "самые жесткие антиковидные ограничения, которые абсурдны и парадоксальны, и которые уже никто точно не может перечислить". Эрвин, как и другие участники акций протеста, с завистью смотрит на Данию и Великобританию, где уже сняты карантинные ограничения из-за того, что большая часть населения прошла полную вакцинацию.

Ситуация с коронавирусом в Германии

В Германии трое из четырех жителей страны привиты от коронавируса. А две прививки уже сделали 73,4 процента населения. По данным соцопросов, большая часть немцев поддерживает антиковидные ограничения правительства, несмотря на набирающие обороты критику. Но если смотреть на то, что по понедельникам происходит в Бонне у ратуши, можно предположить, что соотношение сил совершенно противоположное, и что противников антиковидных мер значительно больше.

Вызывает тревогу и то, что в таких демонстрациях участвуют ультраправые. Хотя, по словам пенсионера Эрвина, он старается от них дистанцироваться: "Они пытаются нами манипулировать и использовать нас в своих целях". Эрвин подчеркивает, что выходит на протесты по другим причинам и не разделяет взгляды ультраправых.

"Меньшинство пытается расколоть общество"

21-летнюю студентку политологии Диану не удивляет то, что число противников карантинных мер и антиваксеров на улице больше, чем число их оппонентов, к которым принадлежит и Диана. "Проще мобилизовать людей с помощью страха, нарисовав им образ врага в лице "политиков там наверху", чем с помощью солидарности или научных знаний", - говорит студентка. Она обращает внимание на то, что многие из ее лагеря не выходят на протесты из-за опасности заразиться коронавирусом.

"Прививаться, а не клеветать". На акции сторонников вакцинации

"А те, кто на самом деле является меньшинством, во время таких акций ведут себя очень громко, как будто представляют большинство, и пытаются расколоть общество", - говорит Диана. Она возмущена тем, что среди протестующих можно встретить людей с праворадикальными взглядами, которые распространяют теории заговора.

"Пару недель назад я бы сказала, что эти протесты вызывают у меня грусть. А сейчас я просто в ярости, - говорит Диана. - Эти люди называют себя беспомощными, отчаявшимися, нормальными гражданами. Но среди них есть и те, кто придерживается праворадикальных взглядов. И пусть они не пытаются делать вид, что не знают, кто выходит на эти прогулки вместе с ними".

На то, что в рядах противников антиковидных ограничений есть и ультраправые, пытаются обратить внимание участники движения Antifa, которые скандируют: "Без неонацистов вас было бы немного".

"Общество должно возражать антиваксерам"

Политик от партии социал-демократов, которая выставляла свою кандидатуру в Бонне на выборах в бундестаг, председатель молодежного крыла СДПГ Джессика Розенталь (Jessica Rosental) живет в Бонне десять лет. Здесь она окончила университет и работала в системе образования. Сегодня она с трибуны на площади у ратуши пытается переубедить противников антиковидных ограничений. По понедельникам ораторы, представляющие три партии, входящие в правящую коалицию - "зеленых", социал-демократов и либералов, сменяют друг друга в надежде, что их услышат.

Джессика Розенталь на акции в Бонне

"У меня зашкаливает уровень адреналина, когда я вижу эти демонстрации. Это крен вправо, с теориями заговора, которые имеют антисемитскую окраску", - говорит она. По мнению Розенталь, участники таких акций протеста не признают авторитет государства и все больше склоняются к взглядам правых радикалов. Она с тревогой констатирует, что "вырос уровень агрессии". Но Джессика Розенталь убеждена, что нельзя не возражать участникам таких "прогулок". "Многие убеждены, что ничего нельзя изменить. Но общество должно четко возразить против этого. И это то, за что я агитирую. Мы должны показать, что такому дискурсу нет места в нашем обществе", - говорит политик.

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