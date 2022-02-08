 Противники ковид-ограничений в Германии продолжают акции протеста | Новости из Германии о Германии | DW | 08.02.2022

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Германия

Противники ковид-ограничений в Германии продолжают акции протеста

Как сторонники, так и противники ограничительных мер провели акции в ряде земель на фоне дискуссии о плане выхода Германии из пандемии. Почти три четверти жителей ФРГ полностью привиты от COVID-19.

Акция противников ковид-ограничений во Фрайбурге

Акция противников ковид-ограничений во Фрайбурге, февраль 2022 года

В Германии противники ограничительных мер, введенных властями для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, продолжают проводить протесты на фоне участившейся дискуссии о плане выхода страны из пандемии COVID-19. В свою очередь сторонники карантинных мер устраивают собственные демонстрации. Новые акции вечером понедельника, 7 февраля, прошли сразу в нескольких землях республики. По сведениям полиции, большинство мероприятий носили мирный характер.

Так, в Тюрингии на митинги суммарно вышли около 23 тысяч человек. В Йене стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ. Организаторы большинства из 93 акций не уведомляли власти об их проведении.

Лейпциг: полиция образовала живые цепи

Несколько тысяч противников антиковидных мер вышли на улицы и в Саксонии В частности, демонстрации в Герлице и Баутцене собрали почти 14 тысяч участников и прошли в основном мирно, сообщили в полиции.

В то же время в Дрездене заведено дело в отношении трех человек из группы критиков противников мер борьбы с инфекцией. А в Лейпциге полицейские выстроились в цепочки, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между участниками двух разных демонстраций.

Бавария: некоторые демонстранты - без масок

В Баварии примерно 200 демонстраций собрали суммарно свыше 10 тысяч человек. Акции завершились мирно, однако в ряде случаев их участники были без защитных масок. Так, в Нюрнберге около 4500 человек протестовали против антиковидных мер. В Ансбахе на митинг вышли три тысячи. А в Бамберге около тысячи человек провели демонстрации против разжигания ненависти праворадикалами.

В Мекленбурге - Передней Померании на протесты против мер борьбы с пандемией вышли примерно 8000 человек, сообщили в полиции. Число участников таких акций в этом регионе снизилось по сравнению с прежними неделями. Почти на всех митингах в 25 городах земли критике подверглась прежде всего обязательная вакцинация для сотрудников сферы здравоохранения и возможное введение всеобщего требования прививки от COVID-19.

Вольфсбург: акция памяти умерших от ковида

Демонстрации противников ковид-ограничений в Баден-Вюртемберге, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии тоже собрали несколько тысяч участников. При этом перед ратушей Вольфсбурга около 180 человек провели акцию в память скончавшихся от COVID-19.

Вакцинация от ковида в Германии

К утру 7 февраля в Германии сделано 166,6 млн прививок от COVID-19. 74,4 процента жителей страны привиты полностью, а 54,3 процента населения уже получили бустерную дозу вакцины.

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