"Омикрон" - "поезд" из пандемии коронавируса?

Первым из ведущих европейских политиков об этом заговорил премьер-министр Испании Педро Санчес. Еще 10 января он подтвердил сообщение газеты El Pais о том, что его правительство почти закончило разработку системы мер, в которой коронавирус будет считаться не "не пандемией, а эндемическим заболеванием" типа сезонного гриппа. Соответственно и обходиться с ковидом в Испании станут как с обычным гриппом: без регистрации каждого случая и ежедневных сводок с фронта борьбы с пандемией, без тестов при малейшем симптоме и всяких карантинных ограничений.

К аналогичной смене парадигм в отношении коронавируса склоняются и в некоторых других странах. Или фактически уже пустили дело на самотек и отменяют строгие ограничения несмотря на запредельные ежедневные цифры новых положительных тестов - в Великобритании, в Израиле или, например, в Дании, где кумулятивный семидневный показатель свежих заражений (Inzidenz) составляет в настоящее время 2871 (!) случаев на 100 тысяч населения. А что в Германии?

Карл Лаутербах: "Омикрон-вариант не заменяет прививку"

В ФРГ много непривитых пожилых людей

В Германии этот показатель сейчас в пять с лишним раз ниже, чем в Дании (551 в понедельник, 17 января), но об отмене ограничений речи не идет. Наоборот, вводятся дополнительные. Теперь, например, даже дважды привитые могут пойти поужинать в ресторан или сходить в кино только при наличии либо свежего отрицательного теста, либо свидетельства о третьей, бустерной прививке. Впрочем, и бустер, как показывает опыт, не является надежной защитой от заражения вариантом "омикрон", как и ранее перенесенный ковид.

Но для Германии, считает ее министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), вариант попустительства коронавирусу не подходит. "Ведь у нас намного больше непривитых пожилых людей", - сказал он и назвал цифру в три миллиона человек старше 60 лет. Это каждый восьмой в такой возрастной категории.

Для сравнения: в Португалии привиты все жители старше 60 лет, в Дании - 99,5%, в Австрии - 91,4%, во - Франции 90,6%, в Италии - 90,1%. В Германии же - 87,7%. Плюс возрастная структура немецкого населения: доля пожилых людей здесь выше, чем в большинстве других стран ЕС. А чем старше человек, тем выше риск тяжелого течения болезни.

Как в Германии "измеряют" пандемию

Дикторы новостей по каналам немецкого телевидения по-прежнему с озабоченными лицам и тревогой в голосе сообщают о все новых максимумах заражений в Германии и росте кумулятивного семидневного показателя инфицированных, который долгое время считался - а многими считается до сих пор - основным индикатором пандемии в стране.

CWA все чаще бьет тревогу и свидетельствует о повышенном риске

У людей мурашки по коже бегут, когда они открывают на своих телефонах приложение CWA (Corona Warn App), предупреждающее о повышенном риске заражения, и видят, что, например, сегодня в берлинской районе Райникендорф, в котором проживает корреспондент DW, Inzidenz составил 1179,7 на 100 тысяч местных жителей.

Куда меньше внимания встревоженные немцы обращают на другой, введенный относительно недавно критерий оценки пандемии - долю госпитализаций. А она остается на достаточно низком уровне или даже, как в последние дни, уменьшается, несмотря на быстрый рост числа новых положительных тестов на коронавирус. Так, в понедельник этот показатель составил 3,14. То есть, из 100 тысяч заразившихся в течение минувшей недели только 3 пациента попали в больницу.

Ковид в отделениях интенсивной терапии

Вопреки тревожным прогнозам не драматична и ситуация по стране в отделениях интенсивной терапии. В конце прошлой недели, впервые с середины ноября прошлого года на пике дельта-варианта, число пациентов с ковидом стало здесь ниже 3000. В прошлые выходные - даже меньше 2800.

Большинство пациентов в отделениях интенсивной терапии заразились еще дельта-вариантом коронавируса

Причем, более половины из них заразились еще "дельтой". "При варианте "омикрон" мы видим, что пациенты болеют не столь тяжело, заражение не столь часто приводит к необходимости вентиляции легких или к смерти", - говорит директор клиники интенсивной терапии университетской больницы в Гамбурге Штефан Клуге (Stefan Kluge).

По данным Объединения врачей-реаниматологов (DIVI), в период с 14 декабря 2021 года до 12 января текущего 62% пациентов в немецких отделениях интенсивной терапии были непривитыми, 9,6% имели только одну прививку или уже болели ковидом, 28,4% были полностью вакцинированными, из которых 5,8% получили уже и бустерную прививку. Трижды привитые и все равно тяжело заболевшие - это, пояснил Штефан Клуге, пациенты с опасными хроническими болезнями, с нарушенной вследствие трансплантации иммунной системой, раковые больные.

Обязательная вакцинация в ФРГ под вопросом

В подавляющем же большинстве случаев заражение вариантом "омикрон" протекает либо вовсе бессимптомно, либо как легкая простуда. На этом фоне в Германии стали расти сомнения в целесообразности введения обязательной вакцинации, к чему ведет дело канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Вариант "омикрон" меняет правила игры, сейчас не время что-нибудь делать и принимать жесткие меры лишь бы продемонстрировать дееспособность. Нам нужны правильные шаги в правильное время", - заявил, например, управляющий делами парламентской фракции либералов Штефан Томе (Stephan Thomae).

У многих заражение омикрон-вариантом протекает как легкая простуда

Засомневались и в немецком Совете по этике (Deutscher Ethikrat). Его глава профессор Алена Бюкс (Alena Buyx) дает понять, что при определенных обстоятельствах надо будет пересмотреть прежнюю рекомендацию о расширении круга лиц, обязанных сделать прививку от коронавируса. С такой рекомендацией Совет выступил в декабре - на пике волны дельта-варианта. Надо учитывать, какой именно вариант коронавируса является доминирующим, заявила теперь Бюкс в интервью журналу Der Spiegel.

На пути к коллективному иммунитету

Но сторонники обязательной вакцинации стоят на своем. "Омикрон не заменяет прививку", - говорит министр здравоохранения Лаутербах и предупреждает, что непривитые, переболевшие сейчас "омикроном", осенью окажутся беззащитны перед лицом очередной мутации коронавируса. А вот иммунная защита трижды привитых плюс перенесших "омикрон" будет весьма надежной.

По оценке вирусолога Клауса Штёра (Klaus Stöhr), через несколько недель, когда достаточно большое количество дважды и трижды привитых (их доля сейчас составляет 47,1%) переболеют "омикроном", будет выработан естественный коллективный иммунитет общества.

Руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен (Christian Drosten) видит в легком течении заболевания, вызванного этим вариантом коронавируса, шанс перейти от пандемии к эндемии ковида. Рано или поздно, уверен он, все люди подцепят SARS-CoV-2. Но это не отменяет необходимости вакцинации. "Вирус может распространяться, но в населении, имеющем широко укоренившуюся благодаря вакцинации защиту, - поясняет он. - В противном случае (среди невакционированных. - Ред.) будет слишком много смертей".

Смягченную прививкой инфекцию Дростен сравнивает с поездом, в который на ходу запрыгивают люди. "Когда-нибудь в него должны будут сесть все", - говорит он. Но есть и хорошая новость: поезд сейчас идет довольно медленно, поэтому вспрыгивать на него сейчас относительно безопасно.

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