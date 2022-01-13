Путин забил тревогу из-за "омикрона". А какие меры принимают в Европе?

В России закончились новогодние каникулы, общественный интерес к событиям в Казахстане постепенно снижается, и в российское информационное пространство резко возвращается тема коронавируса, поскольку стремительно распространяется крайне заразный омикрон-вариант. Он уже пришел в РФ, но пока еще не стал здесь доминирующим.

Рекордное число инфицированных в США и Западной Европе

На первом же в новом году видеосовещании с членами правительства 12 января президент России фактически забил тревогу. "Мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня - в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, - заявил Владимир Путин. - Мы видим, что происходит в мире... У нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться".

Владимир Путин 12 января обсуждает с членами правительства РФ надвигающуюся волну "омикрона"

А в мире происходит следующее: в США число ежедневных новых случаев заражения приблизилось на этой неделе к 1,5 миллионам, во Франции данный показатель тоже на рекордном уровне - примерно 370 тысяч человек в день, в Германии впервые с начала пандемии за сутки выявили свыше 81 тысячи инфицированных.

СМИ облетело предупреждение регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе и Центральной Азии Ханса Клуге (Hans Kluge): согласно математическим моделям, к марту омикрон-вариантом коронавируса может заразиться половина европейского населения. Этот прогноз охватывает жителей как России, так и других постсоветских государств, включая центральноазиатские.

Опыт Южной Африки, Великобритании или Дании, где "омикрон" вытеснил другие варианты коронавируса раньше, чем в других странах, показывает: болезнь чаще проходит в более мягкой форме, чем при "дельте". Это породило довольно широко распространенное чувство самоуспокоения: мол, погриппуем пару дней, зато быстро приобретем коллективный иммунитет и тем самым положим конец пандемии.

Какие угрозы несет чрезвычайно большое число инфицированных

В Германии и других европейских странах специалисты из области здравоохранения, госуправления и бизнеса указывают в этой связи на две ключевые проблемы.

Во-первых: даже если "омикроном" будут болеть в основном легко, чрезвычайно высокое число инфицированных, пусть и при очень низком проценте тяжелых случаев, все равно неминуемо приведет к росту госпитализаций и смертей. Тут, так сказать, чистая математика: половина процента от одного миллиона - это все равно существенно больше, чем, скажем, два процента от ста тысяч.

Больница в немецком Ростоке: лечение ковидных пациентов требует большого числа специалистов

Во-вторых: даже если инфицированные "омикроном" будут "всего лишь" просто грипповать, они все равно на какое-то время окажутся нетрудоспособными. При чрезвычайно высоком числе заболевших это может в какой-то момент привести к острой нехватке кадров в жизненно важных сферах - не только в больницах, но и, к примеру, на предприятиях из области энергетики, водоснабжения, телекоммуникаций, логистики, а также полицейских и пожарных.

Кто будет работать в больницах и на предприятиях критической инфраструктуры?

Таким образом, для системы здравоохранения особая опасность "омикрона" состоит не только и, возможно, даже не столько в том, что он вызовет перегрузку стационаров, когда для лечения тяжелых больных не будет хватать коек и оборудования, а в том, что основная часть необходимого медперсонала может оказаться на больничном или в карантине.

Великобритания уже не первый раз за время пандемии отправляет военнослужащих на работу в больницы

Больницы в Испании уже столкнулись с этой проблемой - и сейчас возвращают на работу ушедших на пенсию сотрудников. В Италии от врачей и медперсонала требуют отложить намеченные на ближайшее время отпуска, а от руководства больниц - переноса плановых операций. В Великобритании в начале года на помощь больницам Лондона направили две сотни военнослужащих. В Греции с 13 января 90 врачей частных клиник, главным образом анестезиологи и пульмонологи, откомандированы на работу в государственные больницы. Законодательная основа для такой меры была создана еще в 2020 году.

В Нидерландах даже обсуждается вопрос, не разрешить ли продолжать работу заразившимся медикам, если ковид проходит у них бессимптомно. В университетской клинике Амстердама положительный тест сейчас у каждого четвертого сотрудника. В Германии намереваются уменьшить установленные сроки пребывания в карантине любых инфицированных работников, не только медперсонала. В Швейцарии 12 января это уже сделали: период самоизоляции сокращен с 10 до 5 дней.

О высоких рисках "омикрона" для критической инфраструктуры ФРГ созданный при новом правительстве страны экспертный совет по вопросам COVID-19 предупредил еще в середине декабря, и уже тогда многие компании и предпринимательские объединения начали сообщать о мерах, принимаемых на случай массового заболевания сотрудников.

Энергетическая компания переходит на "казарменный режим"

DW писала об этом в статье "Как бизнес ФРГ готовится к тому, что омикрон заразит миллионы работников". В ней, в частности, речь шла о том, что немецкая энергетическая компания E.on подготовилась к временному размещению своих сотрудников непосредственно на электростанциях с тем, чтобы минимизировать опасность их инфицирования в домашних условиях или в общественном транспорте по дороге на работу.

"Казарменный режим" на электростанции компании Wien Energie: офис превращен в спальное помещение

В Австрии по такому же пути пошла компания Wien Energie, снабжающая столицу страны электроэнергией, газом, теплом и телекоммуникационными услугами. Еще 30 декабря она объявила, что с 7 января переведет 50 своих сотрудников на "казарменный режим": в течение как минимум четырех недель они будут жить и работать на своих объектах, отрезанные от внешнего мира.

У Wien Energie уже имеется соответствующий опыт: в марте 2020 года, в самом начале пандемии, она прибегала к этой мере на протяжении месяца. Пресс-служба компании сообщает, что 22 сотрудника из той команды теперь вновь вызвались поработать в условиях добровольной изоляции.

Вакцинация, ревакцинация, FFP2-маски и удаленная работа

Ключевой мерой борьбы против пандемии в Европе по-прежнему считают вакцинацию населения, а в условиях наступления омикрон-варианта - ревакцинацию. Так, в Дании полностью вакцинированы около 80% населения, каждый второй житель страны уже получил бустерную прививку, а теперь власти предлагают наиболее уязвимым группам привиться в четвертый раз. Тем не менее, число инфицированных в последнее время быстро росло, однако это не привело к увеличению госпитализаций.

Важной профилактической мерой повсюду остается ношение масок, причем в Германии многие предпочитают более надежные FFP2-маски. В Австрии, например, они были до 11 января обязательными в общественном транспорте и в закрытых помещениях, а теперь их предписано надевать и на улице, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию как минимум в два метра с лицами, не проживающими в одном домашнем хозяйстве.

Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге пользуется маской KN95 - аналогом FFP2-маски

Многие европейские страны, например Франция, вновь усиленно переводят работников на удаленную работу. Обыденным явлением, в том числе в Италии и Швейцарии, стало предъявление в ресторанах и кафе QR-кодов, подтверждающих наличие прививки или перенесенную коронавирусную инфекцию.

Поможет ли все это минимизировать размеры пятой волны ковида и экономический ущерб от нее, станет ясно уже в ближайшие недели. Во всяком случае, многие европейские правительства пока не исключают дальнейшего ужесточения противоэпидемических ограничений и даже новых локдаунов. В то же время широко распространена точка зрения, что следует всеми силами стремиться не закрывать школы и не переводить детей на удаленное обучение.

А если сверхзаразный "омикрон" отправит на больничный большое число учителей? Министерство образования Великобритании сообщило 12 января, что на его призыв к ушедшим на пенсию преподавателям временно вернуться в строй уже откликнулись около 500 человек. После рождественско-новогодних каникул на работу из-за коронавирусной инфекции не смог выйти каждый 12-тый школьный учитель.

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